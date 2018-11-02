Тарифы на эвакуацию авто и адреса штрафстоянок Волгоградской области

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-02T00:29:03+03:00

Сколько придется заплатить и где искать машину, если ее увез эвакуатор в Волгограде, Волжском, Михайловке, Урюпинске [тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта, адреса специализированных стоянок]

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Если вы припарковали машину в неположенном месте, будьте готовы к тому, что вашу «ласточку» увезет эвакуатор. Хотя сейчас в Волгограде они не так лютуют, как три года назад, когда знаки «Работает эвакуатор» висели на каждом столбе в центре города. Да и увозят автомобиль теперь на ближайшую штрафстоянку, а не на другой конец города. В любом случае владельцу задержанного транспорта придется раскошелиться.

Во-первых, заплатить серьезный штраф. Во-вторых, в крупную сумму обойдется вызволение автомобиля или мотоцикла со штрафстоянки. Водителю придется оплатить услуги по перевозке транспортного средства на эвакуаторе и его хранение.

Тарифы берут не с потолка, их устанавливает комитет тарифного регулирования Волгоградской области. Рассчитывается стоимость эвакуации без учета расстояния. Причем тариф единый на всей территории региона, за исключением Волжского, Урюпинска и Михайловки. Чуть ниже будет цена вопроса, если автомобиль увезут на специализированную стоянку в Дзержинском районе Волгограда. А дешевле всего обойдется эвакуация в Волжском и Михайловке. Нынешние тарифы будут действовать до 31 декабря 2019 года.

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЭВАКУАЦИЮ И ШТРАФСТОЯНКУ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке - не более чем 30 календарных дней со дня, когда автомобиль или мотоцикл увез эвакуатор.

Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта в Волгоградской области, за исключением штрафстоянок Дзержинского района Волгограда, Волжского, Урюпинска и Михайловки

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Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта на штрафстоянке в Дзержинском районе Волгограда

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Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта на штрафстоянке в Волжском

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Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта на штрафстоянке в Урюпинске

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Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта на штрафстоянке в Михайловке

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Где искать машину в Волгограде и Волжском, если ее увезли на эвакуаторе

Если вы бросили авто на дороге и не обнаружили его на месте, звоните в дежурную часть ОГИБДД в Волгограде по телефону (8442) 93-21-31, в Волжском - (8443) 41-56-56 или по номеру 02. Сообщите информацию и четко следуйте инструкциям дежурного. Вам сообщат адрес штрафстоянки, телефон и адрес подразделения ГИБДД, где можно получить разрешение на выдачу ТС и порядок действий.

Эвакуация в Волжском и Михайловке обойдется на порядок дешевле, чем в Волгограде.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адреса и телефоны штрафстоянок Волгоградской области 2018

Специализированные стоянки Волгограда

Штрафстоянка, Волгоград, Красноармейский район, ул. Лазоревая, пост ДПС, ООО «Фирма "АСБ", т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Советский район, ул. Рабочая, 6, ООО «Фирма "АСБ", т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Ворошиловский район, ул. Симбирская, 3, ООО «ВОЛГОГРАД ЗНАК», т.: 8-962-760-14-06, (8442) 28-96-60.

Штрафстоянка, Волгоград, Дзержинский район, шоссе Авиаторов, 3, ООО "Автолюкс", т.: 8-903-376-55-33, (8442) 51-52-22.

Штрафстоянка, Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. Ленина, 67 г, ООО «ВОЛГОГРАД ЗНАК», т.: 8-962-760-14-06, (8442) 28-96-60.

Штрафстоянка, Волгоград, Тракторозаводский район, пос. Водстрой, ул. Костюченко, 8, ООО "Мой город", т. (8442) 98-86-87.

Штрафстоянка, р. п. Городище, ул. Лесомелиоративная, 11, ООО "ВудСтройМонтаж", т. 8-969-290-00-64.

Штрафстоянка, Волжский, ул. Пушкина, 83, ООО "Алеко и К", т. (8443) 51-41-41.

Штрафстоянка, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Профсоюзная, 35, ООО "Алеко и К", т. (8443) 51-41-41.

Штрафстоянка, Иловлинский район, хутор Желтухин, ул. Фермерская, 14, ИП Онтикова Г. П., т. 8-937-737-21-11.

Штрафстоянка, Калачевский район, п. Ильевка, ул. Нефтяников, 1а, ИП Калайда Н. В., т. 8-960-875-70-23.

Штрафстоянка, Камышин, ул. Коммунальная, 12, ВОООО "Всероссийское общество автомобилистов", т. 8-961-079-02-73.

Штрафстоянка, р. п. Елань, ул. Калинина, 75Ц, ИП Садовников В. М., т. 8-902-388-29-77.

Штрафстоянка, р. п. Новониколаевский, ул. Степная, южнее участка № 196, ИП Зюзин В. В., т. 8-937-091-99-11.

Штрафстоянка, Урюпинск, ул. Штеменко, 57, ИП Романенко Р. В., т. (84442) 36-30-0.

Штрафстоянка, Урюпинский район, хутор Попов, ул. Школьная, 47, ИП Зюзин В. В., т. 8-937-091-99-11.

Штрафстоянка, Суровикино, ул. Новая, 13, ИП Тапилин А. В., т.: 8-927-255-76-00, 8-937-750-64-20, 8-961-084-06-59.

Штрафстоянка, Жирновск, ул. Ломоносова, 72, ИП Чехленкова Л. Ф., т. 8-927-543-37-00.

Штрафстоянка, Михайловка, проезд Центральный, 1, ООО "ИМЕР", т. 8-927-518-60-10.

Штрафстоянка, Фролово, ул. Фрунзе, 61/5, ООО "ИМЕР", т. 8-927-518-60-10.

Штрафстоянка, Котельниково, от нежилого здания элеватора по ул. Северная, 5, ИП Цициев Р. Л., т. 8-960-869-49-29.