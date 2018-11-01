2018-11-01T19:51:53+03:00
Общество

Народный участковый Дмитрий Стукалин: «Пошел в полицию, чтобы исполнить детскую мечту»

Волгоградец поборется за звание лучшего российского оперуполномоченного
Екатерина МАЛИНИНА
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Майор Дмитрий Стукалин всегда готов выслушать и помочь.Майор Дмитрий Стукалин всегда готов выслушать и помочь.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уже восьмой раз МВД России совместно с «Комсомольской правдой» проводят Всероссийский конкурс «Народный участковый». 1 ноября стартовал финальный этап. Волгоградскую область представляет Дмитрий Стукалин - именно он получил признание и уважение простых людей.

Дмитрий Владимирович - так обращаются к нему жители поселков Песчанка и Горьковский - пришел в полицию сразу после вуза. Других вариантов особо и не рассматривал. Его отец посвятил службе в ГИБДД более двадцати лет.

- Я вырос на этом, в разговорах о долге, о помощи людям, о чести. Стать милиционером, как отец, было моей детской мечтой. Работать участковым пошел в 2013 году. Понял, что именно на этой должности можно реально помочь жителям, как-то поменять мир вокруг себя, - признается участковый. - Люди в моей профессии - это не цифры, а конкретные мариванны и семенпетровичи со своими бедами и проблемами.

И решает их майор Дмитрий Стукалин практически 24 часа в сутки: поквартирные обходы, опросы граждан, бумажная работа, беседы с условно осужденными. Неравнодушие полицейского вызывает ответное уважение среди жителей подотчетного ему участка. Они идут к нему даже с теми вопросами, которые непосредственно его работы не касаются: от починки водопроводного крана до того, как отучить внука от компьютера.

При таком плотном графике работы основной поддержкой Дмитрия стали две любимых женщины - жена Татьяна и дочка Алина. Их улыбки позволяют не терять оптимизма в самых непростых ситуациях.

- В моей практике нет героических поступков: помог бабушке выбраться из запертой квартиры, поймал телефонного вора, довез беременную до роддома, - говорит Дмитрий. - Все это моя работа.

Но ведь героизм в мелочах: видеть и не оставаться равнодушным, относиться к делу не через галочку, а через человека.

Чтобы поддержать Дмитрия Стукалина, необходимо проголосовать за него на сайте kp.ru. Самого народного участкового, набравшего больше всего голосов, наградят 16 ноября, в канун профессионального праздника.

Среди наград - внеочередное звание, грамоты и ценные призы. А лучший участковый страны получит главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот".

Поддержим волгоградца!

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