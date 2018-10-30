5 ноября волгоградцы смогут посмотреть фильм «Пришелец»

30 Окт. 10:00 2018-10-31T15:15:08+03:00

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В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…

8 ноября 2018 года в прокат выходит новый игровой полнометражный фильм «Пришелец» производства кинокомпании «Союз Маринс Групп» (режиссер Александр Куликов).

«Пришелец» - не случайный проект в фильмографии Александра Куликова. Заслуженный работник культуры РФ, один из создателей фильма «Вий 3D», режиссер шел к созданию картины на протяжении долгого времени. В масштабном проекте о космосе он поднимает важные философские темы и идеи, волнующие его самого.

На этапе пост-продакшн за режиссуру отвечала Беата Соколова, работавшая в качестве режиссера пост-продакшн на таких проектах, как «Клинч» Сергея Пускепалиса, «Единичка» Кирилла Белевича, «Зеленая карета» Олега Асадулина, «Милосердный» Александра Наумова и многих других.

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Соавторами сценария фильма стали - Александр Карпов, актер, продюсер, принимавший участие в создании сценариев фильмов «Вий 3D», «В спорте только девушки» и других, который выступил и в качестве креативного продюсера «Пришельца», Михаил Расходников, режиссер ленты «Эластико», автор сценария и режиссер картины «Временные трудности», а также Ольга Расходникова.

Фильм снят на стыке трех жанров - фантастика, приключения, драма – взаимодополняющих друг друга. История о покорении неизведанной человеком планеты вкупе с неожиданными сюжетными поворотами, связанными с преодолением препятствий героем и командой Центра управления полетами, которая пытается его спасти, постоянно нарастающим саспенсом, глубоким подтекстом фильма и сильной драматической составляющей заставит зрителя увлеченно наблюдать за происходящим на экране и острее сопереживать персонажам.

«Пришелец» погружает в мир космоса - одну из самых романтических и волнующих тем мирового кинематографа. По сюжету, космический корабль, совершающий экспедицию на Марс, попадает в сильную бурю. Чтобы спасти экипаж, командир корабля принимает решение пожертвовать собой и остаться на планете. Главный герой Александр Чапаев отцепляет модуль и высаживается на Марсе. Ему кажется, что здесь, в неизведанном безвоздушном пространстве, непокоренным человеком, он находится в полном одиночестве. Однако спустя время Чапаев начинает ощущать чье-то незримое присутствие. В контакт с героем вступает неизвестная субстанция, которая навсегда меняет его.

Рассказывая историю о покорении космоса с захватывающими приключениями героев, автор фильма затрагивает и глубокие философские темы, уделяя особое внимание категориям жизни и смерти, любви и одиночества, добра и зла. Ставя важные гуманистические вопросы, режиссер Александр Куликов размышляет о земном и космическом пространстве.

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