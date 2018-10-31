2018-10-31T14:57:40+03:00
Общество

В Волгограде свекровь выложила в интернет фотки обнаженной экс-невестки

Ее будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина разместила фотографии в стиле "ню" со своего телефона.Женщина разместила фотографии в стиле "ню" со своего телефона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анекдотов про тещу очень много. Про свекровь гораздо меньше. Видимо, из чувства самосохранения. Еще один наглядный пример опасных родственниц - из Кировского районного суда Волгограда. Туда передали дело в отношении 49-летней женщины. Ее обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Дама выставила обнаженные фотки своей невестки.

Отношения между ней и женой любимого сына не заладились сразу же. «Маме» не нравилось в невестке все: от «как уложила волосы» и до «как помыла посуду». И появление двух внуков никак не примирили стороны – свекровь злилась еще больше. Она уверяла сына, что жена его подрабатывает в стриптиз-баре, что ее содержит богатый «папик. Пара развелась год назад, и женщина сыграла в разрыве не последнюю роль. Но даже когда семья распалась, волгоградка не угомонилась.

Она увидела в телефоне сына обнаженные фотки «стриптизерши», взяла карту памяти и загрузила снимки на свой мобильник. Затем создала в соцсетях фейковые страницы невестки с фотками в стиле «ню» и стала писать ее друзьям: мол, смотрите какая ваша подруга «шлюха». Даму не смутило даже то, что она опозорила мать своих внуков.

Друзья сообщили женщине о появлении «двойника». Волгоградка сразу же заподозрила бывшую родственницу, но идти и выяснять отношения не стала. Она написала заявление в полицию. Правда, свекровь категорически отрицала свою вину. И сейчас не признает. Хотя следователи выяснили, что именно с ее телефона в сеть ушли «голые» снимки. Да и сын считает, что мама вполне на такое способна.

Женщине грозит либо многотысячный штраф, либо лишение свободы. Как решит суд.

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