13 лет в списке мертвых: волгоградец в суде доказал, что его зря похоронила бывшая жена

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-31T12:28:25+03:00

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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Представьте, идете вы по улице, вас останавливают полицейские и проверяют паспорт, а потом говорят, что вы - труп. По документам. В такую ситуацию попал житель Тракторозаводского района Волгограда. Он случайно узнал, что его признала мертвым бывшая жена.

Сергей Курносов развелся с супруга, когда сидел в тюрьме. Правда, с зоны он вернулся к ней – по закону жилплощадь была общая. Жизнь не заладилась. Волгоградец периодически уходил в запои, и в итоге ушел жить к матери, а затем отправился на заработки. С бывшей женой после этого он ни разу не виделся и особо не вспоминал. До того момента, когда в 2007 году его на улице не остановили полицейские для проверки документов.

- Они сказали, что я труп и меня похоронили летом 2004 года, - рассказал "Комсомолке" мужчина. - Она объявила меня в розыск, ей принесли фотку тела неизвестного мужчины, которого закопали на кладбище еще в январе. И супруга якобы узнала усы и зубы. Хотя можно было просто пробить по пальчикам – я же сидел.

Так и оказался Сергей в числе мертвых, а не живых. О мотивах бывшей жены мужчина может только догадываться: он считает, что женщине нужно было для приватизации и продажи квартиры выписать из нее бывшего супруга. А самый быстрый способ – признать его мертвым.

"ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ"

В полиции Сергею Курносову выдали справку о том, что паспорт его действительный, а также заверили, что внесли новые данные в базу.

Но база, видимо, оказалась местной. Потому что мужчина не смог получить симкарту на свое имя, оформить медицинский полис и даже сделать обыкновенную дебетовую банковскую карту. Он получал один ответ - вы мертвец.

- Это как лотерея: где-то паспорт принимали, где-то нет. Работал я официально – по договору. Наверноt, и налоги платил. В суде решил восстановить права перед пенсией – ее бы точно не оформили, - говорит "КП-Волгоград" Сергей.

Мужчина подал заявление в суд Тракторозаводского района о признании его живым. В качестве свидетелей выступили его сестра и мать. Решение в законную силу еще не вступило, но вряд ли кто-то будет его опротестовывать. Экс-супруга давно затерялась в большом городе, а получить положенную по закону долю от продажи жилья у него уже нет шансов.