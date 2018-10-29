АО «Российский аукционный дом» сообщает

29 Окт. 09:51 2018-10-30T11:00:01+03:00

Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк перенесены со 02 ноября 2018 года на 23 ноября 2018 года

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 751-п от 29.10.2018г., сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), со 02.11.2018 с 14.00 (мск) на 23.11.2018 на 14.00 (мск) по объектам недвижимости, составляющих Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: Помещение, назначение: нежилое, площадь: 1 001,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:030213:15852, номер, тип этажа, на котором распложено помещение, машино-место: Этаж №3, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 71, пом 1;

Объект 2: 24/100 долей в праве собственности на земельный участок общей площадью 3 462 кв.м., назначение: земли населенных пунктов – земли под зданиями (строениями), сооружениями, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 71, кадастровый номер 34:35:030213:15017

Начальная цена Лота №1 – 19 909 600 руб., с учетом НДС 18%, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 16 632 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 3 277 600 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 14 932 200 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 12 474 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 2 458 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 493 220 руб.

Шаг аукциона на повышение – 497 740 руб.

Шаг аукциона на понижение – 995 480 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): действующего Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды составляет 69,9 кв.м., срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено.

Дата и время проведения торгов: 23 ноября 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 21 ноября 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 ноября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 22 ноября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 23 ноября 2018 г. 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 23 ноября 2018 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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