Насколько экономичная Honda CR-V: считаем затраты первых трех лет эксплуатации

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-30T09:42:13+03:00

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Honda CR-V продается у официального дилера в Волгограде по привлекательным ценам

Эксплуатация Honda CR-V: считаем затраты

Honda CR-V: расходы на владение за 3 года.

Хонда СРВ – стоимость эксплуатации.

Владение автомобилем предусматривает ряд обязательных затрат, которые несет как собственник премиального авто, так и владелец бюджетного седана: расходы на топливо, ОСАГО, транспортный налог и ТО. В среднем, владелец авто за год проезжает на нем 15000 км. В качестве дальнейших расчетов будем исходить из этой цифры годового пробега. Расчеты проведем для модели Honda CR-V в комплектации 2.0 CVT Elegance .

Топливо. Японские технологии позволили совместить в машине хороший уровень оснащения и динамику с экономичным потреблением топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет от 7,5 до 7,8 литров в зависимости от двигателя. В таком случае, затраты на бензин АИ-92 при цене 41,55р за л и среднем расходе 7.8 л на 100 км в год составят 46 125 рублей.

ОСАГО. К обязательным расходам также относится страхование. Стоимость полиса ОСАГО – 6 246 рублей. Цена рассчитана для 1 водителя старше 22 лет и со стажем более 3 лет, класс – ранее не страховался.

Транспортный налог. Для владельца Honda CR-V в комплектации CVT Elegance он составит 2 625 рублей.

Техническое обслуживание. Заводскими правилами эксплуатации для Honda CR-V установлен интервал обслуживания в 15 000 км. Это означает, что за 3 года эксплуатации при среднем годовом пробеге в 15 000 км, владелец автомобиль пройдет ТО1, ТО2 и ТО3. На первом ТО проводится замена масла, масляного фильтра и фильтра вентиляции в салоне. На втором ТО к этому добавляется замена воздушного фильтра и рабочей жидкости в заднем дифференциале. Третье ТО, помимо этого, включает замену рабочей жидкости в трансмиссии и тормозную жидкость. Стоимость обязательного технического осмотра может отличаться у различных дилеров. Но ее можно снизить за счет приобретения расходных материалов собственноручно и оплаты только стоимости работ персонала дилера.

Ежегодные обязательные расходы для владельца Honda CR-V в комплектации 2.4 CVT Prestige в Волгограде составят 3,66 рубля на 1 км. Сравнивая эту цифру с конкурентами, можно смело утверждать, что кроссовер Honda CR-V пятого поколения – экономный в эксплуатации автомобиль.

При этом модель Honda CR-V обладает уникальной особенностью – высоким уровнем остаточной стоимости. Эксперты консалтингового агентства «Автостат», проведя исследования рынка подержанных автомобилей нашей страны в 2017 году, определили что CR-V – лидер по данному показателю в сегменте кроссоверов. По данным агентства, коэффициент остаточной стоимости автомобиля составляет 93,75%. За год стоимость автомобиля снижается меньше чем на 7%.

Honda CR-V пятого поколения: технологичность и комфорт

Фото: Волга-Раст.

Honda CR-V – минимальное снижение остаточной стоимости по версии агентства «Автостат»

Хонда СРВ: технологичный салон, динамичность на дороге и экономичность в эксплуатации

Японский кроссовер – это не только низкие затраты владения, это в первую очередь современные технологии и комфорт. Honda CR-V пятого поколения – популярный среди отечественных автолюбителей автомобиль, который отражает современные тенденции проектирования комфортных и вместительных авто. Внешний вид машины гармонично сочетает резкие элементы кузова со стильным оформлением фар. Высокий уровень оптики, используемой в автомобиле, был по достоинству оценен Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS ). В процессе исследования 21 модели данного класса на американском рынке, сотрудники данной организации в качестве фаворита выделили Honda CR-V. По сравнению с конкурентами модель получила высокие оценки по данному показателю.

Техническое оснащение модели для российского рынка включает машины с объемом двигателя: 2,0 и 2,4 литра. Все кроссовера поставляются с полным приводом и вариатором. Владельцу доступен запуск двигателя дистанционно уже в базовой комплектации кроссовера. Конструкторы предложили электроусилитель руля с переменным передаточным отношением, благодаря этому водитель получил информативный руль. Машина быстро реагирует на повороты рулевого колеса.

Honda CR-V задает новый уровень оснащения среди современных кроссоверов. Это касается не только качества отделочных материалов, которые использованы в салоне, но и количеству технологий и электронных систем, которые доступны будущему владельцу. Среди интерьерных решений, которые привлекают к себе внимания любого, кто заглянул в салон автомобиля можно выделить:

• Панель приборов с цифровым экраном;

• Вывод информации через проекционный дисплей;

• Большой сенсорный экран системы мультимедиа;

Приборная панель с электронной комбинацией приборов – удобное эргономичное решения Honda CR-V. Поделенная на три сектора, она предоставляет водителю всю необходимую в дороге информацию. На центральном участке отражаются показания цифрового спидометра.

Помимо основного оснащения для кроссовера доступен широкий перечень дополнительного оборудования:

• Климатическая система с двумя зонами;

• Передние и задние кресла с подогревом;

• Дистанционное открытие задней двери;

• Система бесключевого пуска двигателя.

Фото: Волга-Раст.

Honda CR-V: простор и эргономика салона.

Современный салон Хонда СРВ

Результатом совместной работы конструкторов и дизайнеров над моделью CR-V пятого поколения стал современный кроссовер, оснащенный большим количеством систем, отвечающих за активную и пассивную безопасность. Вместе с ними водителю за рулем помогает специальный пакет Honda Sensing . В него входят электронные системы, которые отвечают за своевременное информирование водителя о критических ситуациях, возникающих на дороге. В результате комфорт от управления Honda CR-V повышается, а уровень безопасности для водителя и пассажиров возрастает.

Записаться на тест-драйв новой Honda CR-V можно у официального дилера ООО «Хонда Мотор Рус» компании ООО ВР-Сакура по телефону (8442) 55-26-55 или, приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

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