Кина не будет

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-30T09:21:51+03:00

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Телевидение прочно вошло в нашу жизнь. И даже сегодня, в век интернета, компьютеров, гаджетов, новым технологиям не под силу вытеснить ТВ-вещание. Многим россиянам сложно представить свой дом без телеэкрана, ток-шоу, передач, фильмов и сериалов. Пусть зачастую телевизор работает «фоном», но от его «разговора» становится уютнее. Для пожилых жителей глубинки телевидение - это еще и способ узнать новости, быть в курсе всего, что творится в мире, а содержание телепрограмм - излюбленная тема для обсуждений с соседями. Если же говорить серьезно, то телеканалы важны и с точки зрения гражданской безопасности, с их помощью осуществляется оповещение населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Между тем совсем не многим россиянам известно о том, что на предстоящую новогоднюю ночь 2019 года была запланирована маленькая телевизионная революция. Правда, немного подумав, федеральные власти ее все-таки перенесли на послеканикулярное время. Собственно, революцией это назвать сложно - чисто техническое решение, которое многие даже не почувствуют.

Речь идет об отключении аналогового вещания и переходе России на цифровое телевидение.

Ничего страшного в переходе на новый формат нет, тем более что сегодня у многих есть или современные телевизоры, принимающие цифровой сигнал, или специальные приставки-коробочки, или кабельное , а то и спутниковое ТВ. У многих, но не у всех. В расчет не берутся действительно малоимущие граждане, для которых каждый рубль имеет значение и покупка приставки не входит в ближайшие планы, а также жители отдаленных сельских районов, где обеспечить цифру сложно чисто технически - очень дорого вести сети к нескольким частным домам. Налицо - цифровое неравенство. Эту задачу властям предстоит оперативно решить в ближайшее время. В противном случае часть населения, пусть и очень небольшая, останется без телевидения вообще.

Больше возможностей, больше экономии

Отключение аналогового вещания на территории России - назревшее требование времени. На цифру переходит весь мир. Новый формат позволяет экономить на электроэнергии и обслуживании оборудования, а также обеспечивает большие возможности передачи информации.

Так, если в аналоге на одной частоте передается один канал, то в цифре благодаря сжатию - несколько. Соответственно, зрителям бесплатно будет доступно большее число телеканалов бесплатно.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» ожидается, что россияне смогут смотреть 20 цифровых каналов фактически даром.

Порядка двадцати стран уже перешли на цифровое вещание, еще несколько планируют сделать это в ближайшем будущем. Причем в некоторых государствах переход был достаточно резким. Например, в Америке аналоговые передатчики отключили в один день.

В России переход на цифру - вопрос нескольких месяцев. И происходить он будет постепенно. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, после 10 января 2019 года аналоговое эфирное телевизионное вещание в городах России с населением до 100 тыс. будет отключено. При этом будет осуществлен поэтапный вывод оборудования из эксплуатации.

Правда, первоначально предполагалось, что цифровая «революция» случится и вовсе в 2015 году. Потом законодатели этот срок продлили до первых чисел 2019 года, так как было понятно, что на огромной территории страны, где малочисленных и труднодоступных сел и деревень разбросано немало, оперативно решить вопрос с обеспечением людей всеобщим доступом к телевидению нового формата будет проблематично. На сегодняшний день в РФ строительство сети первого и второго мультиплекса практически завершено. Из 10 тыс. необходимых передатчиков работают порядка 9,5 тыс. Оператором сооружения и обслуживания цифровой телевизионной инфраструктуры является Российская телерадиовещательная сеть (РТРС).

Кто обеспечит цифру?

По заявлению оператора, цифровая сеть, которая позволит бесплатно транслировать жителям 20 каналов первого и второго мультиплекса (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр - Москва», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»), охватывает территорию, где проживает порядка 98% населения России. Получается, что оставшиеся 2% россиян - около 3 млн человек, окажутся вне тв-доступа. По оценкам Алексея Волина, в результате отключения аналогового вещания без телевидения могут остаться до 800 тыс. домохозяйств. В Волгоградской области эта цифра - порядка 2,5 тыс.

Возникает вполне закономерный вопрос: как обеспечить этим семьям просмотр обязательных общедоступных каналов?

Власти ищут решение этой непростой задачи. Еще в середине лета был разработан проект закона, согласно которому обязательства по обеспечению телевещания там, где цифровая сеть не была создана, планируется возложить на спутниковых операторов. Таковых на территории Российской Федерации действует всего четыре. Это частные компании «Триколор-ТВ», «Орион-Экспресс» (работает под брендом «Телекарта»), «НТВ+» и спутниковое ТВ «МТС». При этом предполагается, что предоставлять свои услуги они будут бесплатно, но пользователи телевидения должны самостоятельно купить нужное оборудование у компании ( средняя стоимость комплекта вне акций составляет порядка 7 тыс. рублей), еще в 1,5-3 тыс. рублей, а для удаленных регионов и того дороже, обойдется его установка и настройка.

Пока законопроект находится в стадии рассмотрения, спутниковые операторы задумываются о том, кто будет компенсировать расходы и недополученную от навязывания таких обязательств прибыль. Принятие закона о неохваченных цифрой территориях может затянуться, но в любом случае аналоговое телевещание в России после 14-15 января 2019 года уйдет в историю.

Что делать жителям? Тем, кто живет в местности, куда не пришло цифровое телевидение, просто ждать законодательного решения. Всем остальным, у кого уже есть современный телевизор, поддерживающий цифровой сигнал, либо подключены услуги кабельного и спутникового оператора, или к старенькому телеприемнику приобретена специальная приставка, можно не беспокоиться. Цифровые каналы будут работать. А вот людям, у кого и телевизор старенький, и специальной коробочки-декодера нет, придется выбирать: или не смотреть тв вовсе, или покупать приставку заранее.

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что властям регионов нужно подумать над проведением социальных акций по вручению таких приставок малоимущим гражданам. Задумываются ли об этом в Волгоградской области, пока неизвестно.

важно

На цифровые стандарты телевещания перешли практически все страны Европы, а также Япония, США, Катар, Саудовская Аравия, Малайзия, Корея, Австралия, Тунис, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия. В ближайшее время должен завершиться переход на Украине и в Узбекистане. Одновременно с Россией аналоговое вещание завершит свою работу в Аргентине и Сингапуре. Молдавия и Казахстан планируют перейти на цифру в 2020 и 2021 годах.

Любовь Колесниченко.