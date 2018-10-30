2018-10-30T20:48:51+03:00
Происшествия

Ела травку и спала: бабушка упала в лесной овраг и провела там три дня

Пожилую волгоградку спасло теплое пальто и угги
Екатерина ПОДВИНЦЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото группы ВК "ВолгоСпас - поиск пропавших детей".Фото группы ВК "ВолгоСпас - поиск пропавших детей".
Изменить размер текста:

В свои 72 года бабушка из города Волжский Волгоградской области еще полна оптимизма. Вот только с памятью беда. Но именно ее безрассудство спасло ей жизнь. Правда, и заставило понервничать родных и даже незнакомых людей. Дело в том, что пенсионерка ушла за грибами и пропала. Искали ее три дня. Когда нашли, они тихонько спала. А завидев спасителей только сказала: «О, вы пришли. Здорово!».

Бабушка живет одна. Дочь умерла семь лет назад. Тогда у нее и случился первый микроинсульт. Медпомощь оказали вовремя, и все обошлось. Вот только забывать стала всех и вся.

- Она уже не раз уходила из дома. Но недалеко. Находили, возвращали. А тут вдруг решила поехать в лес за грибами, - рассказывает «КП-Волгоград» внучка пенсионерки.

Днем 26 октября пожилая волжанка позвонила сыну, который живет в соседней Астрахани и сказала, что упала в лесу в овраг. Встать, говорит, не могу. Объяснить свое местоположение тоже не смогла. Сказала только, что находится в Среднеахтубинском районе.

Примчавшийся в Среднюю Ахтубу сын «потеряшки» вместе с астраханским оперативником и волгоградскими полицейскими стали прочесывать местность. Безрезультатно. На следующий день к поискам подключились волонтеры из «ВолгоСпас - поиск пропавших детей». Но местность вся в холмах да оврагах - не исходить за неделю.

Только на третьи сутки уже в десять вечера бабушку нашли. Живой и почти невредимой. При том, что у нее с собой не было ни еды, ни воды.

- Спрашиваю у нее: «Что же ты кушала?». Говорит, травку, что вокруг росла, - рассказывает девушка. - Я думаю ее спасло то, что она не совсем понимала, что с ней происходит, потому не нервничала, а в основном спала. Благо одета была тепло - в пальто на синтепоне и меховые угги на ногах.

Но стресс все же не прошел даром, поэтому сейчас бабушка находится под пристальным наблюдением медиков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Волгоградской области на двух безработных только одна вакансия
В Астрахани Свидетелям Иеговы* не позволили отдать российское имущество иностранцам
Волгоградцы-активисты высадили в регионе 14 тысяч молодых деревьев
Электричество вернули: три тысячи волгоградцев из-за аварии были без света
Под Волгоградом в столкновении двух ГАЗелей погибли два человека
В Волгограде под мостом завалился на бок КАМАЗ с капустой
В астраханских детсадах малышей кормили гнилыми овощами и поили сухим молоком
В Волгограде теплоход Руднева - Сарпинский будет ходить всю зиму
Волгоградская область получит еще 36 школьных автобусов и шесть неотложек
Искали трое суток: 72-летняя волгоградка выжила в овраге без воды и еды
Часть Советского района Волгограда на один день останется без воды
Волгоградцы потратили на транспорт, ЖКХ, связь и образование почти 100 миллиардов рублей
Водители междугородних автобусов возят пассажиров без тахографов и с неисправными тормозами
В Волгограде сотрудник колонии предлагал свободу заключенному за 200 тысяч
Отомстила: волжанка обклеила машину бывшего прокладками
В Волжском шестилетняя пассажирка попала в больницу после аварии автобуса и легковушки
МЧС предупреждает о сильном ветре в Волгограде
Волгоградские полицейские открыли огонь при задержании автоугонщика
Волгоградец отсидит три года в тюрьме за вырубленные дубы
В парке Героев-летчиков для волгоградцев открыли солнечные часы
Из-за перевода стрелок необходимо скорректировать работу электрических счетчиков
Под Волгоградом поймали сбежавших из колонии-поселения заключенных
736 тысяч волгоградцев привились от гриппа
В Волгограде дольщики долгостроя Алфавит получат квартиры в 2020 году