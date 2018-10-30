Ела травку и спала: бабушка упала в лесной овраг и провела там три дня

СЕГОДНЯ 20:46 2018-10-30T20:48:51+03:00

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В свои 72 года бабушка из города Волжский Волгоградской области еще полна оптимизма. Вот только с памятью беда. Но именно ее безрассудство спасло ей жизнь. Правда, и заставило понервничать родных и даже незнакомых людей. Дело в том, что пенсионерка ушла за грибами и пропала. Искали ее три дня. Когда нашли, они тихонько спала. А завидев спасителей только сказала: «О, вы пришли. Здорово!».

Бабушка живет одна. Дочь умерла семь лет назад. Тогда у нее и случился первый микроинсульт. Медпомощь оказали вовремя, и все обошлось. Вот только забывать стала всех и вся.

- Она уже не раз уходила из дома. Но недалеко. Находили, возвращали. А тут вдруг решила поехать в лес за грибами, - рассказывает «КП-Волгоград» внучка пенсионерки.

Днем 26 октября пожилая волжанка позвонила сыну, который живет в соседней Астрахани и сказала, что упала в лесу в овраг. Встать, говорит, не могу. Объяснить свое местоположение тоже не смогла. Сказала только, что находится в Среднеахтубинском районе.

Примчавшийся в Среднюю Ахтубу сын «потеряшки» вместе с астраханским оперативником и волгоградскими полицейскими стали прочесывать местность. Безрезультатно. На следующий день к поискам подключились волонтеры из «ВолгоСпас - поиск пропавших детей». Но местность вся в холмах да оврагах - не исходить за неделю.

Только на третьи сутки уже в десять вечера бабушку нашли. Живой и почти невредимой. При том, что у нее с собой не было ни еды, ни воды.

- Спрашиваю у нее: «Что же ты кушала?». Говорит, травку, что вокруг росла, - рассказывает девушка. - Я думаю ее спасло то, что она не совсем понимала, что с ней происходит, потому не нервничала, а в основном спала. Благо одета была тепло - в пальто на синтепоне и меховые угги на ногах.

Но стресс все же не прошел даром, поэтому сейчас бабушка находится под пристальным наблюдением медиков.