В сквере Пушкина строят вторую лестницу в пойму Царицы

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-30T16:53:50+03:00

В сквере в центре Волгограда уже высадили первую тысячу цветов и кустарников

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Уже следующей весной сквер Пушкина в центре Волгограда будет радовать горожан зеленью. Да и сейчас, в осенней хмури, он притягивает взгляд яркими красками. После реконструкции здесь уже высадили первую тысячу растений - многолетние цветы, кустарники и деревья. Глава Волгограда Виталий Лихачев 30 октября проверил, как идут работы. Ведь помимо зеленой зоны, здесь строят вторую лестницу – спуск в пойму Царицы, к интерактивному музею «Россия – моя история». А еще в Пушкинском сквере монтируют декоративную беседку.

Отдохнуть летом можно будет в новой беседке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В самой пойме также запланировано создание современного парка. Уверен, и ледовый каток, и комплекс зимних горок, и прогулочные дорожки будут пользоваться популярностью у волгоградцев, - отметил Виталий Лихачев.

Сейчас на склоне поймы начали высаживать хвойники. А в самом сквере становится все больше хризантем, роз, астильб и других цветов, которые станут настоящей изюминкой.

Виталий Лихачев лично контролирует работы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Основная идея сквера посвящена литературному творчеству Пушкина. Мы хотели учесть эколого-эстетический аспект и создать такой парк, в котором бы проходили пушкинские чтения, пушкинские дни. Мы постарались, чтобы пора цветения в сквере начиналась с первых весенних дней и продолжалась до глубокой осени. Сначала тюльпаны и нарциссы, потом лилейники и ирисы, розы и хризантемы, - поделилась с «КП-Волгоград» научный консультант проекта кандидат наук Лариса Романенко, которая 34 года проработала на кафедре ботаники ВГСПУ.

Один спуск сделали от "Маяка".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ХРИЗАНТЕМЫ И РОЗЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТ

Сейчас в сквере уже высадили японские шаровидные хризантемы. Многие боятся, что цветы просто вымерзнут.

- Мы посадили их не поздно. Зиму они провели в открытом грунте, так что им не должны грозить предстоящие холода. Но мы их будем, конечно, утеплять, закрывать, стараться их сохранить. Так же как розы и другие многолетники, - отмечает Лариса Романенко.

Второй спуск в пойму будет из сквера Пушкина.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Будут здесь высаживать и 5 - 6 летние деревья крупномеры. В сквере и на склонах много мест, где проходят подземные коммуникации. Там деревья сажать нельзя. Но агрономы нашли для них место. Давать тень будут клен и акация, липы и голубые и зеленые ели. Будет много и кустарников - разные виды спиреи, барбарис, калина, можжевельник и туи. В сквере используют принцип поярусного озеленения. Землю прикроет зеленый газон.

А на склоне поймы Царицы высадят сосны и ели, ивы, рябину и багряник. Обрамлять лестницы будут пирамидальные и шаровидные туи. В итоге 70% площади левого склона и сквера Пушкина займет зеленая зона.

На склоне также высадят деревья и кустарники, посеют газон.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЛЕСТНИЦА И БЕСЕДКА

Неподалеку от памятника Пушкину сейчас монтируют декоративную беседку с навесом, под которым позже установят лавочки для отдыха. Для любителей активного отдыха будет здесь и велодорожка из плиточного покрытия. При этом на все работы подрядчик дает гарантию от года до восьми лет.

Напомним, деньги на реконструкцию склона и сквера выделили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В марте волгоградцы сами решали, какие общественные территории будут благоустраивать в первую очередь. До конца года должны завершить благоустройство и сквера у Гасителя.