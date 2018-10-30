2018-10-30T16:53:50+03:00
Происшествия

Житель Урюпинска заплатит 300 тысяч за расистские посты в интернете

Он скрывался под ником Хищник
Екатерина МАЛИНИНА
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"Хищнику" предстоит найти 300 тысяч, чтобы выплатить штраф."Хищнику" предстоит найти 300 тысяч, чтобы выплатить штраф.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Расистские посты урюпинца первыми увидели силовики Ханты-Манскийского АО. Они проводили мониторинг и в поисковике увидели картинки и тексты очевидно экстремистской направленности. Они передали информацию волгоградским коллегам, которые занялись расследованием.

Пользователь под ником «Хищник» на городском портале Урюпинска оскорблял коренных жителей Кавказа, Средней Азии и афроамериканцев. Выставлял картинки-демотиваторы и оскорбительные тексты. Причем пдодержки у земляков не нашел. По айпи адресу полицейские выяснили, что за агрессивным ником скрывался 38-летний житель Урюпинска. Семьи и работы у мужчины нет, живет он с мамой. И как он объяснял следователям на допросе, ни жители Дагестана, ни уроженцы Таджикистана, ни выходцы из Нигерии и ЮАР лично его не обижали, просто это его жизненная позиция: «Понаехали».

За рисистские высказывания урюпинец ответил перед судом. По статье 282 УК РФ его приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Кстати, после того, как он оказался под следствием, расист удалился из всех соцсетей.

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