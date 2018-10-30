Яркий праздник для тех, кто несет позитив и добро

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-30T09:39:53+03:00

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Событию способствует успех, если оно несет позитивный заряд и энергию добра. Именно такое мероприятие - церемония награждения победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» прошло в минувшую пятницу в волгоградском ДК «Царицын».

Фото: Екатерина Гончарова.

В гостях – первые лица ПАО «ЛУЙКОЛ» и Волгоградской области - Президент Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В зале - неравнодушные и инициативные жители, представившие свои проекты в области экологии, спорта, культуры и молодежной политики.

Фото: Екатерина Гончарова.

А на сцене - яркие номера лучших вокальных и хореографических коллективов и самое главное – искренние поздравления победителям.

В Волгоградской области конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проходит уже 14-ый раз, но по количеству заявок этот год стал рекордным. Более 570-ти проектов были представлены на рассмотрение экспертной комиссии. 92 инициативы волгоградцев будут поддержаны грантами «ЛУКОЙЛа».

Фото: Екатерина Гончарова.

Вручение наград абсолютным победителям под аплодисменты всего зала. Здесь нет проигравших, каждый проект ориентирован не только на настоящее, но и на будущее. А это значит, что социально-культурной инфраструктурой, созданной жителями совместно с компанией «ЛУКОЙЛ», будут пользоваться во всей области.

«Духовность и культура», «Спорт», «Экология» и «Молодежные инициативы» - названия номинаций визуализируются на экране, а на сцене - уже счастливые победители с дипломами и неподдельным энтузиазмом!

В числе обладателей грантов – Червлёновская средняя школа с проектом новой спортивной площадки, организация «Первая ласточка» с проектом по озеленению города Фролово, Всероссийское общество «Спасение на водах» и еще множество организаций и идей, которым в этот день был дан старт.

Сюда приехали из Камышин и Фролово, Палассовского и Чернышевского районов - география инициатив – вся Волгоградская область, и благодарность организаторам – тоже всеобщая. На красивой сцене в свете софитов каждый, хоть немного стеснялся, но чувствовал себя настоящим победителем.

Фото: Екатерина Гончарова.

«Мы старались использовать новые и самые современные приемы в режиссёрско-постановочной части церемонии награждения. И, мне кажется, у нас получилось сделать настоящее шоу - с необычным контентом и новым подходом к привычному восприятию светодиодных экранов», - рассказала Эдита Новикова, директор «Агентства Больших Возможностей».

В ходе всей программы – выступления лауреатов международных конкурсов и фестивалей – Государственного ансамбля Российского казачества «Казачий Курень», Станислава Малых, Татьяны Клименко и Михаила Реброва, а также Государственного ансамбля танца «Юг России» и хореографического ансамбля «Улыбка». И их концертные номера, как нельзя лучше, дополняют атмосферу праздника. Выбор артистов также не случаен – все солисты и коллективы – участники конкурса и будут поддержаны грантами «ЛУКОЙЛа».

Фото: Екатерина Гончарова.

И даже финальные аплодисменты – это отнюдь не финал торжественного события. Совсем скоро начнется реализация проектов-победителей, а 15-й конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ» состоится уже в следующем году.

Агентство Больших Возможностей благодарит компанию «РИТЭК» и лично вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» - генерального директора компании «РИТЭК» Николаева Николая Михайловича за оказанное доверие!