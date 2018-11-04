Храм Александра Невского в Волгограде увенчали четыре колокола

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-04T15:40:55+03:00

Их звон разойдется над городом-героем уже в декабре этого года [фото, видео]

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Четыре бронзовых колокола весом от одной до двенадцати тонн увенчали храм Александра Невского сегодня, 4 ноября. На главной площади Волгограда собрались все неравнодушные к этому знаменательному событию.

Колокола освятили.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С благоговением присутствующие наблюдали, как четыре благовестника поднимали на высоту тридцати метров. Ювелирная работа огромного крана – перенести эти творения искусства в будущую звонницу кафедрального собора.

За этим зрелищем с благоговением наблюдали собравшиеся волгоградцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Самый большой колокол имеет внушительные размеры: вес 12 тонн и диаметр основания 2,7 метра. Три средних поменьше: 4,8 тонны, 2,4 тонны и 1,2 тонны. Вскоре над ними возвысится купол. А первый звон горожане услышат уже в декабре этого года.

над колоколами возвысится купол, а первый звон разнесется над городом уже в декабре.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, строительство храма Александра Невского идет по плану и к 2021 году полностью завершится. Всего собор украсят 18 бронзовых колоколов, специально отлитых в Ярославле на заводе братьев Шуваловых.