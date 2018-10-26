Honda Pilot: ваш личный боинг на дороге

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-26T17:25:30+03:00

Купить Хонда Пилот в Волгограде | Выгодная цена на кроссовер у официального дилера Honda Pilot продается у официального дилера по привлекательным ценам в Волгограде

Изменить размер текста: A A

Большой автомобиль – это повышенный уровень комфорта, надежности и уверенности на дороге. Владелец такой машины не готов идти на компромисс, ему нужно максимальное качество и оснащение и Honda принимает этот вызов. Компания давно поставляет свои машины в Россию, флагманом на нашем рынке выступает модель Pilot третьего поколения.

Комфорт

Водитель или пассажир, удобно расположившись на больших креслах внедорожника, сразу обращают внимание на его комфорт и эргономику. У водительского кресла изначально высокая посадка, но за счет вертикальной регулировки ее можно сделать еще выше или, наоборот, снизить, в зависимости от своих предпочтений. Обивка сидений – высококачественная кожа, которая устойчива к повреждениям. Водительское место с 8 настройками, а переднего пассажира с 4 позволяют настроить удобное положение для самого требовательного участника движения. В длительных путешествиях за счет поясничных упоров снижается усталость и напряжение спины.

Honda Pilot: просторный и эргономичный салон.

Honda Pilot - семиместный кроссовер.

Руль – многофункциональный с удобным расположением клавиш управления всем необходимым: мультимедиа, круиз-контролем, информацией на сенсорном экране. Рулевое колесо – большое, хорошо ложиться в руки, красиво оформлено металлическими деталями.

Большой семиместный салон Pilot требует специальной системы контроля за климатом, инженеры Honda это учли и оснастили свой автомобиль 3-х зонной системой климат-контроля. Отдельные зоны доступны для водителя, переднего пассажира и тех, кто разместился на заднем ряду.

На широкой панели сенсорного экрана в 8 дюймов удобно отображается информация навигационной системы, а также проигрываются мультимедийные файлы. Благодаря использованию операционной системы Android доступна возможность визуализации ландшафта.

Пассажирам на втором и третьем ряда предлагается отдельная развлекательная система. На дисплее шириной 9 дюймов доступно проигрывания DVD, что несомненно оценят те, кто вместе с детьми отправляются в путешествие на Honda Pilot.

Безопасность

В 2017 году внедорожник Honda Pilot получил максимальный рейтинг безопасности от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS ) в США. Тестирования автомобиля происходило на основе пяти краш-тестов, отражающих наиболее характерные аварии и повреждения во время ДТП.

Фото: Волго-Раст.

Honda Pilot - максимальный рейтинг безопасности, по данным Страхового института безопасности дорожного движения в США в 2017 году

Электронный ассистенты помогают водителю Honda Pilot управлять авто в любых дорожных условиях.

Японские конструкторы оснастили Pilot третьего поколения широким набором электронных ассистентов:

• курсовая устойчивость;

• стабилизация прицепа;

• фронтальная система предотвращения аварии.

• адаптивный электроусилитель руля;

• контроль давления в шинах;

• помощь при подъеме;

• бокового обзора;

Дисковые тормоза, которыми оснащен Honda Pilot 2017 года, обеспечивают моментальный отклик на нажатие педали и автомобиль начинает тормозить. Спереди стоят вентилируемые диски, сочетающие, с одной стороны, устойчивость к износу, а с другой – сокращающие тормозной путь.

В результате третье поколение Honda Pilot - внедорожник с высоким уровнем безопасности и выносливости.

Экономичность

Автомобиль в России доступен только с одним вариантом двигателя – трехлитровым V6 PI VTEC из семейства Earth Dreams Technology . Настоящий мощный V6 придает большому внедорожнику мощь и динамику. Японские инженеры оснастили мотор специальной системой VCM , которая отвечает за переменное управление цилиндрами. Работая вместе с системой фаз газораспределения, она регулирует мощность двигателя, подключая, или отключая цилиндры. Принимая во внимания множество факторов начиная от скорости и заканчивая длительностью пути, автомобиль может ехать на 3-х или 6-ти цилиндрах. По данным производителя, в смешанном режиме расход топлива составляет 10,4 литра на 100 километров пробега. Для заправки внедорожника прекрасно подойдет 92-й бензин. В результате внедорожник Honda Pilot получился не только большим и мощным автомобилем, но еще довольно экономичным.

Мнение владельцев

Honda Pilot третьего поколения уже не первый год продается в России и успел завоевать своих поклонников. Владельцы делятся своим мнением об автомобиле на профильных сайтах. Приведет некоторые из отзывов, отражающих реальный опыт эксплуатации кроссовера на наших дорогах.

Фото: Волго-Раст.

Honda Pilot: владельцы отмечают семиместный салон и управляемость на дороге.

Honda Pilot – отличный семейный автомобиль по мнению владельцев.

Юрий хотел взять модель в максимальной комплектации, но ее не было в наличии, поэтому выбрал среднюю – Executive . Ширина салона впечатляет. Если разобрать все сидения, то получается ровный пол. На втором ряду хватает места для трех взрослых пассажиров. На дороге Pilot идёт ровно и уверенно, без раскачиваний. Машина очень удобна для дальних переездов, благодаря подвеске и хорошим сиденьям, за рулем не устаешь.

Алексей купил себе Pilot третьего поколения в январе 2017 года, до этого в собственности была предыдущая версия Honda Pilot 2008. Машину выбрал в максимальной комплектации – Premium . В салоне дилера еще установил дополнительную защиту от коррозии и шумоизоляцию. Салон в автомобили обращает на себя внимание, он – большой и комфортный. Материалы отделки – качественные, плотно пригнаны, скрипов нет. Ходовая система – мягкая и энергоемкая, отлично справляется как с городскими неровностями дороги, так и с поездкой по грунтовой дороге.

Записаться на тест-драйв новой Honda Pilot 3 поколения можно у официального дилера ООО «Хонда Мотор Рус» компании ООО ВР-Сакура по телефону (8442) 45-94-16 или приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

Реклама.