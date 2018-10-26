Электронные помощники для семей с детьми, пациентов, инвалидов и страхователей

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-26T17:00:16+03:00

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Сегодня наша жизнь немыслима без компьютера, мобильника и прочих гаджетов. Получить практически любую информацию можно, не выходя из дома. И электронные сервисы, которые облегчают получение социальных госуслуг, тоже становятся необходимостью. В рамках совместного проекта «Комсомольской правды» и Фонда социального страхования РФ (ФСС), который охватит 40 регионов страны, в Волгограде прошел «круглый стол», посвященный новым электронным социальным сервисам. Специалисты Волгоградского отделения ФСС рассказали о новых способах получения государственных услуг, которые облегчат работу страхователям и помогут каждому в случае болезни и инвалидности. А также обменялись мнениями с представителями региональных организаций Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов, проанализировали первые итоги работы и рассказали, что нас ждет в будущем.

1. ОТКРЫТЫЙ КОНТРАКТ

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ:

Фото:Сергей Григорьев.

- С 1 января 2018 года Фонд запустил бесплатный информационный ресурс «Открытый контракт». На сайте ok.fss.ru в свободном доступе еще до объявления процедуры госзакупки размещаются данные о планируемых закупках фонда с начальной ценой контракта выше миллиона рублей. Благодаря этому электронному сервису любой неравнодушный человек или поставщик может проверить техническое задание, оставить свои предложения или указать на какие-то ошибки через личный кабинет на сайте.

В публичном обсуждении может поучаствовать и конечный потребитель, в том числе люди с инвалидностью, для которых мы закупаем технические средства реабилитации (ТСР), а также льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Причем сделать это, не выходя из дома.

2. ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

С 1 июля 2017 года наряду с бумажным больничным действует электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Они имеют равную юридическую силу и функции. Но у документа цифрового формата масса преимуществ: его нельзя потерять, испортить или подделать.

Елена Демедюк, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:

- Получить электронный больничный имеет право любой волгоградец, но обязательно с письменного согласия. А медицинская организация и сам страхователь должны быть участниками информационного взаимодействия по обмену сведениями в части ЭЛН. Документ формируется в системе и подписывается электронной подписью. До отправки в него можно вносить изменения.

Фото:Сергей Григорьев.

При выписке пациент получает номер ЭЛН и передает его по месту работы. Страхователь по номеру вытаскивает документ из базы и заполняет свою часть по расчетам. Основные разработчики бухгалтерских программ обеспечили эту возможность. Страхователь может бесплатно скачать программу и с сайта fss.ru.

3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЛОН НА ПРОЕЗД ЛЬГОТНИКУ

Ольга Тимофеева, начальник отдела социальных программ:

- Десять категорий граждан имеют право на получение помощи государства в виде набора социальных услуг, в который в том числе входит бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Этим правом пользуются и сопровождающие инвалидов I группы и детей до 18 лет. Раньше волгоградцы получали путевку в санаторий, затем талон и шли на вокзал. С 1 сентября есть возможность оформить электронный талон.

Пока с талоном №2 волгоградцы приходят в ближайшее отделение Фонда. Наши сотрудники сами регистрируют его в программе и передают информацию РЖД. Дальше льготник может выбирать - идти в кассу вокзала или купить билет на поезд на сайте, не выходя из дома. Сервис развивается, и вскоре мы сведем к минимуму необходимость ходить по инстанциям.

4. СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

Алексей Стяжкин, начальник отдела информатизации:

- «Социальный навигатор» - это подробный путеводитель с информацией обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд для людей с инвалидностью, семей с детьми, заболевших, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бесплатное приложение можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство Android или iOS.

Приложение позволяет найти адрес ближайшего отделения Фонда, как до него добраться, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении ТСР и санаторно-курортном лечении. Программа еще апробируется. Но уже сейчас информация доступна онлайн 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а поможет пользователю сориентироваться обучаемый социальный чат-бот Помощник ФСС, интегрированный в голосовой сервис Яндекса Алиса.

Со временем появится функция привлечения волонтеров, и другие. А людям с инвалидностью для получения услуг не понадобится ехать в отделение Фонда.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Николай Кудрявцев, зам. начальника отдела администрирования страховых взносов:

- Проект информирования страхователей работает в Волгоградской области с 1 сентября 2018 года. Наша задача - оперативно донести до страхователя информацию, как о действующем законодательстве об обязательном социальном страховании, так и обо всех изменениях. Цель - повысить собираемость страховых взносов, снизить недоимку и уменьшить количество нарушений законодательства и поступающих жалоб.

Волгоградское отделение ФСС будет делать рассылку по электронной почте. Это удобный и менее затратный способ. По состоянию на 1 октября провели анкетирование более 20 тысяч страхователей. В базе контактов уже более 60 тысяч адресов. До конца года мы должны охватить максимальное количество тех, кто будет получать информацию.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУТЕВКА И ЧАТ-БОТ

Павел Гладких:

- ФСС разработал множество полезных электронных сервисов. Некоторые из них в Волгоградской области еще не используются, так как на прямые выплаты социального обеспечения регион перейдет с 1 июля 2020 года. В процессе разработки электронный родовый сертификат, социальный чат-бот, интерактивная карта доступной среды, электронная путевка на санаторно-курортное лечение, электронный каталог ТСР и другие сервисы. Они повысят уровень комфорта получателей социальных услуг и избавят их от лишних бюрократических процедур.

Фото:Сергей Григорьев.

В ходе обсуждения представители общественных организаций инвалидов внесли свои предложения и пожелания, которые специалисты ФСС обещали учесть. Ведь главная цель Фонда - это снижение числа жалоб и обращений, а также внедрение сервисов, которые позволят людям получать необходимые им госуслуги, меньше ходить по инстанциям и больше заботиться о себе, подытожили участники «круглого стола».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Волгоградское отделение ФСС РФ

Обслуживает:

634 тысяч застрахованных граждан, из них более 60 тысяч трудятся при вредных и опасных факторах;

57 тысяч страхователей;

187 медицинских организаций;

Ежегодно выдает:

около 650 тысяч больничных листков;

более 80 тысяч родовых сертификатов;

более 6 тысяч талонов на проезд к месту лечения и обратно.

Более 25 тысяч инвалидов обеспечивает санаторно-курортным лечением и ТСР.

133 из 187 медицинских организаций Волгоградской области выдают ЭЛН.

Более 426 тысяч листков нетрудоспособности выдали клиники региона за 9 месяцев этого года, из них около 40 тысяч - электронные.

1% - доля ЭЛН в 2017 году, 7,6% - за девять месяцев 2018 года.

1135 страхователей могут принимать электронный больничный.

Более 4500 работников воспользовались этой возможностью.