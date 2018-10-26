Любвеобильность волгоградцев оценили на четыре с плюсом

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-26T15:18:19+03:00

Волгоградцы все же больше говорят о любви, чем о ненависти. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В рейтинге регионов по «индексу любви» Волгоградская область стоит в золотой середине

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Говорят, любовь нельзя измерить. Но эксперты компании Brand Analytics все же решились разложить любовь по шкале. Точнее не любовь, а любвеобильность регионов России. Ну, а если еще точнее: вычислили для каждой области свой «индекс любви». Потом по этому значению выстроили регионы в рейтинг. Волгоградская область, что радует, оказалась в золотой середине.

Инфографика Brand Analytics

БОЛЬШЕ ПОСТОВ О ЛЮБВИ!

Как считали? Ну, конечно, не с прибором в руках. Они просто проанализировали посты, которые пользователи оставляют в соцсетях. Сколько и где пишут о любви, сколько - о ненависти. Где позитив преобладает над негативом. Учитывали все встречающиеся в постах позитивные эмоции (например, «я люблю», «я без ума», «обожаю», «я счастлив» и тому подобные) и негативные («меня раздражает», «я ненавижу», «меня бесит» и прочие). За две недели проанализировали 437 миллионов комментариев и публичных постов россиян.

Что радует: позитивное настроение у россиян превалирует. Постов о любви в 4,3 раза больше, чем о ненависти.

Индекс любви - это соотношение в конкретном регионе любвеобильных сообщений над негативными.

В итоге в тройку лидеров по этому индексу вошли Республика Калмыкия (5,30), Краснодарский край (5,23) и Республика Мордовия (5,22).

Волгоградская область в этом списке заняла 48-ю позицию из 85-ти. Что неплохо, согласитесь. Наш индекс - 4,45.

Для сравнения, ростовчане оказались на 50-м месте (4,41), астраханцы - на 17-м (4,89), москвичи - на 13-м (4,93).

Меньше всего слов о любви говорят в Чеченской республике и в Якутии. Видимо, там привыкли доказывать делами, а не словами.

ЛЮБЯТ САШУ, НЕНАВИДЯТ АЛЕКСАНДРА

Что еще интересно в этом исследовании: оказывается, люди старшего поколения чаще говорят о любви по сравнению с молодежью.

Так, в группе «55+» любвеобильных сообщений более 83%, тогда как в у ребят младше 18-ти лет таких сообщений всего 71%.

- Очевидно, что юношеский максимализм вовсю отражается в сообщениях соцмедиа – молодежь активно и более эмоционально делится негативом, - предположили аналитики.

Инфографика Brand Analytics

Удивило о то, что признаваясь в любви, россияне чаще используют сокращенные имена, а ненависть выражают с именами полными. Например, Сашу любят, а Александра - ненавидят. Причем именно эти имена оказались в ТОПе обсуждений.