АО «Российский аукционный дом» сообщает

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-26T11:09:47+03:00

Торги по продаже прав (требований) по договорам ПАО Сбербанк назначены на 10 декабря 2018 года

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Электронный аукцион по продаже единым лотом

прав (требований) по договору, заключенному между ПАО Сбербанк и

Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Юниксон»

(ИНН 3447027262)

Электронный аукцион будет проводиться 10 декабря 2018 г. с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»

Продавец – ПАО Сбербанк

Прием заявок с 26 октября 2018 года по 26 ноября 2018 до 17:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 ноября 2018 г.

Допуск претендентов к участию в электронном аукционе осуществляется 06 декабря 2018 г. в 17-00.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Предметом торгов являются права (требования) (далее – Права, Лот № 1), возникшие из:

Кредитного договора № 95/12 от 31.08.2012г., в редакции всех дополнительных соглашений (далее Кредитный договор).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

- договора залога № 65/12 от 31.08.2012г., в редакции всех дополнительных соглашений, заключенных с ООО «Компания Юниксон»;

- договора поручительства № 125/12 от 31.08.2012г., в редакции всех дополнительных соглашений, заключенного с Баклановой Е.С.

Начальная цена Лота №1 – 5 389 301 (Пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста один) рубль 21 копейка.

Минимальная цена Лота №1 - 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 21 копейка.

Сумма задатка – 538 930 (Пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 12 копеек.

Шаг аукциона на понижение - 597 860 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 20 копеек.

Шаг аукциона на повышение - 298 930 (Двести девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 10 копеек.

Для сведения:

Уступка прав (требований) по результатам проведения торгов является основанием для производства процессуального правопреемства по указанным ниже судебным делам и перехода к цессионарию права на возмещение судебных расходов по делам, в рамках которых в пользу ПАО Сбербанк взысканы суммы задолженности с ООО «Компания Юниксон», Баклановой Е.С., обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее ООО «Волжский Экспресс» (ИНН 1655303390), ИП Зейналову Р.М. (ИНН 344109792806) на основании указанных ниже судебных актов и выданных в соответствии с ними исполнительными документами:

- Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 20.07.2015 по делу №2-2096/2015 исковые требования Банка удовлетворены и в солидарном порядке взыскана задолженность по четырем кредитным договорам, в том числе по кредитному договору № 95/12 от 31.08.2012 г. (решение вступило в законную силу 20.10.2015г.);

- Решением Арбитражного суда Республики Татарстан 19.12.2017г. по делу А65-29726/2017г. (решение вступило в законную силу 05.04.2018г.);

- Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 02.10.2018г. по делу № А12-22320/18 (решение в законную силу не вступило).

Задолженность, по указанным в настоящем информационном сообщении кредитному договору по состоянию на 26.10.2018г. составляет 5 389 301 (Пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста один) рубль 21 копейка.

Исполнение обязательств по кредитному договору, указанному в настоящем информационном сообщении, обеспечивается залогом следующего имущества:

Транспорт:

- грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 VIN ХLRТЕ47МS0Е948468, 2012 года выпуска;

- грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 VIN XLRTE47MS0E948453, 2012 года выпуска

Продавец гарантирует, что Лот №1 никому не продан, не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц, не является предметом иных судебного разбирательства, за исключением указанных в настоящем информационном сообщении.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

Телефоны для справок: (846) 248-21-43, 8-800-777-57-57.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отношению к Заемщику – ООО «Компания Юниксон», Поручителю – Баклановой Е.С., Залогодателям - ООО «Волжский Экспресс», ИП Зейналов Р.М. своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе могут юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся Пользователями электронной торговой площадки, за исключением лиц, указанных в предыдущем абзаце.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи о регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц/лист записи ЕГРЮЛ;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- письмо, заверенное руководителем, о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации или ликвидации, или банкротства, не является юридическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена.

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/лист записи ЕГРИП;

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора уступки прав (требований), который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору уступки прав (требований).

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщение;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату, указанную в сообщении о проведении торгов.

4) будут выявлены признаки аффилированности претендента по отношению к Заемщику – ООО «Компания Юниксон», Поручителю – Баклановой Е.С., Залогодателям - ООО «Волжский Экспресс», ИП Зейналов Р.М.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенным на сайте www.lot-online.ru .

В случае наличия одного ценового предложения, другой участник аукциона вправе подать более высокое ценовое предложение до момента окончания электронного аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену Прав.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор уступки прав (требований) заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав, по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Оплата цены продажи Прав, установленной в ходе аукциона, за вычетом суммы ранее внесенного задатка, производится Победителем аукциона (Покупателем) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, в следующем порядке по реквизитам:

Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 95/12 от 31.08.2012 г., что составляет 100% от цены продажи Прав за вычетом 100% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

Банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/счет банка получателя: №30101810500000000641 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК банка получателя: 045004641, ИНН получателя: 7707083893

Получатель: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Счет получателя 47422810344009999888

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) по кредитному договору № 95/12 от 31.08.2012г.»

Основанием для оплаты цены продажи прав (требований) является протокол подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора уступки прав (требований) задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае уклонения Победителя аукциона от оплаты цены продажи Прав /заключения договора уступки прав (требований), Продавец вправе заключить договор уступки прав (требований) с участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

Продавец направляет участнику, предложившему в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона уведомление о возможности оплаты цены продажи прав (требований) по стоимости, предложенной таким участником.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного выше уведомления.

Договор уступки прав (требований) заключается в течение 5 рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Продавца денежных средств в качестве оплаты цены прав (требований) от участника, предложившего в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника, Продавец вправе подписать договор уступки прав (требований) с единственным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона, по минимальной цене продажи Прав.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся, в следующем порядке по реквизитам:

Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 95/12 от 31.08.2012 г., что составляет 100% от цены продажи Прав:

Банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/счет банка получателя: №30101810500000000641 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК банка получателя: 045004641, ИНН получателя: 7707083893

Получатель: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Счет получателя 47422810344009999888

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) по кредитному договору № 95/12 от 31.08.2012г.»

Основанием для оплаты цены продажи для Единственного участника будет являться протокол признания аукциона несостоявшимся.

Для заключения Договора уступки прав (требований) Победитель аукциона должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, контактный телефон 8(8442)74-21-82 Плешакова Наталья Николаевна.

Неявка Победителя аукциона по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания Договора уступки прав (требований) в установленный срок, рассматривается как отказ победителя аукциона от заключения Договора уступки прав (требований).

Аукцион признается несостоявшимся, если:

а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один из претендентов не признан Участником торгов;

б) к участию в торгах допущен только один претендент;

в) ни один из Участников торгов не сделал предложения по минимальной цене Прав.

Электронный аукцион по продаже единым лотом

прав (требований) по договору, заключенному между ПАО Сбербанк и

Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Юниксон»

(ИНН 3447027262)

Электронный аукцион будет проводиться 10 декабря 2018 г. с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»

Продавец – ПАО Сбербанк

Прием заявок с 26 октября 2018 года по 26 ноября 2018 до 17:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 ноября 2018 г.

Допуск претендентов к участию в электронном аукционе осуществляется 06 декабря 2018 г. в 17-00.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Предметом торгов являются права (требования) (далее – Права, Лот № 1), возникшие из:

Кредитного договора № 95/12 от 31.08.2012г., в редакции всех дополнительных соглашений (далее Кредитный договор).

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

- договора залога № 65/12 от 31.08.2012г., в редакции всех дополнительных соглашений, заключенных с ООО «Компания Юниксон»;

- договора поручительства № 125/12 от 31.08.2012г., в редакции всех дополнительных соглашений, заключенного с Баклановой Е.С.

Начальная цена Лота №1 – 5 389 301 (Пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста один) рубль 21 копейка.

Минимальная цена Лота №1 - 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 21 копейка.

Сумма задатка – 538 930 (Пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 12 копеек.

Шаг аукциона на понижение - 597 860 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 20 копеек.

Шаг аукциона на повышение - 298 930 (Двести девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 10 копеек.

Для сведения:

Уступка прав (требований) по результатам проведения торгов является основанием для производства процессуального правопреемства по указанным ниже судебным делам и перехода к цессионарию права на возмещение судебных расходов по делам, в рамках которых в пользу ПАО Сбербанк взысканы суммы задолженности с ООО «Компания Юниксон», Баклановой Е.С., обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее ООО «Волжский Экспресс» (ИНН 1655303390), ИП Зейналову Р.М. (ИНН 344109792806) на основании указанных ниже судебных актов и выданных в соответствии с ними исполнительными документами:

- Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 20.07.2015 по делу №2-2096/2015 исковые требования Банка удовлетворены и в солидарном порядке взыскана задолженность по четырем кредитным договорам, в том числе по кредитному договору № 95/12 от 31.08.2012 г. (решение вступило в законную силу 20.10.2015г.);

- Решением Арбитражного суда Республики Татарстан 19.12.2017г. по делу А65-29726/2017г. (решение вступило в законную силу 05.04.2018г.);

- Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 02.10.2018г. по делу № А12-22320/18 (решение в законную силу не вступило).

Задолженность, по указанным в настоящем информационном сообщении кредитному договору по состоянию на 26.10.2018г. составляет 5 389 301 (Пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста один) рубль 21 копейка.

Исполнение обязательств по кредитному договору, указанному в настоящем информационном сообщении, обеспечивается залогом следующего имущества:

Транспорт:

- грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 VIN ХLRТЕ47МS0Е948468, 2012 года выпуска;

- грузовой тягач седельный DAF FT XF 105.460 VIN XLRTE47MS0E948453, 2012 года выпуска

Продавец гарантирует, что Лот №1 никому не продан, не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц, не является предметом иных судебного разбирательства, за исключением указанных в настоящем информационном сообщении.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru. Телефоны для справок: (846) 248-21-43, 8-800-777-57-57.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отношению к Заемщику – ООО «Компания Юниксон», Поручителю – Баклановой Е.С., Залогодателям - ООО «Волжский Экспресс», ИП Зейналов Р.М. своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе могут юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся Пользователями электронной торговой площадки, за исключением лиц, указанных в предыдущем абзаце.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи о регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц/лист записи ЕГРЮЛ;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- письмо, заверенное руководителем, о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации или ликвидации, или банкротства, не является юридическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена.

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/лист записи ЕГРИП;

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора уступки прав (требований), который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору уступки прав (требований).

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщение;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату, указанную в сообщении о проведении торгов.

4) будут выявлены признаки аффилированности претендента по отношению к Заемщику – ООО «Компания Юниксон», Поручителю – Баклановой Е.С., Залогодателям - ООО «Волжский Экспресс», ИП Зейналов Р.М.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенным на сайте www.lot-online.ru .

В случае наличия одного ценового предложения, другой участник аукциона вправе подать более высокое ценовое предложение до момента окончания электронного аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену Прав.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор уступки прав (требований) заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав, по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Оплата цены продажи Прав, установленной в ходе аукциона, за вычетом суммы ранее внесенного задатка, производится Победителем аукциона (Покупателем) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, в следующем порядке по реквизитам:

Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 95/12 от 31.08.2012 г., что составляет 100% от цены продажи Прав за вычетом 100% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

Банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/счет банка получателя: №30101810500000000641 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК банка получателя: 045004641, ИНН получателя: 7707083893

Получатель: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Счет получателя 47422810344009999888

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) по кредитному договору № 95/12 от 31.08.2012г.»

Основанием для оплаты цены продажи прав (требований) является протокол подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора уступки прав (требований) задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае уклонения Победителя аукциона от оплаты цены продажи Прав /заключения договора уступки прав (требований), Продавец вправе заключить договор уступки прав (требований) с участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

Продавец направляет участнику, предложившему в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона уведомление о возможности оплаты цены продажи прав (требований) по стоимости, предложенной таким участником.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного выше уведомления.

Договор уступки прав (требований) заключается в течение 5 рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Продавца денежных средств в качестве оплаты цены прав (требований) от участника, предложившего в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника, Продавец вправе подписать договор уступки прав (требований) с единственным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона, по минимальной цене продажи Прав.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся, в следующем порядке по реквизитам:

Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 95/12 от 31.08.2012 г., что составляет 100% от цены продажи Прав:

Банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/счет банка получателя: №30101810500000000641 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК банка получателя: 045004641, ИНН получателя: 7707083893

Получатель: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Счет получателя 47422810344009999888

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) по кредитному договору № 95/12 от 31.08.2012г.»

Основанием для оплаты цены продажи для Единственного участника будет являться протокол признания аукциона несостоявшимся.

Для заключения Договора уступки прав (требований) Победитель аукциона должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, контактный телефон 8(8442)74-21-82 Плешакова Наталья Николаевна.

Неявка Победителя аукциона по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания Договора уступки прав (требований) в установленный срок, рассматривается как отказ победителя аукциона от заключения Договора уступки прав (требований).

Аукцион признается несостоявшимся, если:

а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один из претендентов не признан Участником торгов;

б) к участию в торгах допущен только один претендент;

в) ни один из Участников торгов не сделал предложения по минимальной цене Прав.

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