Сонные мухи и чехарда с гаджетами: волгоградцы - о новом времени

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-29T18:01:13+03:00

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«Помогите, я запуталась. Который час?», - утром 28 октября волгоградцы проснулись в новом часовом поясе. И потерялись. Не все, но многие. И опять соцсети взорвались постами и спорами на тему о времени. Кто голосовал «за» - поздравляли друг друга с криками «Ура, друзья! Мы дождались!». Противники сыпали проклятиями и пожеланиями «всем инициаторам ехать в Баку». Почему в Баку? Да потому что после перевода стрелок многие гаджеты обозначили часовой пояс UTC + 4 Волгоград именно этим городом.

«А я в Дубаи попал. Ну, спасибо», - иронизируют негодующие. - «Жаль, что не в Иерусалим…».

Кстати, именно гаджеты и подвели в воскресенье многих волгоградцев. У одних они автоматически откорректировали ночью время, и хорошо, если владелец заметил смену. А ведь были и такие, кто потом еще на час вперед сдвинул стрелки, в итоге прибавив к московскому не час, а два.

Тяжело в первые сутки пришлось не только волгоградцам, но и гаджетам и системам. Фото Сергей Стукалов.

О ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД НА ЧАС

Конечно, уже через пару дней все эти технические моменты стабилизируются. Стихнут со временем и споры. Но сегодня они еще бурлят и брызжут агрессией.

Сергей Стукалов, владелец SMM-агентства РЕАКТИВ МЕДИА

- Не секрет, что Москва сейчас главный маяк экономики России. Волгоград, не имея достаточной экономической силы, перестраивается на работу с Москвой (филиалы, call-центры, удаленная работа). Например, мое SMM-агентство работает на клиентов из Москвы, что позволяет нам уплачивать хорошие налоги в Волгограде и держать высокие зарплаты. Перевод на час означает для нас увеличение рабочего дня на тот же час, пока в Москве рабочее время.

Андрей Ващенко, ректор Волгоградского института бизнеса:

- Покупал билеты в Москву. Полет "туда" 50 минут, "обратно" - 2 часа 50 минут. Начались прелести часового пояса.

Евгений Караваев, священник Волгоградской епархии:

- Ужас, теперь как сонные мухи будем ходить. То я спокойно в шесть часов утра вставал, а сегодня никак и в 8.00 не могу отойти.

Волгоградка Юлия Дубровная:

- Теперь, чтобы собраться утром на работу, в школу, а сад и так далее, во всем доме включен свет! Но ведь световой день увеличен и не нужно включать вечером, скажут сторонники перевода. Нужно включать! От всего этого перевода выигрывает только Энергосбыт! И бедное население, будет вынуждено достать свои гроши.

Но есть и ответное мнение:

Елена Бобылева:

- Неприятно, когда чужое мнение вызывает такой негатив. До злобы, ненависти и так далее. А про время - вот придет весна, и все увидят, что это неплохо. А сейчас момент для перевода не самый лучший. Плюсов не видно, а минусы - налицо.

Алина Адасикова:

- Вообще не вижу проблемы. Только "за". На всех рейсах, на всех билетах будет все указано по местному времени, летом не будет светать в 3 утра ,а темнеть в 21 час. Я довольна.

Ольга Попова:

- А я рада! Работаю в Астраханской области. Вечно была путаница со временем. Теперь все в порядке. А всем угодить невозможно. Всегда найдутся недовольные.

А вот краевед, историк и телеведущий Роман Шкода вообще решил часы не переводить:

- Не стал переводить свои часы на "новое" время, и не планирую. Теперь придётся жить на два времени - нормальное (московское) и непонятное "местное" (которое на самом деле совсем не местное). Весь свой рабочий график перестраиваю под нормальное время.

Тем не менее, Волгоградская область отныне привыкает жить по-новому. Волгоградцы шутят, что движение вперед все-таки свершилось. Пусть и так.

- Теперь губернатор Волгоградской области будет поздравлять волгоградцев с Новым годом перед Путиным - ведь нужно же будет сделать какую-то свою, волгоградскую отбивку Нового года, за что шампанское поднимать. Какие возможности открываются для креатизма! По-моему, единственное осязаемое последствие перехода в другой часовой пояс, - считает доктор социологических наук, доктор философии по социологии Эссекского университета Михаил Анипкин, который, кстати, живет сейчас в Великобритании.

«ВЕРНЕМ МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ!»

А пока одни негодуют, вторые празднуют, третьи решили опять, как говорят, «взять быка за рога» и составили новую петицию - «Вернуть Волгоградскую область в московский часовой пояс».

«Из-за изменения часового пояса возникла путаница. Устройства показывают разное время. Сложно вычислить расписание рейсов, возникают сложности с синхронизацией работы организаций с головными московскими офисами. Метеозависимые люди начали хуже себя чувствовать…» - говорится в петиции.

При этом адаптироваться к местному времени ее авторы даже не пытались. А ведь всего несколько лет назад мы дважды в год крутили стрелки вперед-назад – весной и осенью. И ничего, все были живы-здоровы. И как то умудрялись не путаться во времени.

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