Парней доставали из окон пылающего дома: в Волгограде пожарные спасли двух человек

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-29T09:52:53+03:00

Пока одни спасатели искали пострадавших в дыму, другие тушили дом снаружи. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

«Скорее приезжайте! Тут дом горит! Там люди!», - кричала звонившая в пожарную службу волгоградка. На часах было час ночи 29 октября. Пожар вспыхнул в частном доме, расположенном по улице Магаданской в Краснооктябрьском районе Волгограда. На место ЧП в срочном порядке направили пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части. Полыхающий дом увидели издалека. Огонь уже охватил практически все строение и вздымался к небу.

На улице пожарных поджидали жители из соседних домов. Они рассказали, что внутри возможно остались двое парней, которые проживают в этом доме.

Капитан Олег Губриенко, и два старших сержанта - Сергей Пантелеев и Илья Нога - ринулись в дом.

- В двух комнатах огонь уже полыхал вовсю, остальные помещения были сильно задымлены. Счет шел на минуты, - вспоминает Олег Губриенко. - мы услышали стоны из ванной комнаты. Дверь была заблокирована. Один из молодых парней закрылся там в надежде на спасение, а выбраться уже не мог, так как дверной проем уже загорелся. Мы выбили дверь, потом окно, которое выходило из ванной наружу. Через окно чуть живого парня передали начальнику караула лейтенанту внутренней службы Владимиру Подрезову и командиру отделения прапорщику внутренней службы Александру Сержантову, которые уже тушили огонь снаружи.

И сразу принялись искать в дыму второго жильца. Обнаружили его в комнате, где уже горели вещи.

- Он лежал у окна, тщетно пытаясь выбраться наружу. Мы также через окно передали его коллегам. К счастью, он был еще живой. Успели, - говорят волгоградские спасатели.

Пострадавших тут же передали врачам «скорой», которые также подоспели у месту ЧП. Один успел надышаться едким дымом, у второго многочисленные ожоги, сейчас за его жизнь борются медики.

Когда жильцов спасли, пожарные принялись к ликвидации горения. В кратчайшие сроки пожар был потушен, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.