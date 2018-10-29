Как в Волгограде начислят плату за тепло в октябре

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-29T09:53:50+03:00

«Концессии теплоснабжения» разъяснили, почему с волгоградцев по нормативу возьмут плату за отопление за целый месяц

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В 2018 году осень в Волгограде выдалась необычно теплой. Поэтому и отопительный сезон стартовал не в середине октября, как обычно, а лишь с 22 октября. Многие горожане возмущаются: «Почему мы должны платить за целый месяц, хотя грели батареи только пять – семь дней?». «Концессии теплоснабжения» разъяснили, как будет начисляться плата за отопление.

В тех домах, где плату берут по показаниям общедомовых приборов учета тепла, оплата будет начисляться по факту. Показания счетчиков снимаются с 23 по 25 число (в противном случае УК или ТСЖ попадает на штраф).

- Если же управляющая организация по каким-либо причинам не передаст показания приборов учета в ресурсоснабжающую организацию, плату начислят исходя из среднемесячного потребления с последующим перерасчетом, - отметили в концессии.

Жильцам тех домов, где общедомовых приборов учета нет, и плату начисляют по нормативу, платить за отопление придется за целый месяц. Вне зависимости от температуры «за бортом» в октябре или феврале, норматив делится на семь месяцев равными частями. И плата за тепло в октябре и в апреле такая же, как и во все остальные месяцы отопительного сезона. Но есть и нюансы.

Есть дома без общедомового теплосчетчика, где отопление включили после 26 октября либо тепло дали 25 октября, а после отключили из-за аварии на теплосети. В этом случае в платежном документе в графе «отопление» укажут полную сумму за октябрь. Но в ноябре сделают перерасчет. Объявление об этом обязательно разместят в квитанции на оплату.

Куда жаловаться на холодные батареи?

«Горячие линии» по вопросам отопления работают в Волгограде - (8442) 33-63-84 и 33-63-92 (ежедневно с 8.00 до 20.00), центральная диспетчерская «Концессии теплоснабжения» - (8442) 26-47-06; в Волжском – (8443) 41-33-33 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00), в областном комитете ЖКХ - (8442) 37-52-29 (круглосуточно).