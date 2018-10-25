2018-10-25T16:23:42+03:00
Общество

Где провести семейное торжество с экономией для кошелька

Уютное кафе «Конфетки-Бараночки» на проспекте Ленина, 93, которое располагается рядом с одноименной кулинарией, уже полюбилось волгоградцам
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Фото: Конфетки-Бараночки.Фото: Конфетки-Бараночки.
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В основе кафе лежит принцип домашней кухни. Гости могут позавтракать или поужинать, «как в семье», привычно - как их кормят мама или жена. В кафе работа строится по принципу: «Понятно, вкусно, сытно, уютно и очень доступно по цене, вполне доступно для семьи».

Известные домашние блюда - борщ со сметаной, вареники, пельмени, запеченные в сметане, голубцы донские тушеные, рыбные закуски и многое другое - здесь готовят в лучших поварских традициях. Для полезного завтрака - необыкновенно вкусная каша овсяная на молоке, сырники с фермерской сметанкой, а также блинчики с малосоленой семгой, оладьи для более сытной трапезы.

Кафе «Конфетки-Бараночки» становится еще теплее и приятнее, когда заказанным блюдом ты именно наедаешься. Домашняя еда подразумевает «активное поедание», расслабленное семейное общение и возможность отпраздновать все семейные торжества с экономией для бюджета.

Фото: Конфетки-Бараночки.

Фото: Конфетки-Бараночки.

Еще одной особенностью мы считаем отношение к детям. Для самых важных гостей есть специальный детский уголок, где малыши могут играть и рисовать, позволяя родителям отдыхать.

Так или иначе, кафе с домашней кухней подразумевает уют и еще раз уют! Такое простое, семейное, недорогое кафе трудно встретить в центре города - на самых проходных улицах и в торговых центрах. Только в нем будет уютно, вкусно и комфортно совсем молодым

компаниям и людям старшего поколения. В дни рождения и другие знаменательные даты семейного масштаба сюда приходят вместе с друзьями и родными. Для праздничного стола отлично подойдут десерты и торты, которыми издавна славятся «Конфетки-Бараночки».

Добраться и отыскать кафе очень легко: оно находится в одном из самых людных мест Краснооктябрьского района, недалеко от «Царицынской оперы», в одном здании с кулинарией «Конфетки-Бараночки».

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