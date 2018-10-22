Построить карьеру вместе с «ЕвроХимом»

22 Окт. 11:05 2018-10-25T11:07:05+03:00

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» при содействии комитета по промышленности и торговле Волгоградской области приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

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В гости к коллективу одного из самых передовых предприятий Волгоградской области приехали 55 учащихся и преподаватели Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского и Волжского политехнического техникум.

В своих учебных заведениях ребята получают образование по профильным для предприятия специальностям, и, вполне возможно, совсем скоро придут на Гремячинский ГОК и сами примут участие в новом производстве хлористого калия. Поэтому сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» с особым старанием организовали для своих будущих коллег увлекательное путешествие по Гремячинскому горно-обогатительному комбинату – первому за последние 35 лет истории России предприятию горнодобывающей промышленности, построенному с нуля, в чистой степи Котельниковского района.

Несмотря на то, что комбинат очень молод, и еще только строится, его история уже насчитывает немало замечательных страниц. Например, силовая подстанция ГОКа имеет стратегическое значение в масштабах не только Волгоградской области, но юга России в целом, так как она способна питать комбинат и выполнять транзит электроэнергии из Ростовской в Волгоградскую область и обратно. Гремячинский ГОК располагает эффективной природосберегающей системой очистки хозяйственно-бытовых вод, которая по уникальной технологии обеспечивает замкнутое водопользование без сброса воды в водоемы.

Это только малая часть инновационных решений, с которыми познакомили своих гостей сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» во время экскурсии по промплощадке строительства поверхностного комплекса рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики , посмотреть видео.

Во время обсуждения увиденного на экскурсии учащиеся получили ответы на интересующие их вопросы трудоустройства и вакансий на производстве.

«Мы очень рады знать, что ребят заинтересовало наше предприятие и потрясающие перспективы, которое оно открывает перед способными и активными молодыми людьми, - отметил исполняющий обязанности административного директора Дмитрий Погребняк. - Мы видим в них наших будущих коллег, которые вместе с нами смогут принять участие в новом производстве и построить здесь свое собственное успешное будущее».

«ЕвроХим-ВолгаКалий» создает максимально широкие возможности для профессионального и личностного роста сотрудников, делает все возможное, чтобы коллектив чувствовал себя защищенным, с уверенностью смотрел в завтрашний день. Соответственно высокому техническому уровню предприятия построена и социальная сфера. Компания особенное внимание уделяет молодежи, поощряет профессиональный и карьерный рост, предоставляет своим работникам систему льгот при приобретении жилья в современных микрорайонах.

Преимущества жизни в новостройках гости оценили во время экскурсии по новым жилым районам «Восточный» и «Дубовая роща», которые компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит для семей работников.

Возможность построить карьеру вместе с «ЕвроХимом» заинтересовала многих ребят, и эта встреча с предприятием, возможно, станет для них судьбоносной.