ГИС ЖКХ: зачем она нужна

25 Окт. 23:25 2018-10-25T23:28:56+03:00

Общаться с УК можно через ГИС ЖКХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как пользоваться системой и чем она полезна волгоградцам

Изменить размер текста: A A

По закону все организации, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, должны отчитываться о своей работе в Государственной информационной системе - ГИС ЖКХ. Ее сайт - dom.gosuslugi.ru. «КП» рассказывает, зачем эта система нужна волгоградцам, как с ней работать и чем она полезна.

По сути, система должна обеспечить владельца квартиры в режиме онлайн всей необходимой ему информацией по управлению домом и оплате «коммуналки».

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ГИС ЖКХ?

- Посмотреть и оплатить счета за ЖКУ (за любое помещение).

- Узнать о задолженности.

- Внести показания индивидуальных приборов учета (с 23 по 25 число месяца).

- Проверить лицензию управляющей организации (УО).

- Посмотреть информацию о доме.

- Узнать данные вашей УО, о проведенных проверках и нарушениях, предписаниях Госжилинспекции.

- Направить обращение в управляющую организацию и органы власти.

- Узнать о субсидиях и льготах.

- Посмотреть информацию о тарифах.

- Почитать законы и нормативные акты, касающиеся ЖКХ.

- Узнать информацию о совете дома и его председателе.

- Посмотреть статистику по квартире (оплата, расход ресурсов по счетчикам).

- Обсудить что-либо с соседями на форуме.

В будущем можно будет голосовать онлайн на общем собрании собственников.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Чтобы завести личный кабинет в ГИС ЖКХ, достаточно зарегистрироваться на Госуслугах. Войти на сайт dom.gosuslugi.ru можно с тем же паролем. Затем внести данные о своем лицевом счете. После этого вы сможете видеть и оплачивать счета за ЖКУ, писать жалобы и т. д.

Без регистрации в системе можно почитать законы, новости, узнать информацию о тарифах, льготах, субсидиях, госпрограммах, управляющих организациях.

Так выглядит личный кабинет.

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ В СИСТЕМЕ

Через личный кабинет ГИС ЖКХ можно отправить обращение или жалобу в управляющую организацию, жилищную инспекцию.

Воспользоваться услугой можно, кликнув на раздел «Направить обращение или жалобу». Затем нужно ввести информацию о себе: ФИО, номер телефона и адрес электронной почты, на который придет ответ, адрес. Из выпадающего списка выбрать тему обращения, адресат и текст обращения. Здесь же можно прикрепить файлы (документы, фотографии, скриншоты).

Ответ на обращение придет вам в личный кабинет и на e-mail. Система укажет примерную дату, когда он должен появиться.

Сохранит ГИС ЖКХ и список всех ваших жалоб с подробной информацией.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖНА РАЗМЕЩАТЬ УК

Управляющая организация должна разместить в системе:

- информацию о себе и своей деятельности;

- электронные паспорта домов, находящихся в управлении;

- информацию об имеющихся приборах учета;

- показания общедомовых счетчиков;

- платежки за ЖКУ;

- тарифы;

- данные о планах и проведении работ по содержанию и ремонту общего имущества;

- решения собраний собственников жилья и информацию о проведении собраний;

- финансовые документы в электронной форме;

- договоры управления и с РСО.

- Сведения о планах работ и проведению работ по содержанию и ремонту общего имущества доступны в разделе «договор управления» в закрытой части портала, который доступен только после подключения лицевого счета в личном кабинете собственника. В этом же подразделе должны быть размещены решения собственников помещений, информация о проведении собраний, договоры управления, - пояснили «КП» в региональной инспекции Госжилнадзора. - А вот информация о договорах ресурсоснабжения, относительно расчетов управляющих организаций с ресурсоснабжающими организациями размещается в закрытой части ГИС ЖКХ. Она доступна лишь органам государственного жилищного надзора и прокуратуры.

При этом решения общих собраний собственников подлежат размещению как приложения к протоколам общих собраний, проведенных после 1 января 2018 года. Отчеты в ГИС ЖКХ должны быть размещены начиная с отчета за 2017 год.

ЧТО НОВОГО

Система постоянно обновляется и обрастает новыми функциями и сервисами. Так, начиная с октября 2018 года у лиц, предоставляющих жилые помещения по договорам социального найма, возникла обязанность размещать платежные документы и сами договоры социального найма в ГИС ЖКХ.

- Начиная с февраля 2019 года в ГИС ЖКХ обновится раздел «Протоколы общих собраний собственников помещений». Согласно изменениям размещению подлежит каждое решение собственника по поставленным в повестке общего собрания вопросам, - рассказали «КП» в региональной инспекции Госжилнадзора. - Одно из требований к размещению - обязательное указание сведений о документе, удостоверяющем личность собственника помещений, который принял участие в собрании.

В КАКИЕ СРОКИ

Учтите, управляющие организации (УО) обязаны регулярно обновлять данные в ГИС ЖКХ и предоставлять с помощью системы документы в электронном виде. Причем в сроки, определенные совместным приказом Минкомсвязи и Минстроя РФ*.

Раз в месяц УО должна актуализировать данные по коммунальным услугам, их качестве, информацию по нарушениям и пропуску сроков на их устранение.

В течение 15 дней УО обязана разместить информацию по дому и выполняемым работам, регистрации юрлица, постановке на кадастровый учет помещений или земельного участка.

В течение 7 дней - данные о заключенных договорах и тарифах, о вводе счетчика (индивидуального или общедомового) в эксплуатацию, а также счета на оплату ЖКУ.

За три дня - предупредить об отключении ГВС, ХВС, газа, тепла, электроэнергии. При этом поставщик коммунального ресурса должен указать виды работ и их сроки.

Не позднее 10 дней со дня подписания протокола ОСС УО должна разместить протокол, данные о размере платы (ценах) за услуги, работы по управлению домом, о размере платы за содержание и текущий ремонт общего имущества и т. п.

Не позднее 5 дней с даты подписания (получения) акта проверки - разместить информацию о рассмотрении обращений по фактам предоставления некачественных коммунальных услуг и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также акты и результаты экспертизы.

Это далеко не полный перечень обязательной для размещения информации.

А ЕСЛИ УК МОЛЧИТ?

Если ваша управляющая организация не торопится размещать информацию в ГИС ЖКХ, то ей и ее работникам грозят штрафы по статье 13.19.1 КоАП РФ. Для должностных лиц это от пяти до десяти тысяч рублей, для УО - от 30 до 50 тысяч. Предусмотрены штрафы и для чиновников.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

1803 организации Волгоградской области, постоянно размещающих информацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрировано в системе ГИС ЖКХ, из них:

250 управляющих компаний,

549 ТСЖ,

363 ресурсоснабжающих организаций,

710 органов местного самоуправления и других ведомств.

По данным Инспекции Госжилнадзора Волгоградской области на конец октября 2018 г.

* Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».