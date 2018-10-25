ГИС ЖКХ: зачем она нужна
По закону все организации, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, должны отчитываться о своей работе в Государственной информационной системе - ГИС ЖКХ. Ее сайт - dom.gosuslugi.ru. «КП» рассказывает, зачем эта система нужна волгоградцам, как с ней работать и чем она полезна.
По сути, система должна обеспечить владельца квартиры в режиме онлайн всей необходимой ему информацией по управлению домом и оплате «коммуналки».
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ГИС ЖКХ?
- Посмотреть и оплатить счета за ЖКУ (за любое помещение).
- Узнать о задолженности.
- Внести показания индивидуальных приборов учета (с 23 по 25 число месяца).
- Проверить лицензию управляющей организации (УО).
- Посмотреть информацию о доме.
- Узнать данные вашей УО, о проведенных проверках и нарушениях, предписаниях Госжилинспекции.
- Направить обращение в управляющую организацию и органы власти.
- Узнать о субсидиях и льготах.
- Посмотреть информацию о тарифах.
- Почитать законы и нормативные акты, касающиеся ЖКХ.
- Узнать информацию о совете дома и его председателе.
- Посмотреть статистику по квартире (оплата, расход ресурсов по счетчикам).
- Обсудить что-либо с соседями на форуме.
В будущем можно будет голосовать онлайн на общем собрании собственников.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Чтобы завести личный кабинет в ГИС ЖКХ, достаточно зарегистрироваться на Госуслугах. Войти на сайт dom.gosuslugi.ru можно с тем же паролем. Затем внести данные о своем лицевом счете. После этого вы сможете видеть и оплачивать счета за ЖКУ, писать жалобы и т. д.
Без регистрации в системе можно почитать законы, новости, узнать информацию о тарифах, льготах, субсидиях, госпрограммах, управляющих организациях.
Так выглядит личный кабинет.
КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ В СИСТЕМЕ
Через личный кабинет ГИС ЖКХ можно отправить обращение или жалобу в управляющую организацию, жилищную инспекцию.
Воспользоваться услугой можно, кликнув на раздел «Направить обращение или жалобу». Затем нужно ввести информацию о себе: ФИО, номер телефона и адрес электронной почты, на который придет ответ, адрес. Из выпадающего списка выбрать тему обращения, адресат и текст обращения. Здесь же можно прикрепить файлы (документы, фотографии, скриншоты).
Ответ на обращение придет вам в личный кабинет и на e-mail. Система укажет примерную дату, когда он должен появиться.
Сохранит ГИС ЖКХ и список всех ваших жалоб с подробной информацией.
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖНА РАЗМЕЩАТЬ УК
Управляющая организация должна разместить в системе:
- информацию о себе и своей деятельности;
- электронные паспорта домов, находящихся в управлении;
- информацию об имеющихся приборах учета;
- показания общедомовых счетчиков;
- платежки за ЖКУ;
- тарифы;
- данные о планах и проведении работ по содержанию и ремонту общего имущества;
- решения собраний собственников жилья и информацию о проведении собраний;
- финансовые документы в электронной форме;
- договоры управления и с РСО.
- Сведения о планах работ и проведению работ по содержанию и ремонту общего имущества доступны в разделе «договор управления» в закрытой части портала, который доступен только после подключения лицевого счета в личном кабинете собственника. В этом же подразделе должны быть размещены решения собственников помещений, информация о проведении собраний, договоры управления, - пояснили «КП» в региональной инспекции Госжилнадзора. - А вот информация о договорах ресурсоснабжения, относительно расчетов управляющих организаций с ресурсоснабжающими организациями размещается в закрытой части ГИС ЖКХ. Она доступна лишь органам государственного жилищного надзора и прокуратуры.
При этом решения общих собраний собственников подлежат размещению как приложения к протоколам общих собраний, проведенных после 1 января 2018 года. Отчеты в ГИС ЖКХ должны быть размещены начиная с отчета за 2017 год.
ЧТО НОВОГО
Система постоянно обновляется и обрастает новыми функциями и сервисами. Так, начиная с октября 2018 года у лиц, предоставляющих жилые помещения по договорам социального найма, возникла обязанность размещать платежные документы и сами договоры социального найма в ГИС ЖКХ.
- Начиная с февраля 2019 года в ГИС ЖКХ обновится раздел «Протоколы общих собраний собственников помещений». Согласно изменениям размещению подлежит каждое решение собственника по поставленным в повестке общего собрания вопросам, - рассказали «КП» в региональной инспекции Госжилнадзора. - Одно из требований к размещению - обязательное указание сведений о документе, удостоверяющем личность собственника помещений, который принял участие в собрании.
В КАКИЕ СРОКИ
Учтите, управляющие организации (УО) обязаны регулярно обновлять данные в ГИС ЖКХ и предоставлять с помощью системы документы в электронном виде. Причем в сроки, определенные совместным приказом Минкомсвязи и Минстроя РФ*.
Раз в месяц УО должна актуализировать данные по коммунальным услугам, их качестве, информацию по нарушениям и пропуску сроков на их устранение.
В течение 15 дней УО обязана разместить информацию по дому и выполняемым работам, регистрации юрлица, постановке на кадастровый учет помещений или земельного участка.
В течение 7 дней - данные о заключенных договорах и тарифах, о вводе счетчика (индивидуального или общедомового) в эксплуатацию, а также счета на оплату ЖКУ.
За три дня - предупредить об отключении ГВС, ХВС, газа, тепла, электроэнергии. При этом поставщик коммунального ресурса должен указать виды работ и их сроки.
Не позднее 10 дней со дня подписания протокола ОСС УО должна разместить протокол, данные о размере платы (ценах) за услуги, работы по управлению домом, о размере платы за содержание и текущий ремонт общего имущества и т. п.
Не позднее 5 дней с даты подписания (получения) акта проверки - разместить информацию о рассмотрении обращений по фактам предоставления некачественных коммунальных услуг и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также акты и результаты экспертизы.
Это далеко не полный перечень обязательной для размещения информации.
А ЕСЛИ УК МОЛЧИТ?
Если ваша управляющая организация не торопится размещать информацию в ГИС ЖКХ, то ей и ее работникам грозят штрафы по статье 13.19.1 КоАП РФ. Для должностных лиц это от пяти до десяти тысяч рублей, для УО - от 30 до 50 тысяч. Предусмотрены штрафы и для чиновников.
ЦИФРЫ В ТЕМУ
1803 организации Волгоградской области, постоянно размещающих информацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрировано в системе ГИС ЖКХ, из них:
250 управляющих компаний,
549 ТСЖ,
363 ресурсоснабжающих организаций,
710 органов местного самоуправления и других ведомств.
По данным Инспекции Госжилнадзора Волгоградской области на конец октября 2018 г.
* Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».