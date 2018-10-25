Хэллоуин 2018 в Волгограде, 100 лет комсомолу, модель года и фестиваль роботов

СЕГОДНЯ 19:01 2018-10-25T19:14:47+03:00

Куда пойти с ребенком на Хэллоуин и что интересного посмотреть всей семьей в Волгограде с 25 по 31 октября 2018 [афиша, досуг]

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С 25 по 31 октября 2018 волгоградцев ждут интересные спортивные баталии, комсомольские песни, новое шоу в цирке, страшно веселый праздник Хэллоуин и, конечно, театры, выставки и концерты. Куда пойти и что посмотреть с ребенком, с друзьями и всей семьей, подскажет путеводитель от «КП-Волгоград».

ОТМЕЧАЕМ ХЭЛЛОУИН 2018 В ВОЛГОГРАДЕ

Резные тыквы, жуткий грим и страшно веселые вечеринки ждут волгоградцев на этой неделе. В последний день октября многие будут отмечать хоть и чужой, но забавный праздник Хэллоуин, или канун Дня всех святых. Можно нарядиться в ангела и черта, эльфов и гномов, красавицу и чудовище, вампиров, зомби или их жертв и пойти на вечеринку. А можно отправиться с детьми в музей или на мастер-класс.

Вечеринки

Brutal sound Halloween - 27 октября в 20.00, «Белая лошадь», ул. Островского, 5. Билеты: 150/200 руб. 18+

Halloween's рок-фест «Сумеречный Бал vol. 10» - 27 октября в 20.00, клуб «Кристалл», ул. Дзержинского, 3. Билеты - 250 руб., в карнавальных костюмах или в гриме - 200 руб. 16+

«Праздник тыквы»

Музей Машкова по давней традиции приглашает ребят и их родителей на детский день «Праздник тыквы». Здесь расскажут мифы и легенды, устроят виртуальную прогулку по Летнему саду и экскурсию по выставке «Мифы планеты». А на мастер-классе гости будут плести осенние венки и делать фигурки античных богов. Выставочный зал Музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 28 октября в 11.00. Билеты: 300 руб. на троих.

Детвору ждут интересные марстер-классы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО!

Переводим время

Не забудьте! В воскресенье, 28 октября, в 2 часа ночи Волгоградская область переводит часы на местное время - МСК + 1 час. Так что переведите стрелки заранее, чтобы не опоздать на матч или концерт. Уйдет на час вперед и расписание телепрограмм.

МОДЕЛЬ ГОДА

Потрясающе стильное шоу ждет волгоградцев в субботу в «Акварели». Два месяца парни и девушки с нуля осваивали профессию моделей. Теперь они готовы показать, чему научились, и посоревноваться за звание «Модель года 2018». ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107. 27 октября в 18.00.

МНЕ БЫ В «НЕБО!»: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАТУТНОГО ПАРКА

В свой первый день рождения большой праздник для волгоградцев устроит батутный парк «Небо». В программе - пять часов яркого праздника, дискотека на батутах для детей и взрослых, показательные выступления балерин и акробатов, моделирование из воздушных шариков, светомузыкальное шоу трансформеров, приготовление нитромороженого, химическое шоу и настоящие гладиаторские бои, море музыки и мыльные пузыри. И это далеко не все.

В 14.40 на батутах покажут шоу балерин. В 15.00 гостям предложат посоревноваться в прыжках на батутах. В 15.30 начнутся эксперименты с сухим льдом и жидким азотом, а в 16.00 играем в вышибалы, конечно же, на батутах.

В 16.20 профессиональные акробаты покажут невероятные трюки, а после можно почувствовать себя настоящим гладиатором и зажечь на дискотеке. В 17.05 световое шоу покажут огромные трансформеры, в шесть вечера гости на мастер-классе приготовят нитромороженое, а после всех ждет большой вкусный торт. Батутный парк «Небо», ул. Землячки, 94, т. (8442) 59-00-72. 28 октября, с 14.00 до 19.00. Вход: 750 руб. в час, 850 руб. - безлимит. Дети до трех лет - бесплатно.

В батутном парке устроят большой праздник в честь дня рождения. Фото: "Небо!".

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ, БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

В конце октября волгоградцам, которые помнят, что такое комсомол, предлагают вспомнить годы молодые и отметить столетие ВЛКСМ. В районах города пройдет несколько десятков мероприятий, приуроченных к этой дате.

История комсомола неразрывно связана с историей нашей страны. Новая выставка к 100-летию ВЛКСМ «Это наша с тобой биография» открылась в областном краеведческом музее (пр. Ленина, 5а). В экспозиции покажут основные вехи организации: создание РКСМ, участие комсомольцев в Гражданской и Великой Отечественной войнах, в восстановлении Сталинграда и во всесоюзных стройках и многое другое. Уникальные фото, документы, награды, знамена и личные вещи известных комсомольцев позволят старшему поколению вспомнить былое, а юным - узнать, как жили их родители и бабушки с дедушками.

Выставка к 100-летию комсомола открылась в краеведческом музее.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

26 октября в 15.00 в камерном зале «Волгоградконцерта» (ул. Чуйкова, 4а) пройдет праздничный вечер, посвященный 100-летию комсомола. Задорные песни тех лет будут исполнять барды, Михаил Янц, Александра Соловьева, Юлия Большакова и студенты консерватории.

«Комсомольский трамвай» выйдет 29 октября с 10.00 до 12.00 на маршрут № 11 от остановки «Пролетарская» до депо № 3. Внутри можно будет сделать фото с атрибутикой и послушать песни комсомольских лет.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

В субботу в поселке Киляковка устроят праздник урожая «Вино-2018». В программе фестиваля - экскурсии на производство, конкурсы и, конечно, дегустации. Представят свои творения четыре местные винодельни, здесь же фермеры порадуют сырами. Для гостей из Волгограда организуют экскурсионные автобусы на фестиваль. Среднеахтубинский район, пос. Киляковка, усадьба «Виноград», ул. Пригорная, 19 Б. Запись на экскурсию - т.: 8-902-363-0967, 8-902-364-4257. 27 октября в 13.00. Билет: 1500 руб.

ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОВ

Впервые в Волгограде «Большой фестиваль роботов». Откроется он с 25 октября в «Акварели». Здесь будет интересно и взрослым, и малышам, ведь гостей встречают красная дорожка со звездными роботами, самые новые роботы, которых еще недавно презентовали в Лас-Вегасе, и семь разных техношоу.

Здесь вы встретите первого в мире робота-рыбу и застенчивого французского робота Рити, который уже выучил русский язык, парящие голограммы и гироскутер размером с машину. С роботами можно пообщаться, задать им каверзные вопросы и даже станцевать сальсу. А еще роботы дирижируют оркестром, подчиняются вашим приказам, любят обнимашки, считают ваши калории и не только. ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107. С 25 октября по 25 ноября, ежедневно с 10.00 до 22.00. Билеты: детский - 490 руб., взрослый - 590 руб. Мастер-классы - 150 и 350 руб.

Волгоградцев приглашают познакомиться роботы. Фото: «Большой фестиваль роботов»

«СЕКРЕТ ЧУДО-ЮДО»

Детвору приглашают на интерактивную программу «Секрет Чудо-Юдо» в музей-заповедник «Старая Сарепта». Малышей ждут необычное знакомство, веселые игры и конкурсы. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул, Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49. 27 октября в 11.00.

Спорт

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «ТАМБОВ»

Матч 19-го тура Олимп - Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» - «Тамбов» пройдет в воскресенье на «Волгоград Арене». «Ротор» уже десять матчей подряд не знает поражений, но и побед у наших футболистов маловато. Слишком часто игра заканчивается со счетом 1:1. А вот волгоградские болельщики однозначно лучшие! Они продолжают бить рекорды ФНЛ по посещаемости. Так что все на стадион! Болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». 28 октября в 16.00. Билеты: от 100 руб.

ВОДНОЕ ПОЛО: «СПАРТАК-ВОЛГОГРАД» - «ДИНАМО-СШОР» (АСТРАХАНЬ)

В выходные в бассейне спорткомплекса на Семи ветрах состоятся очередные календарные матчи мужского чемпионата России по водному поло. В рамках шестого тура Суперлиги «Спартак-Волгоград» на своем поле дважды встретится с астраханским «Динамо-СШОР». Бассейн на Семи ветрах, ул. 8-й Воздушной Армии, 12. 26 октября в 18.00. 27 октября в 12.00. Вход свободный.

БЕЖИМ «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

В воскресенье волгоградцев ждет самый музыкальный забег в сезоне - часовой забег «Осенний вальс». Это хорошая возможность подвести итог тренировочного сезона и оценить свой результат.

Проверить свои силы могут не только взрослые, но и дети 2006 года рождения и младше. Для них забег будет длиться не час, а 36 минут. Взрослый старт разделят на две группы. Первыми выйдут на дистанцию те, кто рассчитывает пробежать меньше 12 километров за 60 минут. Позже стартуют более скоростные любители бега.

Приходите не только пробежаться под музыкальные хиты, но и поболеть за близких. Болельщиков согреют горячий чай и угощение, а ведущая праздника не даст заскучать, пока спортсмены будут бежать навстречу рекордам.

Регистрация на newrunners.ru до 25 октября включительно. Легкоатлетический стадион ВГАФК, пр. Ленина, 78. 28 октября, 8.40 - начало соревнований, 9.00 - детский забег, 10.00 и 11.20 - старт часового бега. Стартовый взнос - 900 руб. Детский забег - бесплатно.

Часовой забег «Осенний вальс» всех, кто любит спорт и музыку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цирк

ЖИРАФ-ШОУ!

С 27 октября в Волгоградском цирке новое представление. На арене настоящие гиганты Африки, Индии и Китая. Единственный в России семиметровый дрессированный жираф Багир удивит своей грацией и добротой, а трехтонный носорог Бони станцует вальс. Покажут трюки и золотые непальские тигры, и белые львы. А еще в новом шоу будут веселые клоуны и озорные козочки и еще много приятных сюрпризов.

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74. Билеты онлайн на сайте circus-volgograd.ru.

Премьера! 27 и 28 октября в 16.00. Билеты: все по 600 руб.

3 и 4 ноября в 12.00 и в 16.00. 5 ноября в 12.00. Билеты: 600 - 1200 руб.

Дети до 5 лет - бесплатно без предоставления места.

В цирке новое шоу. Фото: госцирк.

Концерты

«ВЕЧЕРОК»

Волгоградцев приглашают окунуться в чарующий мир русского романса. На сцене в этот «Вечерок» заслуженная артиска РФ Анна Девяткина и лауреат международных конкурсов Ольга Сабирова. Их удивительной красоты голоса и тонкая изысканная манера исполнения не оставят зрителей равнодушными. А сами романсы, как истинные сокровища золотого фонда русской музыки, со временем становятся лишь дороже, ярче, прекраснее. В программе прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Даргомыжского, Алябьева, Гурилева, Варламова и Танеева. Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 26 октября в 18.30. Билеты: 150 - 800 руб. 6+

Театры

«КЭТ-ЭТИКЕТ»

Театр «Царицынская опера» приглашает детей и их родителей на премьеру абсолютно новой, оригинальной, веселой и озорной музыкальной сказки. Главный герой - тот самый умный и воспитанный кот Этикет научит малышей и ребят постарше необходимым правилам поведения. Зрители услышат и увидят много веселых песен, остроумных шуток и зажигательных танцев. «Кэт-Этикет» - это самая современная и нужная сказка на свете. И в ней заключена самая главная кошачья истина: «Если ты вежлив, перед тобой открываются любые двери». Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. Премьера! 28 октября в 11.00 и 15.00. Билеты: 150 - 350 руб. 0+

Детвору ждет кот Этикет.Фото: Александр КУЛИКОВ

Выставки

ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ

Новая экспозиция «Финансовой системе области - сто лет» открылась в областном краеведческом музее. Здесь можно увидеть экспонаты из фондов музея, никогда ранее не выставлявшиеся. Свои архивы раскрыли и областной комитет финансов, Госбанк РФ и Госархив. Увидят посетители и частную коллекцию бонов Алексея Авчухова.

Впервые волгоградцы увидят кассы прошлого века, кошелек из старого голенища с найденным в нем кладом в 76 тысяч рублей, эмиссионные деньги периода НЭПа и многое другое. Кстати, разместили экспозицию в бывшем кабинете директора Волго-Камского банка, в здании которого теперь расположен краеведческий музей (пр. Ленина,7, т. (8442) 38-84-46. 18+).

В краеведческом музее покажут историю финансов. Фото: ВОКМ

«РОКОВАЯ ВСТРЕЧА. ВИНСЕНТ ВАН ГОГ И ПОЛЬ ГОГЕН»

Новая экспозиция в выставочном зале Музея Машкова дает волгоградцам уникальную возможность познакомиться с творческим наследием двух выдающихся и самобытных художников - Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Покажут посетителям качественные репродукции работ великих мастеров.

Продлится выставка до 16 декабря. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79.