На юге Волгограда рухнул балкон и часть аварийного дома

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-25T14:00:47+03:00

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Утром 25 октября жители дома №5 по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда едва не погибли под завалами собственной трехэтажки. Примерно в десять часов утра они услышали сначала жуткий треск, а потом грохот. Это рухнула стена. Благо не несущая. Обвалилась стена балкона - пристроенного к жилой части многоэтажки.

ЧП слчилось в 10 утра 25 октября. Фото группы ВК "Волгоград. Красноармейский район".

- В 10.00 поступило сообщение о частичном обрушении двух балконов (первого и второго этажей) в трехэтажном доме. К месту оперативно прибыли экстренные службы Волгограда и пожарные расчёты 7-й пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС по Волгоградской области, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Информации о погибших и пострадавших нет. Детали ЧП уточняются.

Дом этот, к слову, еще в 2012-м году был признан аварийным и подлежащим расселению. Он был построен еще в далеком 1955 году и, как уверяют очевидцы, давно рушился на глазах. Но очередь до него так и не дошла. По плану его должны расселить только в 2021 году. В нем 27 квартир.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/674923" frameborder="0"></iframe> Обрушение части жилого аварийного дома в Красноармейском районе Волгограда на ул. Удмуртская, 5.Видео группы vk.com/krasnoarmeisky_vlg

- Всем жильцам было предложено переселиться в маневренный фонд, однако часть жителей решили остаться в доме, - поясняют в администрации Волгограда. - Ответственность за содержание общедомового имущества, в том числе и балконов, несет управляющая организация. Этот дом обслуживает ООО «ЭУ-20». И сотрудники УК неоднократно оповещали жильцов об ограниченном доступе на балконы.

Сейчас управляющая компания собирает и вывозит строительный мусор после обвала.

- В ближайшее время будет проведено инструментальное обследование конструкций дома, - уверяют в мэрии.