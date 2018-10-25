Волгоградка украла из банка 13 миллионов рублей и проиграла их в казино

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-25T10:16:37+03:00

Волгоградка почти год крала деньги у банка. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С виду приличная 41-летняя женщина. Работала старшим кассиром в банке в городе Котово Волгоградской области. И вдруг выясняется, что она украла более 12,8 миллионов рублей.

Вскрылась кража после ведомственной проверки, которая нагрянула в отделение. И выяснилось, что старшая кассир пару раз в неделю по вечерам, якобы по служебной необходимости, ходила в хранилище ценностей. Там она доставала пару крупных купюр из пачек с банкнотами, прятала их и покидала банк.

Так длилось с февраля 2017 года по январь 2018 года. В итоге сумма похищенных денег и достигла таких размеров. Спросите, куда она их тратила? Женщина проигрывала их в казино. Волгоградка пристрастилась делать ставки на сайтах электронных казино в сети «Интернет». К слову, все эти сайты зарегистрированы за рубежом. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Все надеялась выиграть крупную сумму и вернуть долг, но погрязла в играх.

Расследование вели сотрудники СО ОМВД России по Котовскому району Волгоградской области.

Свою вину кассирша отрицать не стала и во всем полностью созналась.

Прокуратура Волгоградской области уже утвердила ей обвинительное заключение. Дело направлено в суд. И грозит волгоградке лишение свободы до 10 лет. Кроме того, ей придется вернуть украденные деньги банку.

Ожидать суда женщина будет под домашним арестом, - уточняют в ведомстве.