SUZUKI SX4 в стиле стрит-арт: абсолютно новый подход к дизайну автомобиля

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-24T14:47:54+03:00

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Волга-Раст в Волгограде предлагает уникальную модель Сузуки SX4 Akue, дизайн которой выполнил известный стрит-арт художник. Suzuki можно купить у официального дилера Волга-Раст

SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE: особенности эксклюзивной версии

Дизайнерский Сузуки SX4 на дороге не пропустят

Suzuki SX4 в новом дизайне уже доступен в Волгограде

Создание нового автомобиля – это всегда чудо. В одном случае его источником выступают инновационные технологии, а в другом прогрессивные идеи дизайнеров. Компания SUZUKI пошла дальше и пригласила в соавторы известного российского стрит-арт художника Анатолия (Akue), который помог создать абсолютно эксклюзивную модель SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE .

Внешний вид автомобиля - полностью авторский проект художника, отражающий его взгляд на современный городской кроссовер. Облик специальной версии модели, спроектированный AKUE и реализованной специалистами Suzuki, учитывает философию бренда и характерные японские мотивы. Большой опыт AKUE в рисовании граффити, его любовь к экспериментам и сочетанию ярких насыщенных цветов передал модели японского кроссовера энергетику города с его постоянным движением.

Красочный рисунок нанесен на всю поверхность автомобиля: даже крышу машины не оставили без внимания. Светодиодные ходовые огни и элегантные линии кузова создают законченный образ модели. Кроссовер SX4 BY ANATOLY AKUE доступен в ограниченном количестве – на рынок выпущено всего 50 автомобилей. Будущий владелец дизайнерской версии SX4 может быть уверен – его на дороге заметят!

SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE: организация интерьера

Фото: Волго-Раст.

Салон Suzuki SX4 Akue эргономичен

Специальная версия Suzuki SX4 Akue – это сочетание уникального дизайна и комфорта

Шильдик с подписью автора встречает нас на передней панели в салоне автомобиля и снова подтверждает эксклюзивность и лимитированность модели. Выверенная эргономика внутреннего пространства обеспечивает комфорт как для водителя, так и для пассажиров. SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE – это тот исключительный случай, когда дизайн сделан не в ущерб комфорту, а в дополнении к нему.

Изначально обращает на себя внимание хорошая обзорность, удобная высокая посадка и читаемость показаний с приборной панели. Все переключатели и кнопки расположены именно там, где и ожидаешь их найти. Пассажирам в салоне просторно, сзади – полноценный диван с достаточным пространством для ног и опускающимся подлокотником с подстаканниками. При своих габаритах SX4 BY ANATOLY AKUE обладает полноценным багажником – 430 л, который за счет трансформации задних сидений можно увеличить до 875 л.

Большой 7-дюймовый экран системы мультимедиа удобно использовать как для прослушивания любимых треков, так и для управления навигацией. Сенсорный экран довольно чуткий и демонстрирует быструю реакцию на нажатие. Быстрая интеграция со смартфоном и управление музыкой с помощью кнопок на рулевом колесе не отвлекает водителя от дороги.

Специальная версия кроссовера SX4 демонстрирует в топовом исполнении хорошее оснащение по сравнению с конкурентами: 2-зонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя.

SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE: технологии и безопасность

Лимитированная версия кроссовера доступна будущим владельцам с двумя вариантами силовых агрегатов:

• атмосферный 1.6 л и мощностью 117 л.с. На выбор комплектуется 5МКП или 6АКП.

Двигатель показывает хорошую тягу и при этом экономный с точки зрения расхода топлива.

• турбированный 1.4 л /140 л.с. Мотор работает вместе с 6АКП. Автомобиль становится резвым и динамичным, а за счет фирменных технологий SUZUKI удалось избежать пугающего многих эффекта турбоямы.

Специальная версия модели SX4 предлагает владельцу высокий уровень безопасности. Для бренда Suzuki это не просто слова: конструкторы предусмотрели в автомобиле наборы активной и пассивной безопасности.

В первом случае – на помощь приходят электронные ассистенты водителя, которые участвуют в управлении машиной: парковка на небольшом участке, трогание при подъеме в гору или резкое торможение. SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE обладает внушительным набором таких помощников:

• Антиблокировочная система тормозов (ABS );

• Система распределения тормозных усилий (EBD );

• Система стабилизации курсовой устойчивости ESP ;

• Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist );

• Система помощи при трогании на подъеме (Hill Hold );

• Передние и задние датчики парковки;

• Электронный ограничитель скорости;

• Круиз-контроль.

Фото: Волго-Раст.

Салон Сузуки SX4 оснащен семью подушками безопасности

Подушки безопасности в салоне Suzuki SX4

К системам SX4, которые не требуют специальной активации и обеспечивают пассивную безопасность, относятся:

• Семь подушек безопасности. Для водителя предусмотрена фронтальная подушка и подушку для защиты его коленей. Для переднего пассажира – боковые шторки и подушка спереди.

• Травмобезопасный педальный узел и фирменная технология ТЕСТ разработанные конструкторами Suzuki снижают риск повреждения нижних конечностей водителя и переднего пассажира во время ДТП за счет внедрения программируемых зон деформации.

• За комфортную перевозку детей отвечают крепления ISOFIX для кресел и «детские» замки, установленные на задних дверях. Можно не переживать, что ребенок самостоятельно откроет дверь машины.

SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE – стильный кроссовер с хорошими показателями по проходимости. Обладая большим опытом в проектировании внедорожников компания SUZUKI предлагает владельцам модели фирменную технологию полного привода - ALLGRIP 4WD . Выбрав один из четырех режимов движения, водитель получает машину, в которой автоматика начинает регулировать расход топлива, распределение тяги и скорость реакции АКПП в зависимости от информации, поступающей от ходовой системы.

Заказать специальную версию SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE можно у официального дилера Suzuki компании "А-моторс" по телефону (8442) 55-11-00 или на сайте.

Официальный дилер Suzuki «А-моторс»

г. Волгоград, ул. Землячки, д.69, +7 (8442)55-11-00, www.suzuki34.ru

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