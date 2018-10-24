Волгоградцы снова получат долговые квитанции за тепло и горячую воду

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-24T18:12:29+03:00

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На этой неделе волгоградцы, у которых есть долги за тепло и горячую воду, вновь получат «письма счастья» от компании «Концессии теплоснабжения». Уже второй раз ресурсоснабжающая организация напомнит должникам об обязанности платить за поставляемые ресурсы. Первый раз долговые квитанции рассылали месяц назад. В отличие от обычной платежки, в этой указан не вся сумма долга перед управляющей компанией или ТСЖ, а только за отопление и ГВС. Так что у волгоградцев есть возможность погасить задолженность по частям.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании, после первой рассылки долговых квитанций воспользовались возможностью погасить свои долги за коммуналку почти 2,5 тысячи волгоградцев. Самый большой платеж составил более 37 тысяч рублей. Но и это – не предел.

Почти у пятисот горожан долги за тепло и горячую воду перевалили за 40 тысяч, а у троих и вовсе за сотню тысяч рублей. В основном, это владельцы больших и роскошных квартир. Но они решили не платить, видимо, из «идеологических» соображений. А несколько волгоградцев погасили по.. одной копейке долга.

- Платеж зачислили, юмор оценили, - говорят в компании. Теперь вместе посмеемся в суде.

Ведь следующим этапом будет принудительное взыскание долга через суд. А с 1 ноября 2018 года помимо долга за тепло и горячую воду волгоградцам придется платить еще и пени.

Кстати, после первого выпуска долговых квитанций «КП-Волгоград» узнала, насколько это законно, на основании чего долг за ЖКУ "раздробили" и что делать, если вы получили долговые платежки.