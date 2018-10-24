2018-10-24T17:37:41+03:00
Недвижимость

«Концессии...» представили Волгоград на всероссийской конференции «Теплоснабжение-2018»

Руководители компании выступили с двумя докладами
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«Концессии теплоснабжению» приняли участие в XVI всероссийской отраслевой конференции «Теплоснабжение-2018: Методы повышения эффективности бизнеса», которая в эти дни проходит в Москве. Руководители компании выступили с двумя докладами: об опыте реализации концессионного соглашения в Волгограде и внедрении в тепловых сетях системы электронного документооборота.

Концессионное соглашение, предполагающее масштабное обновление теплового хозяйства Волгограда, является одним из крупнейших в России. При этом источником инвестиций являются средства негосударственных пенсионных фондов, привлеченные через механизм концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список, а также соответствуют критериям "зеленых инвестиций". Концессионное соглашение предполагает не только модернизацию существующих в городе источников тепла и реконструкцию старых сетей, но также возведение современных блочно-модульных котельных вместо неэффективных старых и строительство новых теплопроводов. Об этом на всероссийской конференции «Теплоснабжение-2018» рассказала Марина Антюфеева, технический директор компании.

Привлечение частных инвестиций в инфраструктуры страны стало одной из ключевых тем конференции в 2018 году. Представляя Волгоград, Марина Антюфеева отметила, что работа концессии направлена в первую очередь на улучшение качества жизни волгоградцев. Для этого за последние два года компания возвела 5 блочно-модульных котельных взамен устаревших источников тепла, организовала реконструкцию 22 действующих котельных и 69 тепловых пунктов, необходимых для приготовления горячей воды. Кроме того, во всех районах городав порядок привели 110 км ветхих теплопроводов, которые ни разу за долгие годы эксплуатации не ремонтировались капитально.

Также в рамках конференции обсуждалось применение технологий, способствующих повышению эффективности работы теплоснабжающих организаций. По данной теме с докладом выступил Урал Бигнов, заместитель директора по сбытовой деятельности. Он рассказал о внедрении в компании единой системы электронного документооборота. Переход на такую систему позволил полностью автоматизировать и при этом значительно ускорить процесс работы с документацией, обеспечив учет входящих, исходящих и внутренних документов в электронном виде в единой базе данных. В свою очередь это дало возможность повысить эффективность деятельности всей компании, включая взаимодействие с потребителями.

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