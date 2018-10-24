МЧС предупреждает: на Волгоград обрушится сильный ветер с дождем
Кто не спрятался, мы не виноваты. ГУ МЧС по Волгоградской области, со ссылкой на региональное ЦГМС выдало экстренное штормовое предупреждение: к 5-6 вечера 24 октября с сохранением до конца суток, а также ночью 25 октября в отдельных районах Воллгоградской области ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.
Похоже, к 24-му октября осень сменила свое солнечное настроение на плаксивую грусть. И с сегодняшнего дня напомнит волгоградцам, кто сейчас хозяйничает в регионе. С юго-запада в Волгоградскую область несется дождливый циклон: температура опустится до 12-ти градусов, а ночью и вовсе местами до +2 градусов выше ноля. Синоптики обещают и кратковременные дожди, местами сильные. И все это будет сопровождаться шквалистым ветром.
25 и 26 октября такая ненастная погода сохранится. Порывы ветра с западного направления будут достигать 16 метров в секунду. Но дожди в пятницу уже не прогнозируют.
В связи с усилением порывов ветра МЧС по Волгоградской области еще раз напоминает жителям о необходимости соблюдать меры безопасности:
- не паркуйте машины под деревьями, под рекламными щитами и рядом с плохо укрепленными конструкциями;
- пешеходам следует обходить шаткие строения;
- ни в коем случае не стойте под линиями электропередач, не трогайте и не приближайтесь к оборванным проводам;
- жителям частного сектора необходимо потушить на время сильного ветра огонь в печах;
- если вы находитесь в помещении, немедленно закройте форточки и окна;
- ну и не вздумайте в такую погоду выходить на маломерном судне поплавать.
В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».