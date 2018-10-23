2018-10-23T15:45:24+03:00
Общество

Впервые в Волгограде! Рекордно «Большой фестиваль роботов» с ареной для научно-технических шоу

"Большой фестиваль роботов" будет проходить с 25 октября по 25 ноября в ТРЦ «Акварель»
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Фото:Большой фестиваль роботовФото:Большой фестиваль роботов
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В ТРЦ «Акварель» собраны последние модели роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине. Каждые 30 минут на огромной площадке Фестиваля проходит одно из шести техношоу. А еще здесь можно испытать на себе новейшие технологии виртуальной реальности.

Фото:Большой фестиваль роботов

Фото:Большой фестиваль роботов

Всё это в одном месте, и на весь день — билет действует без ограничений до вечера. Можно входить и выходить с площадки сколько угодно!

На «Большом фестивале роботов» вы увидите робоакробатику и танцевальные трюки в цирке роботов: здесь роботы демонстрируют чудеса эквилибристики и даже встают на голову. Примите участие в эксперименте по передаче электричества на расстоянии и станете свидетелем удара молнии в человека. Это безопасное и очень завораживающее зрелище.

Фото:Большой фестиваль роботов

Фото:Большой фестиваль роботов

Обязательно посетите концерт робо-музыкантов из будущего. Дирижирует этим оркестром робот Альфа.

С выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине в Волгоград прибыли: миниатюрный робот компании Тойота, французский обаяшка Ритти, реалистичный робот-паук из книги рекордов Гинесса, робот-телеведущая и робот-танцор из последнего поколения умных роботов.

На «Большом фестивале роботов» вас точно удивит первый в мире робот-цветочник, робот-птица и робот-скорпион, покоряющий скалы. Рядом уже ждет космический робот-аватар, высокотехнологичный робот-клоун, первая в мире робот-рыба и подводный робо-батискаф.

Вы попробуете кофе от робота-баристы Монти, поболтаете с ожившим героем мультфильма Молнией Маквином и подружитесь с целой армией роботов-гуманоидов. Роботами можно командовать взмахом руки, поворотом головы и даже улыбкой.

Невозможно здесь перечислить всех, Фестиваль очень большой!

На Большом фестивале роботов стираются границы между реальностью и виртуальным миром. Голограммы парят прямо в воздухе! Чтобы их увидеть, не нужно надевать специальных очков. Можно управлять голограммами вокруг себя и проникать внутрь предметов с помощью новейших технологий.

Специальная технология сфотографирует вас в 3д-формате. На динамичном снимке, вы будете изображены, как герои фильма «Матрица». А на соседней игровой зоне можно примерить на себе костюм Тони Старка — Железного Человека — и даже пострелять прямо из руки. Пройдите уникальный лабиринт, увернувшись от сотен лазеров, и поприветствуйте всех роботов разом на красной ковровой дорожке Фестиваля.

Фото:Большой фестиваль роботов

Фото:Большой фестиваль роботов

При входе возьмите карточку РобоКвеста: ответьте на все вопросы и получите на память светящийся в темноте робо-браслет.

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