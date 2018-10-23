Волгоградские кикбоксеры продолжают показывать высокие результаты на международных турнирах.

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-23T10:55:28+03:00

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Вслед за триумфом юниоров на первенстве мира в Италии, порадовали континентальными медалями и взрослые спортсмены. В течение пяти дней на ринги «Арена Хант» выходили более 600 бойцов из 35 стран, которые оспаривали медали в трех дисциплинах кикбоксинга: К-1, фулл-контакт с лоу-киком и кик-лайт. Покорять столицу Словакии отправились и трое представителей Волгоградской областной федерации кикбоксинга, которые выступали в разделе фулл-контакт с лоу-киком.

Фото: Федерация кикбоксинга Волгоградской области

Самый титулованный среди них 24-летний Артем Жигайлов, чемпион мира 2015 года. В Братиславе ученик заслуженного тренера России Дмитрия Соломина соревновался в весовой категории до 60 кг. Жигайлов уже выигрывал высший европейский титул в 2014 году, когда чемпионат проходил в испанском Бильбао. Через два года в словенском Мариборе Артем не смог отстоять звание чемпиона и довольствовался «бронзой», уступив в полуфинале сербу Седаду Буквичу. И вот, третий европейский смотр.

Буквич на этот раз не выступал, но и без него в легком весе подобралась неплохая компания. Для выхода в финал волгоградцу понадобилось провести два победных боя – с турецким спортсменом Мехметом Зеки Кайа и белорусом Александром Казаченко. «Золотой» поединок свел Жигайлова и польского универсала Михаля Кролика. Матрикс, таково прозвище поляка, выступает также и в ММА, но наилучших результатов добился именно в кикбоксинге – в его активе серебряные награды чемпионата Европы-2016 и чемпионата мира-2017. К разочарованию польской делегации не досталось «золото» Кролику и в 2018 году. Артем Жигайлов в блестящем стиле провел все три раунда и заслуженного праздновал победу, став двукратным чемпионом Европы!

В следующей весовой категории, одной из самых многочисленных - до 63,5 кг - соревновался 21-летний Иван Авдеев. Воспитанник заслуженного тренера России Виктора Тулиева блестяще выступает на внутренней арене, где уже два года никому не отдает звание чемпиона России, но на международных стартах волгоградцу пока не везет. Уже в первом бою в Братиславе жребий свел Авдеева с вице-чемпионом мира португальцем Андре Сантошем. Поединок проходил на равных, но судьи отдали победу португальскому спортсмену, который впоследствии к мировому «серебру» присовокупил и «серебро» европейское.

Интересно развивались события в весе до 67 кг, где выступал победитель юниорского первенства мира 2016 года Янис Будагов. В этой же категории был заявлен титулованный серб Александр Коновалов, который в прошлом году в Будапеште оставил Ивана Авдеева без медали чемпионата мира. Янис начал турнир с победы над соперником из Турции Угуром Куралом. В следующем бою ученику тренеров Сергея Гаврилова и Михаила Мишина противостоял довольно сильный белорус Андрей Хаменок, серебряный призер мирового форума-2017. Поединок складывался для волгоградца непросто. Кикбоксеры были достойны друг друга, и мнения судей в итоге разделились. Но все же рефери в ринге поднял руку 20-летнего россиянина. Будагов вышел в полуфинал, где его поджидал… потяжелевший за год Коновалов. Увы, этот поединок Янис проиграл, но заработал свою первую «бронзу» взрослого чемпионата Европы. А серб предсказуемо выиграл и финал, став многократным чемпионом Европы.

Завоевав две награды континентального смотра, волгоградцы помогли сборной России выиграть общий медальный зачет. В Братиславе наши кикбоксеры добыли 28 наград – 11 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых. Второе место заняли бойцы Сербии – 6-3-7, замкнули тройку поляки – 5-3-8.