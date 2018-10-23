2018-10-23T11:27:35+03:00
Общество

Новые электронные социальные сервисы Фонда социального страхования РФ

24 октября в Волгограде состоится «круглый стол»
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В среду, 24 октября, в 11.00 в пресс-центре РИАЦ состоится «круглый стол» на тему «Новые электронные социальные сервисы Фонда социального страхования РФ».

Участники мероприятия расскажут об электронных социальных сервисах «Социальный навигатор», цифровой больничный, электронный талон на проезд, «Открытый контракт» и других, проанализируют первые итоги работы. А также обменяются мнениями и расскажут, какие задачи уже удалось решить и что нас ждет в будущем.

Участники:

ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

СТЯЖКИН Алексей Олегович – начальник отдела информатизации Волгоградского отделения ФСС РФ

ДЕМЕДЮК Елена Анатольевна - начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Волгоградского отделения ФСС РФ

ВИХРОВ Алексей Владимирович - заместитель начальника отдела организации закупок для государственных нужд Волгоградского отделения ФСС РФ

КУДРЯВЦЕВ Николай Александрович - заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов Волгоградского отделения ФСС РФ

ТИМОФЕЕВА Ольга Анатольевна - начальник отдела социальных программ Волгоградского отделения ФСС РФ

Представители Волгоградской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

Пресс-центр расположен по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19А.

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