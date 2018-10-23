«ЕвроХим» - лидер по объемам инвестиций в развитие российской промышленности

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-23T09:56:26+03:00

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Масштабное исследование инвестиций проведено журналом «Эксперт» http://expert.ru/expert/2018/42/za-kraem-neftegazovogo-gorizonta/ .

Наибольший объем инвестиций в стране направляется в добычу нефти и газа – более 55% всех вложений. Крупнейших инвесторов в несырьевые производства – три: «Норильский никель» с вложениями за пять лет на сумму 440 млрд. рублей, «ЕвроХим» с 316 млрд. рублей и «Северсталь» со 160 млрд. рублей. На эти компании приходится почти триллион рублей инвестиций за пятилетку. Остальные два триллиона обеспечили прочие крупнейшие российские предприятия вместе взятые.

«ЕвроХим» стал абсолютным лидером по объёмам инвестиций в производство минеральных удобрений. У идущей на втором месте компании «Фосагро» суммарные инвестиции за десятилетие почти вдвое меньше, чем у «ЕвроХима» (219 млрд. рублей). В топ-30 инвесторов России за 10 лет вошла также и компания СУЭК (около 240 млрд. рублей).

В настоящее время компания «ЕвроХим» реализует три инвестиционных проекта, крупнейшим из которых является строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области (117 млрд. руб.).

Сейчас компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая реализует проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, осуществляет переход от стадии строительства ГОКа к налаживанию производственного цикла добычи калийных солей и выпуску хлористого калия. На стройплощадке выполнено 91% монолитных железобетонных конструкций, смонтировано 90% металлоконструкций корпусов обогатительного комплекса и инфраструктуры.

В руднике Гремячинского ГОКа продолжаются работы по оснащению выработок оборудованием и техникой, необходимыми для добычи сильвинита Гремячинского месторождения калийных солей, сооружению комплекса надшахтных зданий на поверхности и объектов околоствольного двора рудника.

В городе Котельниково компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет строительство новых жилых районов для сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Фото: ЕвроХим.

Современная городская среда создана в жилом районе «Восточный», где построены десять жилых домов, общежитие на 200 мест, гостиница с пристроенным спортивным комплексом — площадь жилой застройки составляет 19,7 тысячи квадратных метров. Детсад на сто мест и 29 индивидуальных коттеджей возведены в жилом районе «Дубовая роща», расположенном рядом с «Восточным».

Запуск Гремячинского горно-обогатительного комбината внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона.

«Эксперт» подсчитал инвестиции, сделанные конкретно физическим лицом через компанию. Самый крупный несырьевой инвестор в стране – Андрей Мельниченко, владелец «ЕвроХима», СУЭКа и Сибирской генерирующей компании.