SKODA OCTAVIA: секреты обслуживания и эксплуатации

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-23T10:14:55+03:00

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Обслуживание ŠKODA OCTAVIA в Волгограде 2013-2017 года выпуска обеспечит максимальный срок службы автомобиля только при работе с официальным дилером.

ŠKODA OCTAVIA – отличный выбор для тех, кто ценит надежность.

ŠKODA OCTAVIA третьего поколения поставляется на волгоградский рынок с осени 2016 года. Модель пользуется спросом и заслуженной популярностью у отечественных автовладельцев. Об этом свидетельствуют высокие рейтинги, которые получил автомобиль на популярных интернет площадках, где собственники делятся своим мнением. Например, на портале Drom.ru ее рейтинг составляет внушительные 8,9 балла.

ŠKODA OCTAVIA – бестселлер чешской марки

ŠKODA OCTAVIA производит впечатление с первого взгляда

Хорошие отзывы о модели связаны с ее характеристиками:

• Просторный салон и вместительный багажник;

• Высокий уровень безопасности;

• Комфорт и оснащение салона;

• Экономичные и надежные двигатели;

• Технологии Simply Clever.

Фото: Волга-Раст.

Фото: Волга-Раст.

Фото: Волга-Раст.

Эргономика салона ŠKODA продумана до мелочей

Дизайн салона ŠKODA - это продуманность деталей, четкость линий и комфорт

ТОП 5 секретов обслуживания и эксплуатации

После выбора и покупки ŠKODA OCTAVIA наступает период ее эксплуатации, во время которого владельцу автомобиля следует помнить об особенностях машины, специфики ее обслуживания. В противном случае даже такая надежная модель не сможет обеспечить достойный уровень комфорта.

1.Двигатель. Поставляемые в Россию автомобили комплектуются атмосферными моторами мощностью 110 л.с и силовыми агрегатами с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением (150 и 180 л.с.). В первом случае требуется регулярная замена масла каждые 15 00 км. В теплое время года можно использовать моторное масло с вязкостью 5W 40, а в зимнее — 5W 30. При смене масла меняется и топливный фильтр.

При обкатке до первого ТО может наблюдаться незначительный расход масла в количестве до 1 литра. Состояние ремня ГРМ необходимо проверить при пробеге 60 000 км, а заменить при 120 000 км. Воздушный фильтр требует замены каждые 30 000 км.

В отзывах про модель ряд любителей погонять на машине по дорогам отмечали появляющийся дополнительный шум, причиной которого выступают опоры радиатора: при скоростной езде по дорогам с плохим асфальтом повышается вибрация, которая и является источником повышенного шума.

2. Ходовая часть. Конструкторы снабдили автомобиль надежной подвеской, которая, по отзывам владельцев, без проблем справляется с отечественными дорогами. Но агрессивная езда и низкое качество дорожного покрытия может привести к появлению стука стоек задних амортизаторов. При прохождении ТО необходимо обратить особое внимание на них и провести диагностику, чтобы заранее выявить проблему.

3. Трансмиссия. В зависимости от комплектации OCTAVIA оснащается механической коробкой или роботизированной коробкой DSG . МКПП славится своей надежностью и дополнительных работ по обслуживанию не предполагает: по мнению производителя, масло менять для нее не требуется, т.к. оно залито на весь срок службы. В соответствии с рекомендациями компании ŠKODA замену масла в коробке передач DSG необходимо производить каждые 60 000 км пробега. При соблюдении данного интервала и использовании масла, рекомендуемого чешским автоконцерном, трансмиссия прослужит долго.

4. Освещение. На ŠKODA OCTAVA A7 в зависимости от выбранной модификации устанавливаются:

• галогенные;

• биксеновые;

• лампа накаливания.

Перечень ламп ŠKODA OCTAVIA A7

Фото: Волга-Раст.

5. Кузов. В ŠKODA OCTAVA он оцинкованный, поэтому автомобиль достаточно устойчивый к коррозии. Производитель дает гарантию на 12 лет на отсутствие сквозной коррозии без ограничения пробега. На лакокрасочное покрытие распространяется 3-летняя гарантия.

6. Салон. Тканевая обивка сидений износостойкая, пластиковые панели хорошо подогнаны, скрипы или «сверчки» в салоне отсутствуют. Салонный фильтр следует менять через каждые 15 000 км.

7. Бамперы и пороги. Дорожный просвет в 160 мм снижает степень повреждения выступающих элементов. На машине можно парковаться, не опасаясь за то, что бордюр заденешь, или спокойно съезжать с асфальта на грунтовую дорогу. Благодаря этому внешний вид подержанных авто привлекательный и не снижает их остаточную стоимость на рынке.

8. К экономичному двигателю ŠKODA OCTAVA A7 добавляется возможность эксплуатировать автомобиль на бензине АИ 92. При заявленных производителем значениях от 5,4 литра до 6 литров в смешанном режиме на 100 км получается значительная экономия по сравнению с теми, кто ездит на АИ 95.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA

компании Волга-Раст-Октава по тел: +7 (8442) 55-23-55.

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