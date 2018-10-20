Горячая десятка: ТОП самых красивых и сексуальных спортсменок Волгограда
Составлять рейтинг красоток - дело неблагодарное, ведь на вкус и цвет, как говорят, товарищей нет. Да и список волгоградских красавиц мог бы растянуться на сотни страниц. Поэтому в нашу «десятку» мы отобрали тех, кто прославился на весь мир не только своей красотой, но и достижениями. В частности, спортивными. Спорт - это не только адреналин, победы и поражения. Спорт - это олицетворение красоты и грации. А девушки-спортсменки - эталон этой гармонии. Мужчины смотрят на них с вожделением, женщины - с завистью и восторгом. Впрочем, привлекают в них не только прекрасное спортивное телосложение, а та страсть и истинная сексуальность, которая с которой они отдаются своему любимому делу.
Вот такие наши волгоградские спортсменки - титулованные, прекрасные, обворожительные. В общем, смотрите и любуйтесь.
Анна Корнеева
Алена - гордость волгоградской гимнастики. Фото с личной странички.
18 лет
Мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовая чемпионка России, многократная победительница ЮФО и ЦСКА, победительница международных турниров, с 2010-2013 годы состояла в сборной России.
- Сейчас учусь на третьем курсе в колледже олимпийского резерва, тренирую, помогаю тренеру. Люблю прогулки на свежем воздухе, музыку по настроению, книги, когда одиноко, - говорит Анна. - Что я ценю в людях? Верность.
Валентина Косолапова
21 год
Валентина – одна из мощнейших российских спортсменок в тройном прыжке.
Чемпионка Первенства России среди юнионов, «золото» на Чемпионате Европы среди юниоров. В 2018-м - золотая медаль на Стартакиаде молодежи России.
Екатерина Кузнецова
19 лет
Центральный игрок волгоградского гандбольного клуба «Динамо-Синара»
Елизавета Кривошлыкова
Хрупкая на вид блондинка Лиза заткнет за пояс любого. Фото с личной странички.
17 лет
Эта молодая и красивая девушка - одна из сильнейших представительниц киокусинкай-каратэ (версия IKO- "японская").
На счету Елизаветы десятки наград. Недавно она выиграла "золото" первенства России-2018.
Оксана Коновалова
Спортивная карьера Оксаны началась с плавания, и она даже имеет звание мастер спорта в этом виде. Но бОльшую славу ей принесли турниры по бодибилдингу. Дважды она становилась призеркой первенства России в номинации «фитнес-бикини». Фитнес-модель.
О себе рассказывает, что любит активный отдых, путешествия и спортивные машины.
- Настоящий мужчина должен быть целеустремленный, и обязательно с хорошим чувством юмора, а так же, ценить свою женщину и доверять ей, - говорит Оксана.
Наталья Вихлянцева
21 год
Профессиональная теннисистка, победительница трех турниров ITF (два -в одиночном разряде)
На турнирах Большого шлема дебютировала на Открытом чемпионате Австралии 2017. Дошла до полуфинала и вошла в первую сотню рейтинга WTA. Выступает за сборную России.
Анастасия Федотова
Настя - лучший бомбардир сезона. Фото волгоградского "Спартака".
20 лет
Нападающий волгоградского «Спартака» и молодёжной сборной страны.
Мастер спорта, чемпионка Первых Европейских и VI Российско-Китайских игр, серебряный призёр национального чемпионата и один из лучших бомбардиров текущего сезона в составе красно-белых.
Алиса Кузнецова
20 лет
Чемпионка по легкой атлетике. Как признается, не она выбрала этот вид спорта, а он ее: на занятия по легкой атлетике ее привел папа в 7 лет. На ее счету десятки медалей: 1 место в тройном прыжке в Первенстве России, 3 место в тройном пряжке в третьем этапе шестой Спартакиады учащихся России, 2 место в прыжке в длину в Первенстве России...
Диана Панарина
18 лет
Хрупкая девушка со стальным характером. Отжать «сотку» - да, легко! Диана - чемпионка по силовому троеборью со штангой. В этом году завоевала золотую медаль в ЮАР на чемпионате и первенстве мира по пауэрлифтингу. А до этого Диана стала обладательницей бронзовой медали национального первенства в этом же виде спорта в категории «до 57 килограммов». Мастер спорта России.
Ульяна Клюева
16 лет
Юная, но очень талантливая и красивая. В свои 14 лет она завоевала кубковое «серебро» по прыжкам в воду и вошла в сборную России. А в 16 на II летних юношеских Олимпийских играх, которые на днях завершились в столице Аргентины Буэнос-Айресе, Ульяна завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина!