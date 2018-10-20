Горячая десятка: ТОП самых красивых и сексуальных спортсменок Волгограда

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-20T14:24:27+03:00

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Составлять рейтинг красоток - дело неблагодарное, ведь на вкус и цвет, как говорят, товарищей нет. Да и список волгоградских красавиц мог бы растянуться на сотни страниц. Поэтому в нашу «десятку» мы отобрали тех, кто прославился на весь мир не только своей красотой, но и достижениями. В частности, спортивными. Спорт - это не только адреналин, победы и поражения. Спорт - это олицетворение красоты и грации. А девушки-спортсменки - эталон этой гармонии. Мужчины смотрят на них с вожделением, женщины - с завистью и восторгом. Впрочем, привлекают в них не только прекрасное спортивное телосложение, а та страсть и истинная сексуальность, которая с которой они отдаются своему любимому делу.

Вот такие наши волгоградские спортсменки - титулованные, прекрасные, обворожительные. В общем, смотрите и любуйтесь.

Анна Корнеева

Алена - гордость волгоградской гимнастики. Фото с личной странички.

18 лет

Мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовая чемпионка России, многократная победительница ЮФО и ЦСКА, победительница международных турниров, с 2010-2013 годы состояла в сборной России.

- Сейчас учусь на третьем курсе в колледже олимпийского резерва, тренирую, помогаю тренеру. Люблю прогулки на свежем воздухе, музыку по настроению, книги, когда одиноко, - говорит Анна. - Что я ценю в людях? Верность.

Валентина Косолапова

kosolapovaaa Валентина Косолапова - чемпионка России по прыжкам

21 год

Валентина – одна из мощнейших российских спортсменок в тройном прыжке.

Чемпионка Первенства России среди юнионов, «золото» на Чемпионате Европы среди юниоров. В 2018-м - золотая медаль на Стартакиаде молодежи России.

Екатерина Кузнецова

e_kyznecova Екатерина Кузнецова - гандбол

19 лет

Центральный игрок волгоградского гандбольного клуба «Динамо-Синара»

Елизавета Кривошлыкова

Хрупкая на вид блондинка Лиза заткнет за пояс любого. Фото с личной странички.

17 лет

Эта молодая и красивая девушка - одна из сильнейших представительниц киокусинкай-каратэ (версия IKO- "японская").

На счету Елизаветы десятки наград. Недавно она выиграла "золото" первенства России-2018.

Оксана Коновалова

crazy_vamp Оксана Коновалова - самая горячая фитнес-бикини

Спортивная карьера Оксаны началась с плавания, и она даже имеет звание мастер спорта в этом виде. Но бОльшую славу ей принесли турниры по бодибилдингу. Дважды она становилась призеркой первенства России в номинации «фитнес-бикини». Фитнес-модель.

О себе рассказывает, что любит активный отдых, путешествия и спортивные машины.

- Настоящий мужчина должен быть целеустремленный, и обязательно с хорошим чувством юмора, а так же, ценить свою женщину и доверять ей, - говорит Оксана.

Наталья Вихлянцева

nataliavikhlyantseva Наталья Вихлянцева входит в сотню рейтинга WTA

21 год

Профессиональная теннисистка, победительница трех турниров ITF (два -в одиночном разряде)

На турнирах Большого шлема дебютировала на Открытом чемпионате Австралии 2017. Дошла до полуфинала и вошла в первую сотню рейтинга WTA. Выступает за сборную России.

Анастасия Федотова

Настя - лучший бомбардир сезона. Фото волгоградского "Спартака".

20 лет

Нападающий волгоградского «Спартака» и молодёжной сборной страны.

Мастер спорта, чемпионка Первых Европейских и VI Российско-Китайских игр, серебряный призёр национального чемпионата и один из лучших бомбардиров текущего сезона в составе красно-белых.

Алиса Кузнецова

aliskakuznetsova Алису Кузнецову на легкую атлетику привел отец в 7 лет

20 лет

Чемпионка по легкой атлетике. Как признается, не она выбрала этот вид спорта, а он ее: на занятия по легкой атлетике ее привел папа в 7 лет. На ее счету десятки медалей: 1 место в тройном прыжке в Первенстве России, 3 место в тройном пряжке в третьем этапе шестой Спартакиады учащихся России, 2 место в прыжке в длину в Первенстве России...

Диана Панарина

panarinaaa Диана Панарина - отжимает "сотку" легко

18 лет

Хрупкая девушка со стальным характером. Отжать «сотку» - да, легко! Диана - чемпионка по силовому троеборью со штангой. В этом году завоевала золотую медаль в ЮАР на чемпионате и первенстве мира по пауэрлифтингу. А до этого Диана стала обладательницей бронзовой медали национального первенства в этом же виде спорта в категории «до 57 килограммов». Мастер спорта России.

Ульяна Клюева

klyukva___ Ульяна Клюева в свои 16 уже олимпийская чемпионка

16 лет

Юная, но очень талантливая и красивая. В свои 14 лет она завоевала кубковое «серебро» по прыжкам в воду и вошла в сборную России. А в 16 на II летних юношеских Олимпийских играх, которые на днях завершились в столице Аргентины Буэнос-Айресе, Ульяна завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина!