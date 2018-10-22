2018-10-22T14:59:44+03:00
Общество

«Русское Радио» представляет главное* эфирное событие этой осени – всероссийскую акцию «Золото Осени»

В третий раз «Русское Радио» подарит 1 килограмм золота**
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Фото: Русское Радио.Фото: Русское Радио.
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24 игровых дня, 24 поездки на двоих в Москву по системе «Все включено», а это: авиабилеты, проживание в одной из лучших гостиниц в центре столицы и билеты на XXIII Церемонию вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон»!

С 22 октября по 22 ноября каждый будний день в эфире «Русского Радио» поймайте «золотую» шутку, дозвонитесь в прямой эфир по номеру 8 (495) 995-105 и 7, угадайте звезду, которая озвучила шутку и станьте претендентом на главный приз – 1 килограмм золота**!

Имя «золотого» победителя все слушатели «Русского Радио» узнают 24 ноября на XXIII Премии «Золотой Граммофон» в Государственном Кремлёвском Дворце.

Участвуйте в акции «Золото Осени» на «Русском Радио», не упустите свой шанс стать почетным гостем XXIII Церемонии «Золотой Граммофон», провести незабываемые выходные в Москве и выиграть 1 килограмм золота**!

Верьте в себя, и «Золото Осени» станет вашим!

Подробности и правила участия в акции смотрите на официальном сайте «Русского Радио»!

*для слушателей «Русского Радио»;

**денежный эквивалент 1 (Одного) килограмма золота.

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