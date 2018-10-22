Топ-5 авто для волгоградской зимы
Зима в Волгограде – это всегда природный катаклизм, преодолеть который под силу далеко не всем автомобилям. Официальные дилеры Renault, Volkswagen, Honda предлагают купить испытанные Duster, Tiguan, Cr-v и другие.
Renault Duster
Рено Дастер – годы надежности и тонны преодоленного снега
Renault Duster зимой – надежный спутник
Проходимость. Уверенное поведение Duster на зимней дороге реализуется за счет целого комплекса систем и оборудования:
• Дорожный просвет – 210 мм. С таким показателем модель является одним из лидеров по сравнению с другим кроссоверами. На нем можно смело заезжать в сугробы, не боясь повредить машину.
• Полный привод. Три режима на выбор – передний привод, автоматическое распределение усилий и принудительное включение передней и задней оси.
• Геометрия кузова (угол въезда – 30°, угол съезда – 36°, угол продольной проходимости – 23°). Модель создана с короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Кроссовер уверено поднимается на крутой склон, не задевая кузовом дорогу, а благодаря хорошему значению продольной проходимости машина свободно выезжает из заснеженной колеи высотой 10-15 см, не задевая ее своим днищем.
• Энергоемкая подвеска. Она прошла испытание временем и на практике доказала свою эффективность на наших дорогах.
Безопасность. Кроссовер Duster оборудован спереди подушками безопасности (фронтальными и боковыми), системой ABS с электронным распределением тормозных усилий и системой пассивной безопасности.
Комфорт. Все комплектации Renault Duster поставляются с обогревом заднего стекла. Для лобового стекла эта опция доступна только для машин с бензиновым двигателем - в этом случае стекло обогревается по всей поверхности. За исключением базовой комплектации все остальные включают электроподогрев боковых зеркал. Водитель Renault Duster тратит минимум времени на очистку стекол и зеркал ото льда и снега по утрам после ночевки машины на улице. Вместе с электрическим обогревом передних сидений и хорошей печкой этим достигается уют в салоне зимой.
Экономичность. Потребление топлива зависит от стиля езды, объема двигателя, коробки передач, характеристики шин и множества других факторов. Duster доступен с дизельным и бензиновыми двигателями. Заявленный производителем расход топлива для кроссовера составляет от 5.3 до 8.7 л на 100 км.
Volkswagen Tiguan
Фото: Волга-Раст.
Volkswagen Tiguan зимой поражает управляемостью
Фольксваген Тигуан выберется даже из глубокого снега
Проходимость. Volkswagen Tiguan быстро набирает требуемую скорость, очень прозрачно рулится и хорошо заходит в повороты. Энергоемкая подвеска справляется с неровностями на дороге.
На бездорожье помогает система 4Motion Active Control , являющаяся частью постоянного полного привода 4Motion . НА центральной консоли можно выбрать различные условия движения (шоссе, бездорожье, снег и т.д.). Задние колеса подключает муфта Haldex , которая устойчива к перегреву и быстро реагирует на указания водителя.
Безопасность. В базовую версию Volkswagen Tiguan входит целый набор активных систем, которые позволили получить ему максимальные 5 звезд в краш-тестах Euro NCAP :
• электронная система стабилизации;
• антиблокировочная система с функцией антипробуксовочной системы;
• электронная блокировка дифференциала;
• стабилизация прицепа.
На кроссовере устанавливается активный капот с системой защиты пешеходов, систему контроля дистанции с функцией экстренного торможения. И все это — не считая полного набора подушек безопасности (включая опциональную коленную подушку водителя), активных подголовников и т.д.
Комфорт. За адаптацию Tiguan к зимним условиям эксплуатации отвечает пакет «Зимние технологии», в который входит:
• подогрев передних сидений;
• аккумулятор повышенной мощности;
• подогрев форсунок омывателя;
• боковые зеркала с электроподогревом;
• подогрев боковых сидений;
• теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом.
Экономичность. Производитель отмечает, что в смешанном режиме эксплуатации Tiguan потребляет от 6,1 до 8,4 литра на 100 км. Минимальное значение – для машин с дизельным двигателем, а максимум потребляет кроссовер с 2-литровым двигателем мощностью 220 л.с.
Honda CR-V
Фото: Волга-Раст.
Honda СR-V к зиме готова
Хонда СРВ в снегу не растеряется
Проходимость. Honda CR-V пятого поколения на нашем рынке представлена только с полным приводом. В сочетании с хорошей подвеской и высоким клиренсом кроссовер показывает отличную управляемость зимой как в городе, так и на бездорожье. Рулевое управление позволит водителю «чувствовать» автомобиль на любых скоростях и виражах, а информативную обратную связь с авто обеспечит электроусилитель руля с переменным передаточным отношением.
Безопасность. Honda CR-V – автомобиль, на котором безопасно ездить зимой. Водителя и пассажиров защищают:
• Система курсовой устойчивости;
• Система помощи при маневрировании;
• Система помощи при подъеме;
• Адаптивный электроусилитель руля;
• Система помощи при торможении;
• Система контроля давления в шинах;
• 8 подушек безопасности.
Все вышеперечисленное владелец кроссовера получает независимо от того, какую комплектацию он выберет.
Комфорт. Японские конструкторы основательно подошли к вопросу комфорта в своем автомобиле в зимний период. Уже в базовом оснащении модель комплектуется:
• Подогревом передних сидений;
• Обогревом зоны покоя стеклоочистителей;
• Электроприводом и обогревом боковых зеркал;
• Климат-контролем.
В более продвинутых комплектациях к этому добавляется обогрев рулевого колеса и задних сидений.
Экономичность. Заявленный производителем расход топлива в смешанном режиме составляет от 7,5 до 7,8 л на 100 км в зависимости от выбранного типа двигателя.
ŠKODA KODIAQ
Фото: Волга-Раст.
Skoda Kodiaq зимой не доставит проблем владельцу
Шкода Кодиак заведется в мороз
Проходимость. Управлять ŠKODA KODIAQ легко как на асфальте, так и на бездорожье за счет:
• дорожного просвета — 190 мм;
• выбора силовых агрегатов (два бензиновых и один дизельный)
• адаптивной подвеской DCC, подстраивающейся в режиме реального времени под особенности дорожного покрытия;
• минимальных кренов в поворотах и отличной обратной связи по рулю.
В итоге большой семиместный кроссовер ведет себя на дороге как юркий седан или хэтчбек.
Безопасность. ŠKODA KODIAQ получил максимальную оценку по итогам краш-тестов EURO NCAP.
Управлять автомобилем зимой водителю помогает внушительное количество электронных ассистентов:
• Помощник движения по полосе;
• Ассистент движения в пробке;
• Управление дальним светом;
• Система контроля слепых зон.
В дополнение к ним в кроссовере установлено 9 подушек безопасности, включая боковые, коленные, фронтальные и специальные шторки.
Комфорт. ŠKODA провела серьезную адаптацию своего семиместного кроссовера к холодным условиям России и полезные функции по созданию комфорта в автомобиле включила в базовую комплектацию:
• Наружные электрозеркала с обогревом;
• Передние сиденья с подогревом;
• Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.
Владелец может дополнительно выбрать зимние пакеты опций, при установке которых он получит обогрев:
• кожаного рулевого колеса;
• задних сидений;
• лобового стекла.
Экономичность. Чешский кроссовер с бензиновым двигателем демонстрирует расход топлива в диапазоне от 6,1 до 7,5 литра на 100 км. Окончательная цифра зависит от манеры управления, выбранного двигателя, установленных шин и т.д.
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok создан, чтобы преодолевать погодные трудности
Зимой Амарок и из сугроба выберется и в мороз заведется
Проходимость. За рулем Amarok можно зимой заезжать на склоны, пересекать колеи или снежные завалы – дорожный просвет в 192 мм позволяет с легкостью это реализовывать. Хорошие показатели геометрии кузова (гол въезда – 28°, угол съезда (сзади) — 23,6°) вместе с мощным мотором помогают насладиться автомобилем в любых условиях. Volkswagen свой пикап для России предлагает только в полноприводном исполнении, что является несомненным плюсовом для тех, то эксплуатирует машины круглый год.
Безопасность. В стандартный набор владельца пикапа входят следующие системы безопасности оборудование:
• Электронная система поддержания курсовой устойчивости;
• система автоматического послеаварийного торможения;
• ассистент трогания на подъёме Hill Start Assist ;
• фронтальные подушки безопасности;
• Передние и задние датчики парковки;
• комплекс активной безопасности ESP+ ;
• ассистент спуска Hill Descent Assist .
Комфорт. Volkswagen Amarok прошел основательную подготовку для эксплуатации зимой, в салоне реализован раздельный обогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой. Наружные зеркала заднего вида установлены уже с электроприводом регулировок и подогревом. В качестве опции доступен электронный обогрев заднего стекла.
Экономичность. Volkswagen Amarok доступен только с дизельным двигателем, что положительно сказывается на уровне потребления топлива. В зависимости от объема мотора, привода и коробки передач заявленный расход топлива находится в диапазоне от 7,6 до 8,3 л на 100 км.
Зимние опции кроссоверов
Фото: Волга-Раст.
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