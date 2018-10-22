Топ-5 авто для волгоградской зимы

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-22T14:39:55+03:00

Title: Какой автомобиль купить для зимы в Волгограде

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Зима в Волгограде – это всегда природный катаклизм, преодолеть который под силу далеко не всем автомобилям. Официальные дилеры Renault, Volkswagen, Honda предлагают купить испытанные Duster, Tiguan, Cr-v и другие.

Renault Duster

Рено Дастер – годы надежности и тонны преодоленного снега

Renault Duster зимой – надежный спутник

Проходимость. Уверенное поведение Duster на зимней дороге реализуется за счет целого комплекса систем и оборудования:

• Дорожный просвет – 210 мм. С таким показателем модель является одним из лидеров по сравнению с другим кроссоверами. На нем можно смело заезжать в сугробы, не боясь повредить машину.

• Полный привод. Три режима на выбор – передний привод, автоматическое распределение усилий и принудительное включение передней и задней оси.

• Геометрия кузова (угол въезда – 30°, угол съезда – 36°, угол продольной проходимости – 23°). Модель создана с короткими свесами, большими углами преодоления препятствий, широкими колесными арками и надежной защитой узлов и агрегатов. Кроссовер уверено поднимается на крутой склон, не задевая кузовом дорогу, а благодаря хорошему значению продольной проходимости машина свободно выезжает из заснеженной колеи высотой 10-15 см, не задевая ее своим днищем.

• Энергоемкая подвеска. Она прошла испытание временем и на практике доказала свою эффективность на наших дорогах.

Безопасность. Кроссовер Duster оборудован спереди подушками безопасности (фронтальными и боковыми), системой ABS с электронным распределением тормозных усилий и системой пассивной безопасности.

Комфорт. Все комплектации Renault Duster поставляются с обогревом заднего стекла. Для лобового стекла эта опция доступна только для машин с бензиновым двигателем - в этом случае стекло обогревается по всей поверхности. За исключением базовой комплектации все остальные включают электроподогрев боковых зеркал. Водитель Renault Duster тратит минимум времени на очистку стекол и зеркал ото льда и снега по утрам после ночевки машины на улице. Вместе с электрическим обогревом передних сидений и хорошей печкой этим достигается уют в салоне зимой.

Экономичность. Потребление топлива зависит от стиля езды, объема двигателя, коробки передач, характеристики шин и множества других факторов. Duster доступен с дизельным и бензиновыми двигателями. Заявленный производителем расход топлива для кроссовера составляет от 5.3 до 8.7 л на 100 км.

Volkswagen Tiguan

Фото: Волга-Раст.

Volkswagen Tiguan зимой поражает управляемостью

Фольксваген Тигуан выберется даже из глубокого снега

Проходимость. Volkswagen Tiguan быстро набирает требуемую скорость, очень прозрачно рулится и хорошо заходит в повороты. Энергоемкая подвеска справляется с неровностями на дороге.

На бездорожье помогает система 4Motion Active Control , являющаяся частью постоянного полного привода 4Motion . НА центральной консоли можно выбрать различные условия движения (шоссе, бездорожье, снег и т.д.). Задние колеса подключает муфта Haldex , которая устойчива к перегреву и быстро реагирует на указания водителя.

Безопасность. В базовую версию Volkswagen Tiguan входит целый набор активных систем, которые позволили получить ему максимальные 5 звезд в краш-тестах Euro NCAP :

• электронная система стабилизации;

• антиблокировочная система с функцией антипробуксовочной системы;

• электронная блокировка дифференциала;

• стабилизация прицепа.

На кроссовере устанавливается активный капот с системой защиты пешеходов, систему контроля дистанции с функцией экстренного торможения. И все это — не считая полного набора подушек безопасности (включая опциональную коленную подушку водителя), активных подголовников и т.д.

Комфорт. За адаптацию Tiguan к зимним условиям эксплуатации отвечает пакет «Зимние технологии», в который входит:

• подогрев передних сидений;

• аккумулятор повышенной мощности;

• подогрев форсунок омывателя;

• боковые зеркала с электроподогревом;

• подогрев боковых сидений;

• теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом.

Экономичность. Производитель отмечает, что в смешанном режиме эксплуатации Tiguan потребляет от 6,1 до 8,4 литра на 100 км. Минимальное значение – для машин с дизельным двигателем, а максимум потребляет кроссовер с 2-литровым двигателем мощностью 220 л.с.

Honda CR-V

Фото: Волга-Раст.

Honda СR-V к зиме готова

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Проходимость. Honda CR-V пятого поколения на нашем рынке представлена только с полным приводом. В сочетании с хорошей подвеской и высоким клиренсом кроссовер показывает отличную управляемость зимой как в городе, так и на бездорожье. Рулевое управление позволит водителю «чувствовать» автомобиль на любых скоростях и виражах, а информативную обратную связь с авто обеспечит электроусилитель руля с переменным передаточным отношением.

Безопасность. Honda CR-V – автомобиль, на котором безопасно ездить зимой. Водителя и пассажиров защищают:

• Система курсовой устойчивости;

• Система помощи при маневрировании;

• Система помощи при подъеме;

• Адаптивный электроусилитель руля;

• Система помощи при торможении;

• Система контроля давления в шинах;

• 8 подушек безопасности.

Все вышеперечисленное владелец кроссовера получает независимо от того, какую комплектацию он выберет.

Комфорт. Японские конструкторы основательно подошли к вопросу комфорта в своем автомобиле в зимний период. Уже в базовом оснащении модель комплектуется:

• Подогревом передних сидений;

• Обогревом зоны покоя стеклоочистителей;

• Электроприводом и обогревом боковых зеркал;

• Климат-контролем.

В более продвинутых комплектациях к этому добавляется обогрев рулевого колеса и задних сидений.

Экономичность. Заявленный производителем расход топлива в смешанном режиме составляет от 7,5 до 7,8 л на 100 км в зависимости от выбранного типа двигателя.

ŠKODA KODIAQ

Фото: Волга-Раст.

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Шкода Кодиак заведется в мороз

Проходимость. Управлять ŠKODA KODIAQ легко как на асфальте, так и на бездорожье за счет:

• дорожного просвета — 190 мм;

• выбора силовых агрегатов (два бензиновых и один дизельный)

• адаптивной подвеской DCC, подстраивающейся в режиме реального времени под особенности дорожного покрытия;

• минимальных кренов в поворотах и отличной обратной связи по рулю.

В итоге большой семиместный кроссовер ведет себя на дороге как юркий седан или хэтчбек.

Безопасность. ŠKODA KODIAQ получил максимальную оценку по итогам краш-тестов EURO NCAP.

Управлять автомобилем зимой водителю помогает внушительное количество электронных ассистентов:

• Помощник движения по полосе;

• Ассистент движения в пробке;

• Управление дальним светом;

• Система контроля слепых зон.

В дополнение к ним в кроссовере установлено 9 подушек безопасности, включая боковые, коленные, фронтальные и специальные шторки.

Комфорт. ŠKODA провела серьезную адаптацию своего семиместного кроссовера к холодным условиям России и полезные функции по созданию комфорта в автомобиле включила в базовую комплектацию:

• Наружные электрозеркала с обогревом;

• Передние сиденья с подогревом;

• Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Владелец может дополнительно выбрать зимние пакеты опций, при установке которых он получит обогрев:

• кожаного рулевого колеса;

• задних сидений;

• лобового стекла.

Экономичность. Чешский кроссовер с бензиновым двигателем демонстрирует расход топлива в диапазоне от 6,1 до 7,5 литра на 100 км. Окончательная цифра зависит от манеры управления, выбранного двигателя, установленных шин и т.д.

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok создан, чтобы преодолевать погодные трудности

Зимой Амарок и из сугроба выберется и в мороз заведется

Проходимость. За рулем Amarok можно зимой заезжать на склоны, пересекать колеи или снежные завалы – дорожный просвет в 192 мм позволяет с легкостью это реализовывать. Хорошие показатели геометрии кузова (гол въезда – 28°, угол съезда (сзади) — 23,6°) вместе с мощным мотором помогают насладиться автомобилем в любых условиях. Volkswagen свой пикап для России предлагает только в полноприводном исполнении, что является несомненным плюсовом для тех, то эксплуатирует машины круглый год.

Безопасность. В стандартный набор владельца пикапа входят следующие системы безопасности оборудование:

• Электронная система поддержания курсовой устойчивости;

• система автоматического послеаварийного торможения;

• ассистент трогания на подъёме Hill Start Assist ;

• фронтальные подушки безопасности;

• Передние и задние датчики парковки;

• комплекс активной безопасности ESP+ ;

• ассистент спуска Hill Descent Assist .

Комфорт. Volkswagen Amarok прошел основательную подготовку для эксплуатации зимой, в салоне реализован раздельный обогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой. Наружные зеркала заднего вида установлены уже с электроприводом регулировок и подогревом. В качестве опции доступен электронный обогрев заднего стекла.

Экономичность. Volkswagen Amarok доступен только с дизельным двигателем, что положительно сказывается на уровне потребления топлива. В зависимости от объема мотора, привода и коробки передач заявленный расход топлива находится в диапазоне от 7,6 до 8,3 л на 100 км.

Зимние опции кроссоверов

Фото: Волга-Раст.

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