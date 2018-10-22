Почему женщины выбирают Renault Kaptur

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-22T14:20:53+03:00

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Renault Kaptur – машина яркая, незаметной в городском потоке не останется. За рулем такого автомобиля, благодаря двухцветной окраски кузова, на вас точно будут обращать внимание другие участники движения. Дизайнеры Renault предусмотрели до 19 различных цветовых сочетаний кузова и крыши.

Приятную внешность дополняет и внушительная колесная база, на которой построена модель. Размеры Kaptur заставляют других участников движения относиться к нему с уважением. Для девушек, которые только начинают свой водительский стаж, это немаловажное условие. Ситуации, когда агрессивные водители будут подрезать или нагло сигналить, за рулем Renault Kaptur встречаются нечасто. Экстерьер автомобиля смотрится безукоризненно и по-французски аристократично.

Renault Kaptur – надежный и техничный автомобиль для прекрасного пола

Яркая внешность и стильный интерьер – первое, что обращает на себя внимание в любом авто и конструкторы смогли выделить Renault Kaptur среди конкурентов. Но кроме этого в автомобиле важна техническая составляющая, машине мало быть красивой, она должна уметь ездить по нашим дорогам, быть безопасной и надежной. Современные дамы много времени проводят за рулем: в будни на работу с ребенком в садик или школу, а в выходные загород или супермаркет. Марка Renault показала, что его специалисты отлично представляют, что требуется современной женщине от автомобиля и оснастил свою модель оптимальным набором полезных систем и оборудования.

Фото: Волга-Раст.

Технологии. Renault Kaptur – автомобиль не только красивый, но и технологичный.

Климат - контроль. Одно нажатие кнопки и система начинает поддерживать комфортную температуру в салоне, также она помогает справиться с запотеванием стекол в салоне при влажной погоде.

Круиз-контроль. Позволит поддерживать заданную скорость в длительных путешествиях, а функция ограничения скорости поможет не превышать скорость при поездках по городу.

Датчики дождя и света превращают кроссовер Renault Kaptur в модель из будущего:

• щетки стеклоочистителя включаются сами, если начинается дождь;

• ближний свет фар сам зажигается при наступлении темноты.

Представить ситуацию, чтобы женщина за рулем Renault Kaptur заблудилась или не знала, как проехать – невозможно. Ей на помощь приходит мультимедийная навигационная система Media Nav . Она и в дороге не даст скучать, т.к. отлично интегрируется со смартфоном и не надо тратить время на поиск любимой музыки. А кроме этого на большом 7-дюймовом экране отображается карта с актуальной информации на дороге.

Фото: Волга-Раст.

Безопасность. Renault Kaptur наделен системами активной и пассивной безопасности. В автомобиле установлены современный электронные помощники:

• Система курсовой устойчивости;

• Усилитель экстренного торможения;

• Функция бокового света;

• Система помощи при парковке;

• Усиленный кузов;

• Помощник при начале движения на подъеме.

Удобство и практичность.

Внутри автомобиля много места. В салоне смогут разместиться до 5 взрослых. Сзади можно поставить два детских кресла, которые удобно крепятся и не мешают друг другу. Объем багажного отделения составляет 387 л. с возможностью увеличения до 1 200 л. Ширина багажной двери более 1 м, поэтому внутри удобно разместить не только сумки из магазина, но и детскую коляску или другие габаритные вещи.

Практичную черту модели характеризует внимание, которые компания Renault уделила эргономики салона, например, большое количество ящиков и ниш. В них удобно размещаются мелкие предметы. Объем распределенного по салону дополнительного пространства для хранения составляет 23 л.

Фото: Волга-Раст.

Адаптация для России. Для покупателей доступна версия Renault Kaptur с полным приводом, что для наших дорог и климата немаловажная вещь. Автомобиль уверенно едет как по заснеженной дороге, так и по грунтовке. На нем хорошо ездить загород или к родственникам в деревню. В этом случае модель оснащается интеллектуальной системой полного привода, которая позволяет выбирать три варианта управления:

• Передний привод (2WD ). Полный привод отключен, автомобиль меньше тратить топлива. Данный вариант используется в условиях повседневной эксплуатации машины в городе или на трассе.

• Режим 4WD Lock . Включена задняя и передняя ось, усилия распределено в пропорции 50/50. В этом случае за рулем машины можно заехать осенью на крутую горку по грунтовой дороге или зимой выбраться из снега.

• режим AUTO . Система самостоятельно распределяет крутящийся момент между осями, учитывая скорость и состояние дорожного покрытия.

Энергоемкая подвеска. Ходовая система Renault Kaptur демонстрирует хорошие показатели при езде по нашим дорогам. В салоне комфортно не только при движении по дороге с небольшими неровностями, но и при переезде лежащих полицейский, ям и неровностей на асфальте.

Обогрев лобового стекла и передних сидений – полезные функции не только для женщин-водителей, а для любого, кто собрался ездить на машине круглый год.

Renault Kaptur – из первых уст девушек - владельцев авто

А что говорят сами женщины, которые ездят на Renault Kaptur. Почему они выбрали эту модель и как себя чувствуют за рулем кроссовера? В первую очередь стоит отметить высокие рейтинги, которые получил кроссовер на отечественных сайтах по отзывам владельцев:

• Портал Drom.ru оценивает модель в 8,3 балла;

• На интернет - сервисе Auto.mail.ru - 4,2 балла;

Ксения пишет, что купила свой Kaptur в декабре 2016, в максимальной комплектации Style 4х4 АТ4. В машине она ценит высокую посадку, вместительный салон, обогрев сидений и лобового окна. Плюс к этому радуют такие мелочи складывание боковых зеркал с кнопки, вместительный бардачок и хорошая штатная музыка.

Для Ольги Renault Kaptur – первая машина. Своими впечатлениями она делится на отечественном портале Wroom.ru . В автомобиль влюбилась в первую очередь из-за внешности, до сих пор нравится приятный зеленый металлик и литые диски. За рулем кроссовера уверено чувствует себя и в городском потоке и на трассе – ничего не трясет, не стучит. Сразу освоила дистанционный запуск, теперь Ольга, выходя из дома, садится в теплую прогретую машину. Мультимедиа сразу увидела смартфон и подключилась, проигрываю любимые треки в дороге.

Записаться на тест-драйв и уточнить все подробности по стоимости нового автомобиля можно у официального дилера RENAULT компании Волга-Раст по тел.: +7 (8442) 55-15-55.

Официальный дилер Renault «Волга-Раст», ООО ТК «Федерация» г. Волгоград, ул. Землячки, д.67. Тел.: 8(8442)55-15-55, www.renault34.ru

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