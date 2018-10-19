2018-10-19T16:05:21+03:00
Общество

Предприятия Гремячинского ГОКа реорганизуют для работы по новой схеме

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет переход от стадии строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината к налаживанию производственного цикла добычи калийных солей и выпуску хлористого калия
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Сейчас специалисты Гремячинского ГОКа завершают строительство производственных корпусов и проводят индивидуальные и комплексные испытания оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики. На этом этапе компании предстоит наладить централизованное управление технологической схемой: «Добыча калийной соли – Обогащение калийной соли – Отгрузка готового продукта». Для этого в состав предприятия введены несколько новых самостоятельных структурных подразделений.

Так, созданная дирекция по производству объединит производственный отдел, в состав которого войдет диспетчерская служба горно-обогатительного комбината, а также рудник, сильвинитовая обогатительная фабрика, цех транспорта и подготовки производства.

Ранее обеспечением стройки необходимыми стройматериалами и услугами спецтранспорта занималось ООО «Волгоград-ремстройсервис». Передача этих функций в «ЕвроХим-ВолгаКалий» позволит централизовать процесс обеспечения автомобильным транспортом, средствами механизации и выполнения погрузочно-разгрузочных работ, добычи песка и производства бетона.

Эти задачи и будет решать созданный цех транспорта и подготовки производства, в который войдут производственно-технический отдел, карьер, участок производства бетона, участок автомобильного транспорта и средств механизации, участок погрузочно-разгрузочных работ. Штат цеха транспорта и подготовки производства составит 124 человека, в том числе 55 человек, переведенных из «Волгоград-ремстройсервиса».

«Переносом производственных мощностей в состав «ЕвроХим-ВолгаКалия» компания не только закрывает потребности производства, - отметил и.о. административного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Дмитрий Погребняк. – Таким образом обеспечивается сохранение рабочих мест для работников «Волгоград-ремстройсервиса», которые переходят на соответствующие должности в новый цех «ЕвроХим-ВолгаКалия» или же могут получить новую специальность, востребованную в цикле сильвинитовой обогатительной фабрики или рудника. Обучение и переобучение работников проводят преподаватели нашего Учебного центра, который располагает необходимыми образовательными программами, пособиями, учебными классами».

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