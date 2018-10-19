2018-10-19T13:19:07+03:00
Общество

В Волгограде пластическому хирургу, в клинике которого погибла пациентка, на три года запретили лечить людей

Волгоградский областной суд вынес апелляционное определение по делу директора клиники «Изабелла», где умерла пациентка
Сергей ВИКТОРОВ
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Дополнительное наказание - три года запрета медицинской деятельностиДополнительное наказание - три года запрета медицинской деятельностиФото: Андрей ПЕТРОВ
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Волгоградский областной суд огласил апелляционное определение в отношении директора клиники «Изабелла» Марсело Нтире. Пластический хирург, руководитель одной из старейших клиник пластической хирургии Волгограда, признан виновным в оказании медицинских услуг ненадлежащего качества – во время процедуры липофилинга у пациентки развился анафилактический шок, спасти молодую женщину не удалось.

Трагедия произошла 16 ноября 2016 года. 23-летняя студентка медуниверситета обратилась в клинику с просьбой подкорректировать подбородок. Однако во время введения анестетика у женщины развилась сильнейшая аллергическая реакция. Доктор вызвал скорую помощь и начал реанимацию. На какое-то время состояние пациентки удалось стабилизировать, но затем она снова потеряла сознание и умерла.

Следствие обнаружило целый ряд ошибок в действиях врача. Приговором Центрального районного суда Марсело Нтире приговорен к трем годам лишения свободы и обязан выплатить родственникам погибших более 1,3 миллиона компенсации материального и морального вреда.

Однако такой приговор не устроил ни потерпевших, ни самого врача, ни прокурора. На приговор Центрального районного суда подали апелляционную жалобу. Решение по ней суд вынес 19 октября.

В своем последнем слове Марсело Нтире заявил, что сделал все, что мог, а последующие экспертизы подтвердили, что реанимационные мероприятия были правильными:

-У девушки развился анафилактический шок в его самой тяжелой стадии, - уточнил врач. – Летальность при таких осложнениях превышает 90 процентов. Сразу же, как только началась реакция, я ввел ей необходимые препараты, мне удалось вернуть ее в сознание и поднять давление. Но анестетик продолжал поступать в кровь, хотя я ввел не более трети необходимой дозы. У пациентки снова упало давление, и вывести из этого состояния ее уже не смогли. К сожалению, медицина пока еще не достигла таких высот, чтобы прогнозировать возникновение аллергии, и от этого не застрахован никто. Действующее же законодательство не обязывает врачей обращаться за консультацией к анестезиологам для того, чтобы сделать укол.

Суд удалился в совещательную комнату и через 15 минут огласил решение по апелляционной жалобе. Решение Центрального районного суда изменили, врачу добавили дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета заниматься медицинской деятельностью. Срок запрета начнет истекать после отбытия основного наказания. В остальном жалобу оставили без изменения.

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