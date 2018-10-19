2018-10-19T14:50:07+03:00
Авто

Волжских автомобилистов поздравили с праздником

В в Волжском провели акцию «Автотрезвость»
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Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.
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Филиал компании AB InBev Efes в г. Волжский совместно с ОГИБДД РФ в преддверии праздника «День автомобилиста» провели акцию «Автотрезвость», направленную на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.

В последнее воскресение октября ежегодно отмечается День автомобилиста. Этот праздник учрежден для тех, кто все время за рулем - водителей пассажирского и грузового транспорта, технических служащих, автомобильных инструкторов, автомехаников и просто автолюбителей.

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

19 октября 2018 года на проспекте им. Ленина, у центральной площади города, представители дорожной полиции и сотрудники компании провели акцию, в рамках которой поздравили автолюбителей с предстоящим праздником и вручили информационные буклеты «Памятка ответственного водителя» с разъяснением мер ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, брелоки «Выпил - не заводись!» и термокружки. Помимо этого, участники акции вручали и жилеты со световозвращающими элементами тем водителям, кто еще не успел их приобрести .

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Как отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым: «Акции, направленные на безопасность дорожного движения прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов компании. Уже стало хорошей традицией – раз в квартал проводить совместные мероприятия на дорогах нашего города, чтобы в очередной раз напоминать волжанам о важности соблюдения правил дорожного движения, о безопасном и трезвом вождении. Наша компания стремится делать каждый день безопасным, и сегодняшнее мероприятие хорошее тому подтверждение.»

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Инспекторы также напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зиме, соблюдению установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, маневрирования, исходя из погодных условий и времени суток. Тем, кто еще не "переобул" свой автомобиль, советовали сделать это в ближайшее время.

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Как подчеркнул организатор акции старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УВД г. Волжского Алексей Клинков: «Сейчас необходимо уделить особое внимание соблюдению правил дорожного движения, ведь с наступлением холодов из-за погодных условий вероятность большого количества ДТП в нашем городе возрастает. Инспекторы регулярно проводят мероприятия по разъяснению изменений правил дорожного движения, необходимости обязательного использования ремней безопасности, особенностях вождения в плохих погодных условиях, сведениях об административных штрафах. Систематическая работа с разными категориями граждан позволяет снижать риски происшествий на дорогах».

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Фото предоставлено филиалом компании AB InBev Efes в Волжском.

Напомним, проект «Автотрезвость» развивается в рамках общей стратегии Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Основная цель проекта – повлиять на общественное мнение, сделать вождение в нетрезвом состоянии неприемлемым и невозможным.

Проект реализуется при поддержке Союза Российских Пивоваров.

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