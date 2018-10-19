В Волгограде завершился заочный тур тринадцатого областного профессионального конкурса «Лучший бухгалтер Волгоградской области - 2018»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-19T11:44:13+03:00

Организатор конкурса - компания «Инфоком» хорошо известна бухгалтерам и юристам как крупный региональный информационный центр сети КонсультантПлюс

Изменить размер текста: A A

Конкурс поддерживают администрация Волгоградской области, УФНС по Волгоградской области, комитет финансов Волгоградской области и Волгоградское региональное отделение ФСС РФ, ВТПП. А также организации и информационные партнеры: ГООПП «Совет директоров Волгограда», Арт-агентство «Солярис», фитнес-клуб «Бали», типография «Печать Пресс», Авторадио, газета «Областные вести», интернет-издание Комсомольская правда, volgograd.ru

В конкурсе приняло участие 168 специалистов, работающих в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. По итогам заочного тура определено 53 финалиста, набравших необходимое количество баллов для прохождения в финал.

24 октября в учебном классе компании «Инфоком» состоится очный тур конкурса, где финалистам будут предложены практико-ориентированные задачи, которые можно решить с помощью СПС КонсультантПлюс.

Поздравляем победителей заочного тура, вышедших в финал!

Номинация «Лучший бухгалтер бюджетного учреждения»:

1. Дмитрова С.А., Департамент муниципального имущества администрации Волгограда

2. Ерохова М.Ю., Департамент ЖКХ и ТЭК администрации

3. Жмуркова Е.С., ООО "Парус-Онлайн"

4. Какорина И.С., ГБУЗ "Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр"

5. Куликова Е.А., Общественная организация - Волгоградское областное общество охотников и рыболовов

6. Ляшова И.М., ГБУК "Волгоградская областная детская художественная галерея"

7. Макар В.С., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ВО

8. Морозова И.В., ГКУ "Центр обеспечения образования"

9. Новикова Л.А., МУП Городское хозяйство Администрации Котовского района

10. Рябова Т.В., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ВО

11. Степанова Т.М., ГБУЗ "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"

12. Чадаева И.Б., ГУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр №1 имени Л.И. Ушаковой"

13. Юрченко Н.В., ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"

Номинация «Лучший бухгалтер коммерческой организации»:

Абрамова О.М., ОАО "Волгограднефтемаш"

Анисимова М.В., ООО "Концессии теплоснабжения"

Белова Л.А., Волгоградская автоколонна филиала ООО "РесурсТранс" в г. Саратов

Брыжина Е.В., ООО "Концессии теплоснабжения"

Венцкуте Ю.Р., ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

Гладких С.А., ООО "Объединенные коммунальные концессии"

Емельянова Е.Ф., ИП Гольцева Нелли Владимировна

Канаева А.В., ООО "Концессии теплоснабжения"

Ковалева Н.Г., ООО "НТЦ КРС"

Козинцева С.А., ОАО "Волгограднефтемаш"

Крестинина Л.А., ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

Крип О.Б., ВОАО "Химпром"

Кузнецова О.Н., ООО "Южный двор-04"

Кузнецова Ю.В., ОАО "Волгограднефтемаш"

Кускова А.Ю., ООО "Концессии теплоснабжения"

Лёвочкина С.П., ООО "АГРОФАРТ"

Лесных О.В., ООО "Концессии теплоснабжения"

Лубошникова Е.А., ОАО "Волгограднефтемаш"

Максимович Н.М., МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"

Матвеенко В.П., Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области

Матвеенко Н.П., ООО "Концессии теплоснабжения"

Моисеенко Е.А., ООО "Концессии теплоснабжения"

Николаева А.С., ОАО "Волгограднефтемаш"

Новокрещенова Н.Г., ООО "Орбис"

Нюхичева Ю.Н., ООО "Концессии теплоснабжения"

Орехова О.П., ОАО "Волгограднефтемаш"

Орлова Н.В., ОАО "Волгограднефтемаш"

Пасторов Д.Ю., ООО "Райдер"

Приписнова Л.А., ООО "Концессии теплоснабжения"

Разваляева А.В., ОАО "Волгограднефтемаш"

Савченко М.С., ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

Самойлова О.В., ООО "НТЦ КРС"

Сапельникова Ю.С., ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

Тимачева Е.А., ООО "Концессии теплоснабжения"

Хлынова Н.А., ООО "НТЦ КРС"

Чапанов Я.С., ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

Черняева М.А., ООО "Концессии теплоснабжения"

Ширяева И.А., ИП Касаткин Ю.А.

Щербакова М.А., ООО "НТЦ КРС"

Щуркина Ю.В., ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

Дорогие конкурсанты! Компания «Инфоком» выражает вам искреннюю благодарность за участие в конкурсе «Лучший бухгалтер Волгоградской области - 2018». Все участники получат памятные сувениры.

Инормационные спонсоры.

Реклама.