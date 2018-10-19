1001 занятие для Volkswagen Caddy

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T11:29:24+03:00

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Небольшие компании с численностью персонала до 50 человек ограничены в средствах и выбирают универсальные автомобили, которые могут решать большой перечень задач. Помимо этого бизнесу нужен надёжный и экономичный автомобиль, который не потребует больших расходов на ремонт.

Обширные возможности коммерческого применения Volkswagen Caddy заложены в его технических характеристиках, габаритах салона и отделке внутреннего пространства. Автомобиль можно выбрать с бензиновым или дизельным двигателем. Моторы – профессиональные и пробег в 100 тысяч км в год для них не проблема.

Грузоперевозки. Конструкторы Volkswagen позаботились о комфортном размещении груза в салоне автомобиля и удобной погрузке/разгрузке:

- Просторный салон и большая грузоподъемность. Багажное отделение вмещает до 3,2 кубов полезного груза, а конструкция шасси позволяет перевозить до ¾ тонны за одну поездку. Если что-то не поместится в грузовой отсек, то для таких случаев предусмотрены рейлинги на крыше. Высота потолка также является преимуществом при перевозке багажа, она составляет 120 см, что позволяет транспортировать высокие грузы;

- Выдвижной пол багажника. Теперь тяжести с помощью такелажных петель удобно фиксируются и время на погрузку и выгрузку сокращается. Платформа в убранном состоянии надежно зафиксирована и грузу ничего не угрожает;

- Система крепления груза. Вместительный салон бесполезен, если в нем груз будет свободно перемещаться, а водитель будет обращать на это внимание. В Caddy этому уделено повышенное внимание: складные такелажные петли в количестве от 2 до 6 шт. зафиксируют груз, стальная разделительная решетка защищает водителя и пассажиров при перевозке тяжелых объемных вещей, сетчатый разделитель помогает загрузить до потолка багажник легкими коробками;

- Различные варианты для задних дверей. В зависимости от потребности багажная дверь может быть подъемной, в этом случае ее легко открыть одной рукой, а в приподнятом состоянии она защищает от осадков при ведении погрузочно-разгрузочных работ. Ассиметричные двери в пропорции 2:3 раскрываются на 180 градусов и в этом случае Volkswagen Caddy может вплотную подъехать к транспортному терминалу;

- Подсветка зоны погрузки. Светодиодные лампы на багажной двери помогают загрузить машину в темное время суток или в полумраке склада.

Volkswagen Caddy – удобный трансформируемый салон. Волга-Раст.

Caddy 4x4. Для предпринимателей, которые ведут свой бизнес в пригороде и вынуждены часто ездить по просёлочным дорогам или по заснеженным улицам пригорода, подойдет версия Caddy с полным приводом 4Motion[1]. В этом случае доступны машины с двухлитровым дизелем и механической коробкой (для мотора мощностью 110 л.с.) или автоматом (для двигателя мощностью в 140 л.с.). Полноприводная версия Caddy получила увеличенный клиренс, который составляет теперь 156 мм.

Перевозка пассажиров. Салон Volkswagen Caddy обладает уникальными возможностями по трансформации: количество посадочных мест варьируется от 2 до 7. При двух местах спереди объем багажного отделения увеличивается до 3,2 кубов. При максимальном количестве сидений внутри комфортно размещаются 7 взрослых пассажиров.

Комплектация Caddy с 2-зонным климат-контролем и набором Travel & Comfort[2] придаст повышенный комфорт поездкам на дальние расстояния. В этом случае в салоне можно установить крепления для планшетов, плечики для одежды или крючки для дорожных сумок.

Volkswagen Caddy – универсальное авто для повседневных нужд

Volkswagen Caddy – отличный выбор семейного авто

Пассажирская модификация Volkswagen Caddy ломает стереотип, согласно которому коммерческий автомобиль не может соперничать с легковыми моделями по внешней привлекательности, управляемости и комфорту.

Повседневные поездки, пикник за городом или увлекательное дорожное путешествие – Volkswagen Caddy справится с любыми испытаниями. Уже в стандартной комплектации в автомобиле установлен кондиционер, электропакет, надёжная система стабилизации, а также все, что нужно для безопасности водителя и пассажиров. При этом Volkswagen Caddy, как настоящий друг семьи, готов взять на себя решение более серьезных задач. Благодаря широким возможностям трансформации, семиместный универсал способен превратиться в двухместный фургон.

Volkswagen Caddy: широкие возможности оформления и персонализации.

Штатное оборудование Caddy соответствует уровню более дорогих конкурентов в классе. Конструкторы оснастили модель датчиками дождя и света, потивотуманными фарами с функцией подсветки поворотов, адаптивной оптикой, задним парктроником, климат- и круиз-контролем, электрическим обогревом лобового стекла, наружными зеркалами с подогревом.

Практичные владельцы оценят, что на верхний кант заднего бампера водружена защитная накладка, благодаря чему при погрузке велосипедов, снегокатов и детских колясок на бампере не останется царапин. Сиденья в салоне имеют износостойкую обивку и расширенные возможности регулировки. К примеру, вы можете сложить спинку переднего пассажирского кресла и перевозить груз длиной до 3,6 м.

Мнения владельцев о своём Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy: широкие возможности оформления и персонализации.

Владельцы Volkswagen Caddy охотно делятся в Интернете своим опытом эксплуатации автомобиля. В основном модель вызывает положительные эмоции, что подтверждается высокими оценками на популярных автопорталах:

- сервис Авто@Mail.ru[3] оценил автомобиль в 3,8 балла из 5 возможных;

- крупный автопортал Drom.ru[4] на основе 420 мнений владельцев выставил среднюю оценку модели в 8,2 балла.

Познакомимся с мнением тех, кто купил и давно использует Caddy в качестве профессионального или личного автомобиля.

Максим из Новосибирска в своем отзыве на сайте Drom.ru отмечает, что выбрал себе Caddy с бензиновым мотором объемом 1,6 литра на механике в комплектации Conceptline[5]. Машина приобреталась для рабочих целей, так как он работает выездным диагностом грузовых машин, требовалась небольшая, экономичная, практичная модель с большим багажником. За время эксплуатации автомобиль очень понравился, по трассе и в городе передвижение неудобств не доставляет, на ходу почти как легковой автомобиль. Расход нормальный, заливается 95 бензин. Проблем с машиной никаких не было, съездил на 1 ТО, авто обслужили, поломок не нашли. Зимой заводилась без проблем, но в сильные морозы прогревалась подольше, чем обычно. Нравиться ее универсальность, езжу и по рабочим делам, когда надо, можно загрузить семью и поехать.

Сергей за рулём своего Volkswagen Caddy проехал уже более 75 тысяч км. В основном автомобиль эксплуатируется в режиме город-трасса. Машинка теплая и удобная, на трассе проблем совсем нет, отлично держит дорогу и очень хорошо работает система стабилизации, в занос даже на чистом льду не уходит. Комплектация Trendline[6], в машине есть все что нужно, достаточно тихая, даже на скорости за 130 разговаривать можно не повышая голоса, а когда стоит заведенная, то о том, что мотор работает, показывает только стрелка тахометра. Очень хороший свет фар и туманок. Датчики парковки работают отлично. Низкий расход бензина для такой машины, в городе около 7.5 л/100 км летом и около 8-ми зимой в морозы. На трассе около 6-ти литров даже при полной загрузке. Очень объемный автомобиль и множество кармашков для мелочи. Отличная управляемость и цепкие тормоза.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

[1] 4 Моушн

[2] Тревел анд комфорт

[3] Авто энд майл.ру

[4] Дром.ру

[5] Концептлайн

[6] Трендлайн

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