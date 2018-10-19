Куда пойти в Волгограде: футбол и киберфест, кино, театр и мастер-классы

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-19T11:06:59+03:00

Куда пойти в Волгограде с ребенком, с друзьями и всей семьей с 19 по 25 октября 2018 [афиша, досуг]

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Неделя с 19 по 25 октября 2018 в Волгограде будет богата разнообразными культурными событиями. В музеях и выставочных залах открылись новые выставки, насыщенную программу предлагают театры и концертные залы. Немало интересного для тех, кто любит спорт. А кто-то захочет провести последние теплые деньки на природе. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей.

ФУТБОЛ: РОТОР - МОРДОВИЯ (САРАНСК)

Матч 17-го тура Олимп - Первенства ФНЛ «Ротор» - «Мордовия» (Саранск) пройдет в субботу на «Волгоград Арене». Начнется он с минуты молчания - ушла из жизни легендарный диктор Центрального стадиона Ольга Васильевна Парамонова, голос которой знают несколько поколений волгоградских болельщиков. В память о ней футболисты волгоградского «Ротора» выйдут на поле в черных повязках.

Все на стадион! Болеем за наших! Тем более что «Ротор» прервал череду неудач, стал сильнее и вполне может порадовать красивой игрой и очередной победой. А в тренерский штаб команды вернулся легенда волгоградского футбола Олег Веретенников.

Ротор - Мордовия. Стадион «Волгоград Арена». 20 октября в 16.00. Билеты: от 100 руб.

Вперед, за Ротор!Фото: Екатерина СИМОХИНА

ФЕСТИВАЛЬ КИБЕРСПОРТА

В субботу, 20 октября, в Волжском устроят осенний городской фестиваль компьютерного спорта «Волжский киберфест». Соревноваться игроки будут в виртуальном футболе и баскетболе - NBA 2K18 (1х1; игроки на выбор) и FIFA18 (1х1, команды из Russian League). Победителей ждут дипломы и кубки, а тех, кто займет первые места, - фитнес-браслеты.

Принять участие в фестивале могут все желающие от 10 лет и старше. С собой нужно захватить паспорт или свидетельство о рождении. А детям от 10 до 14 лет придется привести с собой еще и кого-нибудь из взрослых.

Предварительная регистрация по электронной почте: volgosport@gmail.ru или регистрация в день мероприятия с 11.00 до 11.45.

ФОК «Авангард», г. Волжский, ул. Дружбы, 48 Б. 20 октября в 12.00.

ПЕЙНТБОЛ НА БОБРАХ

После закрытия пляжного сезона в парк-клубе «Бобры» можно не только с ветерком покататься на квадроциклах. На берегу Волги осенью открылся пейнтбольный полигон. Поиграть в «войнушку» и показать свои тактические навыки при штурме базы противников волгоградцы и волжане могут в любой день недели.

Базовый пакет включает прокат оборудования и 200 шаров с краской на один-полтора часа игры. Обойдется любителю или новичку удовольствие пострелять краской от 900 рублей с человека. Тем, кто уже чувствует себя профи на пейнтбольном поле боя, предлагают расширенный пакет - за 1600 рублей. В него входит 500 шаров и два часа игры. Дополнительные шары - по 2 рубля за штуку.

А после сражений можно отметить победу шашлыком, приготовив его тут же на мангале.

Парк-клуб «Бобры», Среднеахтубинский район, хутор Бобры, береговая линия у моста через Волгу, т.: (8442) 600-195, 8-962-760-01-95. Ежедневно, без выходных.

Мастер-класс

ТАНЦУЕМ ВАЛЬС!

Всех желающих приглашают познакомиться с азами классического танца под руководством профессионального хореографа. Репетиции будут проходить в Горьковке в ноябре - декабре 2018. Сейчас идет набор групп, они будут небольшими, так что стоит поторопиться. А на новогодних каникулах в главной библиотеке устроят костюмированный «Литературный рождественский бал». В программе - литературно-музыкальные миниатюры, игры, конкурсы, шарады, показательные выступления и, конечно, танцы - вальс, полонез и другие.

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15. Запись на репетиции - т. 8-961-070-05-56 (Ольга Валерьевна Назарова). 16+

КУКЛА «ФИЛИППОВКА»

Кукла «Филипповка» - самая настоящая «волшебная», она покровительница рукоделия, помощница по хозяйству и хранительница порядка. В старину делали ее из поношенной одежды, без ниток, иголок и ножниц. А дарили на Филиппов день - 27 ноября.

Волгоградцам предлагают научиться мастерить шестирукий оберег. Горьковка в воскресенье приглашает на мастер-класс Натальи Пересыпкиной. С собой нужно принести упаковку сантехнической пакли, лоскуты ткани трех цветов размера А4, нитки «Ирис» красного цвета, а также иголку, ножницы, ручку и тетрадь.

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15, 2-й этаж, ком. 2-03, т. (8442) 33-11-48. 21 октября в 12.00. Вход по читательским билетам.

Театры

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Это музыкальный спектакль для всей семьи по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла. Неповторимые стихи и музыкальные темы Высоцкого предстанут в нем в современной аранжировке, сохранив интонации, подтексты, сатирические и философские смыслы. Детям понравится необычный сказочный сюжет, странные, порой абсурдные персонажи. А взрослые увидят здесь глубокий философский смысл, игру разума и цепь сложных логических загадок.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Премьера! 20 октября и 10 ноября в 16.00. Билеты: 150 – 350 руб. 6+

«Алиса в стране чудес».Фото: Александр КУЛИКОВ

«ОДНАЖДЫ В МАЛИНОВКЕ»

В Казачьем театре - яркая, темпераментная музыкальная комедия «Однажды в Малиновке». Это авторское прочтение знаменитой истории. Но в нем непременно найдется место цитатам из оперетты «Свадьба в Малиновке», которые большинство зрителей знают наизусть.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. 21 октября в 17.00. Билеты: от 100 руб. 12+

"Однажды в Малиновке". Фото: Казачий театр

«ЩЕЛКУНЧИК»

Царицынская опера приглашает волгоградцев на один из самых знаменитых спектаклей в мире классических русских балетов. Легендарный спектакль в версии хореографа театра Татьяны Ерохиной - яркая, неповторимая сказочная феерия, которая перенесет зрителя в волшебный мир детства, поможет поверить в торжество добра, справедливости и красоты.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. 25 октября в 18.30. Билеты: 250 - 1300 руб. 6+

Легендарный спектакль волгоградцы увидят в версии хореографа театра Татьяны Ерохиной. Фото: Царицынская опера

Выставки

«ТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЗАЗЕРКАЛЬЯ»

В областном Краеведческом музее открылась новая выставка - «Таинственный мир Зазеркалья». Мистика, сакральность, загадка, гадания, масса поверий и легенд - все это зеркала. В экспозиции представлены самые ранние зеркала в истории человечества, которые принадлежали еще сарматским жрицам. Есть на выставке и зеркала работы мастеров XIX – XX веков, в которые смотрелись наши бабушки. А одно из зеркал, как говорят, с легендой и даже исполняет желания.

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, т.: (8442) 38-84-39, 38-04-54.

Краеведческий музей приглашает в мир зазеркалья.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ИЗ МАРЬИНО ВО ФРАНЦИЮ»

Красоту природы России и Франции, очарование старинных русских усадеб и французских замков покажет выставка «Из Марьино во Францию», подготовленная музеем ИЗО совместно с музейно-выставочным центром «Петербургский художник». В экспозиции - около ста работ современных художников - выпускников академии имени Репина. Продлится выставка до 2 декабря.

Музей имени Машкова, пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-24-44.

Очарование старинных русских усадеб и французских замков покажет выставка «Из Марьино во Францию». Фото: ВМИИ

Концерты

ВОЛГОГРАДЦАМ СПОЮТ «БОЕВЫЕ ПОДРУГИ»

Центральный рынок волгограда каждые выходные превращается в концертную площадку. В это воскресенье для горожан споет хор ветеранов «Боевые подруги».

Центральный рынок, внутренний дворик. 21 октября с 12.00 до 13.00. вход свободный.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»

«Волгоградконцерт» 22 октября открывает 21-й концертный сезон программой «Музыкальный диалог». Музыканты разных жанров из ансамбля народных инструментов «Царицынъ», сводного Биг-бенда, ансамбля старинной музыки «Конкордия» и проекта «Синий троллейбус» встретятся на одной сцене, чтобы создать атмосферу праздника. Зрители услышат неожиданные и оригинальные дуэты в исполнении Натальи Долгалевой, Михаила Реброва, Тали, Александры Соловьевой, Юлии Большаковой и Михаила Янца.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 50-50-09. 22 октября в 19.00. 6+

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

Волна качественной музыки от группы Bluesway, гитара и неподражаемый голос Ольги Насыровой подарят волшебное осеннее настроение.

19 октября в 19.00 - рестопаб «Мама Норка Папа Бобер».

21 октября в 11.00 - детский клуб «Потешка».

27 октября в 20.00 - арт-кафе «Джемм», г. Волжский.

Акустический дуэт Bluesway. Фото: афиша

Кино

МАСТЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Впервые в Волгограде пройдут дни неигрового кино с участием нашего земляка режиссера-документалиста Сергея Мирошниченко, его студентов и выпускников. В программе - кинопоказы современных документальных фильмов и мастер-классы для молодых кинематографистов. Участники снимут короткометражные фильмы о нашем городе и его жителях. Их покажут зрителям в день закрытия.

19 октября состоятся встреча с режиссером Дарьей Иванковой и показ ее новой картины «Алексей Октябринович», получивший студенческий ТЭФФИ в номинации «Лучший документальный фильм». Герой фильма - культовый российский режиссер Алексей Балабанов. 20 октября Сергей Мирошниченко представит фильм «Кольца мира» о XXII Олимпийских зимних играх в Сочи. 21 октября волгоградцы смогут посмотреть фильмы Евгения Ховаева и пообщаться с режиссером.

Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1 Б, т. (8442) 97-91-81.

19 октября, 17.00 - фильмы «Выживший.ru», «Купу-купу», «Сон красной королевы» и «Терапия», 19.00 - фильмы «Летать» и «Алексей Октябринович», 21.00 - «Уходящие голоса».

20 октября, 16.00 - «Американская мечта» и «Дым Отечества», 17.00 - «Кольца мира», 19.45 - «Легенды Байкала» и «Дух в движении».

21 октября, 16.00 - «Без войны» и «Части тела», 17.40 - «Конкурс» и «Эдисон Денисов. Колен и Хлоя», 19.45 - фильмы мастер-класса.

Вход бесплатный, по регистрации в группе vk.com/vkratze_volgograd.

"Быть в игре". Кадр из фильма.

Не пропусти!

TAKE MY LOVE: ГРУППА PLAZMA

Волгоградцам группа PLAZMA знакома хорошо и давно. Ведь это наши земляки - Роман Черницын (вокал, музыка, тексты) и Максим Постельный (бэк-вокал, клавиши, музыка, аранжировки). В свое время они прославились тем, что пели только на английском. Сразу после школы ребята объединились в группу Slow Motion. Потом уехали в Москву, где их взял под крыло Дмитрий Маликов. Название группы сменили на более звучное PLAZMA. Их песни сразу стали хитами, их крутили по радио и на ТВ, а Take My Love неслось из окон и автомобилей. Родной Волгоград наши звезды не забывают. Каждый год приезжают отдохнуть, навестить родителей, встретиться с многочисленными друзьями, съездить на дачу и пройтись по любимым улочкам.

Летом ребята раскачали тысячи болельщиков на фан-фесте ЧМ-2018 в родном городе. Осенью Роман Черницын и Максим Постельный снова приедут в Волгоград. На этот раз с большим концертом в сопровождении инструменталистов.

Романтика, лирика, легкая ностальгия и танцы под зажигательную музыку ждут волгоградцев на концерте группы PLAZMA. Ребята споют не только свои самые известные хиты. Волгоградцы непременно услышат песни из нового альбома Indian Summer, который вышел в декабре 2017 года. К тому же приедут наши земляки в созвучное названию альбома время. Будут на концерте и авторские кавер-версии золотых хитов A-Ha, Depeche Mode и Metallica.

Приходите, будет здорово!

Экспоцентр, пр. Ленина, 65. 3 ноября в 18.00. Билеты: 1200 - 3500 руб. 12+

Осенью Роман Черницын и Максим Постельный снова приедут в Волгоград. На этот раз с большим концертом. Фото: Марина Гаина.

ВОЛГОГРАД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ «ПАРАДА ЗВЕЗД 80-Х»!

16 ноября в ЦКЗ состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный на просторах бывшего СССР проект, участники которого являются солистами настоящих («золотых») составов ретро-коллективов. Причем все солисты поют только вживую. В России таких проектов больше нет.

В исполнении экс-солиста ВИА «Веселые ребята» и солиста ВИА «Аракс» Анатолия Алешина, экс-солиста ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары» заслуженного артиста России Игоря Офицерова, экс-солиста «Песняров» Михаила Долотова, экс-солиста ВИА «Синяя птица» Евгения Войнова прозвучат лучшие хиты на все времена. Среди них «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Не уходи», «Я вспоминаю», «Зеркало», «Анастасия», «В краю магнолий» и многие другие. Это будет трехчасовой праздник настоящей живой музыки.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.:8-952-492-33-18, 8-910-051-50-80, paradzvezd80.ru. 16 ноября, начало в 19.00. Билеты: от 700 руб.