2018-10-18T14:09:53+03:00
Общество

В Волгограде суд арестовал два автомобиля Александра Геберта

Мужчину обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству совладельца Центрального рынка Сергея Брудного, а машины арестованы по иску о возмещении вреда
Сергей ВИКТОРОВ
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Суд арестовал два автомобиля, собственником которых числился Александр ГебертСуд арестовал два автомобиля, собственником которых числился Александр ГебертФото: Андрей ПЕТРОВ
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Волгоградский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Александра Геберта. Мужчину подозревают в подстрекательстве и пособничестве в убийстве соучредителя Центрального и Тракторозаводского рынков Сергея Брудного, совершенного в мае 2014 года.

Убийцу и водителя, который привез его на место преступления, задержали практически сразу. Они получили длительные сроки заключения. Однако Александр Геберт, которого следствие считало одним из заказчиков, был на свободе до марта 2018 года и находился в международном розыске. Задержали его в Венгрии и экстрадировали в Россию.

В рамках суда родные убитого бизнесмена и прокурор заявили иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, и просили в качестве обеспечительных мер наложить арест на три автомобиля, принадлежащих Геберту – Toyota Land Cruiser, «Ладу Приору» и Chevrolet Cruze.

Государственный обвинитель предоставил в суд информацию от ГИБДД, согласно которым внедорожник и отечественная легковушка числятся на Александре Геберте, а Chevrolet зарегистрирован на его отца. Защита парировала, что «Лада Приора» давно сгорела, и установить ее местонахождение сейчас не представляется возможным. Что же касается внедорожника, то Геберт, по мнению защиты, был лишь номинальным владельцем. Фактические хозяева автомобиля не могли поставить его на учет – глава семьи был в отъезде, и забрал с собой паспорт супруги. Адвокат Геберта также предоставил документы, подтверждающие, что и транспортный налог, и штрафы, приходящие на внедорожник, оплачивали его фактические владельцы. На основании этого адвокат просил отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте транспортных средств. Прокурор же настаивал на своей позиции об аресте.

Суд своим решением частично удовлетворил иск прокуратуры, наложив арест на сгоревшую «Приору» и Toyota Land Cruiser. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

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