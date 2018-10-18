Volkswagen Tiguan: все фишки зимней эксплуатации

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-18T11:22:11+03:00

Volkswagen Tiguan с зимним пакетом опций по выгодной цене у официального дилера Волга-Раст в Волгограде

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Зима, а особенно межсезонье – время, когда к автомобилю предъявляются повышенные требования с точки зрения комфорта и безопасности. Утренние заморозки днем сменяются плюсовой температурой, а вечер может закончиться дождем. К концу осени к этому добавляется гололед на дорогах и первый снег. Посмотрим, как в таких условиях поведет себе Volkswagen Tiguan второго поколения.

VOLKSWAGEN TIGUAN – ЗАРЯЖЕННЫЙ КРОССОВЕР ДЛЯ ЗИМЫ И МЕЖСЕЗОНЬЯ

Большой перечень опций и широкие условия по персонализации кроссовера помогают выбрать для себя оптимальную комплектацию. Какие возможности в этом случае предлагает концерн Volkswagen по подготовке автомобиля Tiguan к эксплуатации в суровых условиях непредсказуемой отечественной зимы.

Преимущество владения кроссовером Tiguan в зимний период:

- Полный привод обеспечивает комфортное управление автомобилем на зимних дорогах или заснеженных дворах. Его можно включать как вручную, так и автоматически. Это позволяет водителю полностью контролировать ситуацию на дороге и расход топлива.

- Геометрическая проходимость. Кроссовера, благодаря высокому клиренсу и габаритам, может спокойно парковаться, заезжая на бордюры.

Светодиодная оптика Volkswagen Tiguan обеспечивают плотный поток света, создавая безопасные условия для передвижения в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости. Лампы отличаются долгим сроком службы, что оценят покупатели, ценящие в немецких автомобилях прагматичную составляющую.

- Комфортный салон. Габариты кроссовера позволили оптимально организовать пространство внутри салона. Широкий диапазон настроек помогает отрегулировать пассажирские сидения для максимального удобства. Пространства внутри салона достаточно, чтобы в машине можно было спокойно разместиться, как спереди, так и на задних сиденьях. Внутри авто может вместить до 7 человек. Отдельного внимания заслуживает багажник, объем которого составляет 615 литров, но благодаря трансформирующемуся дивану второго ряда объём можно увеличить до 1665 литром.

Volkswagen Tiguan: полный привод и геометрическая проходимость помогут водителю в трудных условиях

Владельцу автомобиля следует обратить свое внимание на пакет «Зимний», в который входит:

- Обогрев задних сидений. Приятно когда, подвозя ребенка в школу или садик, он садится на теплые кресла. Подогрев передних сидений включен в базовую комплектацию модели;

- Карманы и откидные столики в передних сидениях. Столики на спинках сидений с выдвижными подстаканниками позволят перекусить в дороге, особенно если в машине есть дети, сохранив при этом чистоту в салоне. Если столиками не пользуются, то их можно быстро сложить, и они не занимают лишнее пространство салона;

- Поясничный подпор. Удобные эргономичные кресла с таким дополнением снизят нагрузку на спину, путешествовать за рулем Tiguan второго поколения на большие расстояния становится комфортнее, спина устает гораздо меньше.

- Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом. Ситуации, когда утром приходилось раньше вставать или дольше ждать, пока стекло растет и на автомобиле можно ехать, прошли. Микронити справляются с работой быстрее, чем теплый воздух печки, а благодаря своим размерам они не мешают водителю и не отвлекают его от контроля за дорогой.

- Генератор на 180 А. Более мощный генератор обеспечивает всю электрику автомобиля достаточным количеством тока, это значит, что фары светят ярко, аккумулятор не расходует свой ресурс, а электроприборы не выходят из строя раньше времени;

- Датчик дождя. Стеклоочистители начинают работать самостоятельно, не нужно отвлекаться и включать их. В условиях волгоградской зимы, когда нас ждет дождь, снег, это пользуется популярностью.

- Ящик под передним креслом и его полностью складная спинка обеспечат достаточно свободного пространства, чтобы перевезти в салоне длинные предметы (например, лыжи) или всегда иметь под рукой перчатки, зонтик и другие полезные мелочи.

TIGUAN – ЧЕМПИОН ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкторы Volkswagen основательно подошли к вопросу безопасности своего кроссовера. Машина уже в базовой комплектации включает большой перечень полезных систем и оборудования, которые снижают риск наступления неблагоприятных ситуаций на дороге:

- Система кругового обзора. В темноте пытаемся запарковаться в тесном дворе, в дождь едем по проселочной дороге, аккуратно движемся по узким городским улицам с обочинами полными авто – во всех случаях нам придает уверенности за рулем Tiguan система Area View[1]. Водителю не нужно выходить из машины, чтобы узнать, что происходит вокруг. Информация с 4 камер передается на дисплей в режиме реального времени.

- Контроль дистанции спереди. Кроссовер оснащенный системой Front Assist[2] со встроенным автоматическим торможением City[3] следит за автомобилем и другими участниками движения. Помощник предупреждает водителя о препятствии перед машиной на полосе движения, если он тормозить недостаточно активно, система увеличивает тормозное усилие, а если водитель никак не реагирует на ее сигналы, то машина может затормозить самостоятельно. Теперь риск попадания в ДТП, когда возвращаешься уставший после работы или когда водитель отвлекся от дороги, снижается.

- Круиз контроль. Работая вместе с ассистентом движения в пробке, он сохраняет заданный интервал до машины впереди. Те, кто утром и вечером проводят в автомобильных пробках значительное время, по достоинству оценят работу этой системы. Кроссовер движется и останавливается плавно, не надо боятся, что пропустите зеленый сигнал светофора и услышите раздраженные сигналы вокруг.

- Распознавание усталости водителя. Загруженность на работе, пасмурная осенняя погода – все это часто становится причинами снижения уровня внимания водителя за дорогой. В результате повышается аварийность и ДТП происходят чаще.

- Подушки безопасности. В кроссовере установлены: спереди фронтальные подушки водителя и пассажира, боковые шторки – спереди и сзади, а боковые подушки только спереди;

- Системы стабилизации (ESP[4]), антиблокировочная (ABS[5]) и антипробуксовочная (ASR[6]);

- Электронный иммобилайзер и бесключевой запуск двигателя с замками Safelock[7];

- Преднатяжители и ремни безопасности для кресел второго ряда сделаны с ограничителями усилия. При фронтальном или боковых ударах снижается риск наступления неблагоприятных последствий для взрослых пассажиров и детей.

Благодаря этому Tiguan по итогам тестирования EuroNCAP[8] получил максимальную оценку - 5 звезд. По результатам комплексного испытания модель заслужила высокие оценки за фронтальный и боковой удары. Защита детей и пешеходов по результатам тестов в кроссовере реализована на хорошем уровне, отмечают эксперты. Volkswagen Tiguan признан самым безопасным автомобилем в своем сегменте по итогам 2016 года.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

[1] Эриа вью

[2] Фронт ассисит

[3] Сити

[4] ЕСП

[5] АБС

[6] АСР

[7] Сайфлок

[8] ЕвроНКАП

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