2018-10-18T09:32:54+03:00
Общество

Владимир Жириновский предложил переименовать Павелецкий вокзал в Урюпинский и ехать на Хопер

В Госдуме прошла выставка в честь 400-летия Урюпинска
Екатерина МАЛИНИНА
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Столица российской провинции отмечает свое 400-летие.Столица российской провинции отмечает свое 400-летие.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Урюпинск – фантастический городок. И не только в плане природы и истории. Многие до сих пор не верят в его существование. Даже депутаты. Чтобы показать реальность столицы российской провинции и представить все ее достижения в Госдуме прошла выставка, посвященная 400-летию города. Побывал на ней и Владимир Жириновский.

Увиденное лидера ЛДПР удивило и воодушевило. Он отметил чистейшую реку Хопер. И предложил ехать именно туда, а не на загаженные Темзу, Днепр, Волгу, Сену. Вспомнил политик и козий пух, про который совсем не слышали ни в Париже, ни в Лондоне, а надо бы.

- Мне очень нравится фраза "Бросить все и уехать в Урюпинск". Это такой символ умиротворения. И я минувшим летом хотел приехать в Урюпинск, но меня отговорил глава районной администрации. Мол вокзал далеко, жара и так далее. Это ошибка, должны были наоборот - зазывать. Но все равно, город великолепный, настоящая русская экзотика. Ростуризм должен немедленно ввести маршруты до Урюпинска, - считает Владимир Жириновский.

Ну а чтобы Урюпинск был на слуху, он обратился к РЖД с предложением переименовать «Павелецкий вокзал» в «Урюпинский». По словам политика, Павелецк - не примечательный городок в Московской области. Урюпинск – город с богатой историей. Тем более, поезда с этого вокзала идут как раз в направлении столицы российской провинции.

Пока РЖД никак не отреагировало на предложение лидера партии.

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