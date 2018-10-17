«Подумаешь, ошиблась»: ветеринар во время операции забыла в животе у кошки клочки шерсти и куски органов

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-17T15:56:28+03:00

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Волгоградка едва не лишилась любимой кошки, решив сделать животному стерилизацию. Через несколько дней после операции развились сильные осложнения и кошку еле спасли.

Как рассказала «КП-Волгоград» Ольга, владелица животного, рекламу клиники она увидела на подъезде и позвонила туда:

- Приятный и доброжелательный доктор Светлана пообещала сделать все в самом лучшем виде, - рассказывает Ольга. – Врач сказала, что животное нужно привезти утром, а вечером забрать, что это операция очень простая, не вызывает никаких осложнений, а ее квалификация и используемые препараты не вызывают никаких сомнений в успешном исходе операции.

Вечером, как и сказал доктор, Ольга приехала за любимой кошечкой. Животное было не узнать – еще недавно ласковая, кошка стала крайне агрессивной, кидалась на хозяйку, царапалась и кусалась. Еле-еле ее удалось посадить в переноску и отвезти домой. Светлана сказала, что это нормальное поведение в послеоперационном периоде, и что к утру все наладится.

Не наладилось. Ни на следующий день, ни через два дня. А на четвертый день после операции на животе у кошки появилась опухоль. Девушка снова поехала к доктору. Та не нашла ничего страшного, сказала, что со временем все рассосется. Кошке тем временем становилось все хуже и хуже. Ольга обратилась за консультацией к другим докторам.

ЕЛЕ СПАСЛИ

Кошка перенесла еще одну операцию. В брюшной полости хирурги обнаружили остатки удаленного органа и клочки шерсти. Началось сильное воспаление. Как позже признались ветеринары – еще день, и спасать было бы некого.

В животе у животного нашли клочки шерсти и остатки удаленных органов. Фото: Ольги Максимовой

Кошку спасли. Ей пришлось пережить еще одну операцию и долгий период реабилитации. Когда ее состояние стабилизировалось, Ольга снова обратилась к Светлане с вопросами, а в ответ услышала равнодушное «не ошибается тот, кто ничего не делает». Возмещать ущерб ветеринар также отказалась.

Связаться с клиникой, где сделали первую операцию, не удалось. Сотовый телефон, указанный в объявлениях и рекламе клиники, не отвечал. Наблюдатели уверены, что добиться компенсации с нерадивого ветеринара будет очень сложно, и для этого придется обращаться с гражданским иском в суд.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Александр ШИНКАРЕНКО, заведующий центром ветеринарной клинической медицины Волгоградского аграрного университета:

Если бы операцию делали в проверенной клинике, то такое развитие событий врачи вряд ли бы допустили. Если в брюшной полости животного действительно нашли клочки шерсти и части ампутированного органа, то это, мягко говоря, вопиющая небрежность ветеринаров. К сожалению, такое иногда встречается, поскольку по каким-то непонятным причинам деятельность ветеринаров не подлежит лицензированию. Единственное условие, по которому любой предприниматель может открыть клинику по лечению животных – наличие профильного образования. Что же касается возмещения ущерба, то скорее всего, его придется взыскивать только через суд в рамках гражданского иска, поскольку по закону домашние животные считаются вещью.