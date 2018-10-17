2018-10-17T15:36:24+03:00
Происшествия

В Астрахани бухгалтер довела НИИ до нищеты, тратя федеральные деньги на дорогой отдых и покупку квартир

Женщину осудили на пять лет
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина покупала квартиры, землю, машины. Фото: соцсетиЖенщина покупала квартиры, землю, машины. Фото: соцсети
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Обычно все считают, что предприятия разоряются из-за нерадивых директоров или москвичей. Но в Астрахани НИИ к огромным долгам привела обычный бухгалтер.

БОЛЬШАЯ ПРИБАВКА

29-летняя Людмила Бисалиева устроилась работать в «Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства и орошаемого бахчеводства» заместителем главного бухгалтера. Зарплата небольшая, но место теплое. Тем более взяли ее на работу, несмотря на запятнанную репутацию. В ее послужном списке был условный срок за мошенничество. Но другого человека на небольшую зарплату не нашли.

Но дама была весьма способная и быстро сориентировалась в ситуации. Предприятие - федеральное, а значит, зарплата поступала из Москвы, которая очень далеко. Большую часть денег она начисляла себе, а остальное – сотрудникам, все остальные выделенные средства на развитие НИИ также доставались бухгалтеру. Все это она делала в специальной программе на компьютере, а на бумагах писала совершенно другие цифры. В итоге работники стали получать намного меньше: от двух до пяти тысяч в месяц. Ну а Людмила - больше. Прибавка к зарплате составляла от 20 до 600 тысяч рублей. С 2014 года до 2018 года она сумела перечислить себе 22, 6 миллиона рублей.

Их женщина тратила на себя и родственников. Людмила в разводе, одна воспитывает двух сыновей. На левый доход она купила себе и матери квартиры, земельные участки, обзавелась новенькой «Киа», прошлась по дорогим магазинам. А в один из отпусков женщина улетела на отдых за границу. Две недели на море обошлись даме в 400 тысяч рублей. В это же время сотрудникам задерживали зарплату.

НИЩЕЕ НИИ

К 2018 году у НИИ накопились долги по коммуналке в 7 миллионов рублей, кабинеты и коридоры годами не знали ремонта. Все теплицы и плантации с трудом поддерживали в нормальном состоянии. Столь тяжелое положение федерального института дама, которая к тому моменту замещала главного бухгалтера, объясняла общими трудностями.

Махинации на огромные суммы увидели во время плановой проверки по освоению бюджетных средств федеральных НИИ. Все материалы передали в УФСБ по Астрах И уже она возбудила уголовное дело по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и присвоение денежных средств с использование служебного положения.

17 октября женщине вынесли приговор: пять лет лишение свободы. Кстати, все 22,6 миллиона астраханка федеральному бюджету возместила: продала квартиры, машину и все нечестно нажитое. Только достанутся ли они институту – большой вопрос. Возможно, деньги так и останутся в столице.

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